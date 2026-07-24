మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్కు షాక్ - కోడలి ఫిర్యాదుతో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు
వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత జోగి రమేశ్ కుటుంబంపై పోలీసు కేసు - గృహహింస, వరకట్న వేధింపులకు పాల్పడ్డారని కోడలు మేఘన ఫిర్యాదు - ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 11:06 PM IST
Jogi Ramesh Family Domestic Violence Case : వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత, రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ కుటుంబ సభ్యులపై తీవ్ర ఆరోపణలతో పోలీసు కేసు నమోదైంది. కోడలే అత్తింటివారిపై పోలీసులను ఆశ్రయించడం రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.
పోలీసులను ఆశ్రయించిన కోడలు : జోగి రమేశ్ కుమారుడు రాజీవ్ భార్య పేరు మేఘన. ఆమె ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో తన అత్తింటి వారిపై ఫిర్యాదు చేశారు. తనను శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారని పోలీసులకు వివరించారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి కేసు నమోదు చేశారు.
వరకట్న వేధింపులు : మేఘన ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పలు విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అదనపు కట్నం తీసుకురావాలంటూ తనను అత్తింటివారు చిత్రహింసలకు గురిచేశారని ఆమె ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగకుండా తనను అంతమొందించేందుకు హత్యాయత్నానికి కూడా పాల్పడ్డారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తనను నమ్మించి మోసం చేశారని, ఇంట్లో గృహహింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె తన ఫిర్యాదులో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బాధితురాలు మేఘన ఇచ్చిన ఫిర్యాదును ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్తో పాటు ఆయన భార్య శకుంతల, భర్త రాజీవ్, ప్రియాంక సహా కుటుంబంలోని మొత్తం 11 మందిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. మోసం, హత్యాయత్నం, వరకట్న వేధింపులు, గృహహింస తదితర కఠిన సెక్షన్ల కింద కేసులు బుక్ చేశారు.
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