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నన్ను చంపాలని చాలాసార్లు ప్రయత్నించారు - జోగి రమేశ్​ కుటుంబంపై కోడలు మేఘన ఫిర్యాదు

భారీగా కట్నకానుకల డిమాండ్‌ చేశారు - గోవా తీసుకెళ్లి బోటులో నుంచి నెట్టెయాలని భర్త రాజీవ్‌ యత్నించారన్న మేఘన - ముఖంపై దిండు పెట్టి, మెడకు చున్నీ బిగించారని ఫిర్యాదులో వెల్లడి

Jogi Ramesh Dowry Harassment Case
Jogi Ramesh Dowry Harassment Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 9:24 AM IST

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Jogi Ramesh Dowry Harassment Case : అదనపు కట్నం కోసం వేధించడంతో పాటు తనను అడ్డు తొలగించుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి జోగి రమేశ్​ కుటుంబం అనేకసార్లు యత్నించిందని కోడలు మేఘన ఆరోపించారు. స్వయంగా మామ జోగి రమేశ్​ తలపై దిండు పెట్టి బలంగా నొక్కిపెట్టారని, భర్త రాజీవ్‌ మెడకు చున్నీ బిగించి చంపేందుకు ప్రయత్నించారని ఫిర్యాదులో వివరించారు. బలవంతంగా బంధించి, కనీసం భోజనం కూడా పెట్టలేదన్నారు. వేధింపుల గురించి కన్న తల్లిదండ్రులకు చెబితే శవమే కనిపించేలా చేస్తామని బెదిరింపులకూ దిగారని ఫిర్యాదులో వాపోయారు.

జోగి రమేశ్​ కుటుంబంపై కోడలు ఫిర్యాదులో సంచలన విషయాలు - చంపాలని అనేకసార్లు ప్రయత్నించారని ఆరోపణ (ETV)

వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి జోగి రమేశ్​ కుటుంబంపై పెట్టిన కేసులో కోడలు మేఘన సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 2025 మే 28న సూర్యాపేటలో తమ వివాహం జరిగిన తర్వాత భర్త జోగి రాజీవ్‌ ఏ రోజూ తనను సరిగ్గా చూసుకోలేదన్నారు. శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారని, అత్తమామలు అతనికే వత్తాసు పలికారని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో జోగి రమేశ్​ కోడలు మేఘన ఆరోపించారు. పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చినవి చాల్లేదంటూ మరో రూ.5 కోట్లు కట్నం, ఫార్చ్యూనర్‌ కారు, అత్త, ఆడపడుచులకు వజ్రాలహారాలు చేయించి తీసుకురావాలని వేధించారని వాపోయారు.

మెడకు చున్నీ బిగించి : తన ఆస్తులను రాజీవ్‌ పేరిట బదిలీ చేయాలని ఒత్తిడి చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకరోజు ఇంటి టెర్రెస్‌ పైనుంచి మామ జోగి రమేశ్​, ఆయన సోదరుడు రాము, స్వామి అనే మరో వ్యక్తి కలిసి తనను తోసేయడానికి ప్రయత్నించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మరోరోజు అంతా కలిసి తన మెడకు చున్నీ బిగించి, ముఖంపై తలగడ పెట్టి చంపాలని ప్రయత్నించారని తెలిపారు. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెబితే వారికి తన శవమే కనిపించేలా చేస్తామని బెదిరించారంటూ నిర్ఘాంతపోయే విషయాలు వెల్లడించారు.

పెళ్లిసమయం నుంచే అత్తింటివారి వేధింపులు ఆరంభమయాయ్యాని మేఘన తన ఫిర్యాదులో తెలిపారు. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు తిరుగు కానుకలుగా వెండి వస్తువులు ఇవ్వాలన్నారని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రులు రూ.5 కోట్లతో పెళ్లి చేశారని, 1.5 కిలోల బంగారం, 10 కిలోల వెండి, ఆడపడుచుకు రూ.9 లక్షల కట్నంతో పాటు అనేక కానుకలు ఇచ్చినట్లు వివరించారు. అయినా చాల్లేదని, అప్పట్నుంచి వేధిస్తూనే ఉన్నారన్నారు.

ఆ విషయం దాచిపెట్టారు : తన భర్తకు శారీరక సమస్య ఉందని తెలిసిందని, అది దాచిపెట్టి మోసం చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. చాలా రోజులు బంధించారని, రెండు రోజుల పాటు భోజనం కూడా పెట్టలేదని వాపోయారు. రోజూ ఉదయాన్నే పూజలు చేద్దామని అగర్‌బత్తీ వెలిగిస్తే, శవం దగ్గర ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోందని అవమానించేవాళ్లని చెప్పారు. తర్వాతే వాళ్లంతా క్రైస్తవంలోకి మారారనే విషయం తెలిసిందని మేఘన తెలిపారు.

గోవాకు తన భర్త, బంధువులతో వెళ్లగా అక్కడా తనను ఒకసారి బోటులోంచి తోసేయడానికి యత్నించారని, మరోసారి ఎవరూ లేనిచోట రాజీవ్‌ వదిలేసి వెళ్లిపోయారని మేఘన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. గోవా నుంచి తిరిగొచ్చాక హైదరాబాద్‌లోని నార్సింగిలో ఉన్న విల్లాకు తీసుకెళ్లి అక్కడ తన భర్తతో పాటు మామ జోగి రమేశ్​, మరికొందరు బంధువులు తనను కొట్టి, కాళ్లతో తన్ని, దిండుతో ముఖాన్ని మూసి చంపాలనే ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపించారు. 2026 ఏప్రిల్‌ 13న అర్ధరాత్రి భర్త, అత్త, మామ, ఆడపడుచు, మరిది కలిసి ఒకేసారి దాడిచేసి చంపేందుకు ప్రయత్నించారన్నారు. మామ రమేశ్​ తన ముఖంపై దిండు బలంగా నొక్కిపెట్టారని, భర్త రాజీవ్‌ తన మెడకు చున్నీ బిగించి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారని ఫిర్యాదులో వివరించారు. దీంతో భయంతో వాళ్ల కాళ్లపై పడి ప్రాధేయపడ్డానని, వాళ్లు చెప్పినట్టే చేస్తానని వేడుకున్నాక విడిచిపెట్టారని మేఘన చెప్పారు.

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