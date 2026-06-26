తాడిపత్రిలో టెన్షన్ - కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేశారంటూ గాంధీ కూడలిలో కేతిరెడ్డి దీక్షకు పిలుపు - కేతిరెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు - ఇంటి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి ఆందోళనకు దిగిన కేతిరెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 1:30 PM IST
YSRCP Leader Kethireddy Pedda Reddy Under House Arrest: అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి తన నివాసం వద్ద చేపట్టిన నిరసన ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. మరో వైపు జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునివ్వడంతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొంటాయని పోలీసులు ముందుగానే అప్రమత్తమయ్యారు. తాడిపత్రి నుంచి పెద్దారెడ్డిని అనంతపురం తరలించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు.
దీంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వారిని అడ్డుకున్నారు. పెద్దారెడ్డిని వాహనంలో తీసుకెళ్లకుండా సిమెంట్ బెంచీలు అడ్డుపెట్టి అడ్డుకోవడంతో పోలీసులు, నిరసనకారులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేసి గుంపును చెదరగొట్టారు. అనంతరం కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని ఆయన నివాసంలోనే ఉంచి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిక: తాడిపత్రిలో తెలుగుదేశం పార్టీ దాడులకు నిరసనగా గాంధీ కూడలిలో దీక్ష చేపడతామని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ప్రకటించారు. అయితే, వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై దాడులు చేసిన వారు ఇప్పుడు దీక్ష చేయడం సమంజసం కాదని టీడీపీ నాయకులు విమర్శించారు. దీక్ష చేస్తే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు.
నివాసం వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత: ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు తాడిపత్రిలో భారీగా మోహరించారు. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి నివాసం వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేసి ఆయన బయటకు రాకుండా ఇంటి చుట్టూ పోలీసులు మోహరించారు. పట్టణంలోని కీలక ప్రాంతాల్లోనూ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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