వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి కీచకపర్వం - వివాహిత నగ్న ఫొటోలు తీసి రూ.21 లక్షలు వసూలు

మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి అనుచరుడు ముద్దు బాలవెంకటేశ్వర్లును అరెస్ట్​ చేసిన పోలీసులు- తనకు, తన కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందంటూ భయాందోళనలో మహిళ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 12:15 PM IST

YSRCP Leader Sexual Harrasment on Married Woman in Amaravati: అప్పు తీర్చమని అడిగిన వివాహితను నమ్మకంగా పిలిచి అకృత్యానికి పాల్పడ్డాడు, అంతేకాదు ఆమె నగ్న చిత్రాలు తీసి కాపురంలో చిచ్చుపెడతానని బెదిరింపులకు పాల్పడి లక్షలాది రూపాయలు దోచుకున్నాడు. భర్త ప్రాణాలు తీస్తానని భయపెట్టిన అతడి వేధింపులు భరించలేని ఆ ఇల్లాలు నరకం చూసింది. చివరికి తన గోడు భర్తతో వెళ్లబోసుకుంది. అతడి సహకారంతోనే పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లింది.

మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాస్‌ అనుచరుడైన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ముద్దు బాలవెంకటేశ్వర్లు కీచకపర్వాన్ని పోలీసులకు చెప్తూ కేసు పెట్టింది. నిందితుడిని మంగళవారం భవానీపురం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడి ఫోను స్వాధీనం చేసుకొని దాన్ని పరిశీలించగా అందులో నగ్న, అసభ్య చిత్రాలు ఉండడంతో వాటిని డిలీట్‌ చేయించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

అసలేెం జరిగిందంటే : బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భవానీపురం ప్రాంతంలో ఓ మహిళ (36) భర్తతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. భర్తతో కలిసి గొల్లపూడిలోని మహాత్మాగాంధీ టోకు వ్యాపార కేంద్రంలో ఆమె హోల్‌సేల్‌ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. భవానీపురం పరిధిలోని ఊర్మిళానగర్‌కు చెందిన ముద్దు బాల వెంకటేశ్వర్లు చిరువ్యాపారి. ఐదేళ్లుగా వారి వద్ద నుంచి సరకులు తీసుకుంటున్నాడు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందని డబ్బులు కావాలని వెంకటేశ్వర్లు చెప్పడంతో భర్తకు తెలియకుండా ఆమె రూ.5 లక్షలు ఇచ్చారు. 2024లో డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని అడగడంతో నిందితుడు వాయిదాలు వేస్తూ వచ్చాడు.

నవంబరు 2025లో డబ్బులు ఇస్తానని హెచ్‌బీ కాలనీలోని పాత పోలీసుస్టేషన్‌ రోడ్డులోని ఒక ఇంటికి రావాలని చెప్పడంతో బాధిత మహిళ ఒంటరిగా వెళ్లారు. అనంతరం మత్తు మందు కలిపిన శీతలపానీయం ఇవ్వడంతో దాన్ని తాగిన ఆమె స్పృహ తప్పారు. ఇదే అదునుగా ఆమెపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడు. స్పృహ వచ్చిన తర్వాత చూడగా ఆమె ఒంటిపై దుస్తులు లేవు. దీంతో వెంకటేశ్వర్లును నిలదీయగా జరిగిన విషయాన్ని ఆమె భర్తకు చెబుతానని బెదిరించాడు.

కాపురం కూలుస్తానని: కొన్ని రోజుల తర్వాత తిరిగి దుకాణం వద్దకు వచ్చి ఆమెను బయటకు పిలిచి ఫోన్‌లో ఉన్న నగ్న చిత్రాలను చూపించి బెదిరించాడు. తాను చెప్పినట్లు చేయకపోతే ఆ చిత్రాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెడతానని బెదిరించి ఆమెపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడు. తనకు డబ్బులు కావాలని, ఇవ్వకుంటే చిత్రాలను నీ భర్తకు చూపించి కాపురం చెడగొడతానని బెదిరించాడు. సుపారీ ఇచ్చి భర్తను చంపేస్తానని బెదిరించడంతో రూ.16 లక్షలు ఇచ్చారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆమెను బెదిరించి బలవంతంగా తాళి కట్టాడు. ఈ నెల 10న ఆమె ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వాలని, లేకుంటే భర్తకు చెబుతానని బెదిరించాడు. జరిగిన విషయాన్ని ఆమె భర్తకు చెప్పడంతో వారిద్దరూ భవానీపురం పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

భర్తను చంపుతానని బెదిరింపులు: రూ.21 లక్షలు డబ్బులు తీసుకోవడంతోపాటు తన భర్తను చంపుతానని బెదిరించడం, తనపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేసినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి రిమాండ్‌ విధించగా నెల్లూరు జిల్లా జైలుకు తరలించినట్లు సీఐ ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు.

'నీకు అధికారమే లేదు' - మున్సిపల్ కమిషనర్​తో వైఎస్సార్సీపీ ఇన్​ఛార్జ్​ వాగ్వాదం

ప్రేమజంటల వీడియోలతో బెదిరింపులు, కోరిక తీర్చాలంటూ వేధింపులు - ఖాకీచకుడిపై సస్పెన్షన్ వేటు

