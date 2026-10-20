డ్రగ్స్ రవాణాలో ద్వారంపూడి అనుచరుడు - బ్యాంకాక్ నుంచి 3కిలోల డ్రగ్స్ తరలిస్తూ అరెస్ట్
YSRCP leader Dwarampudi Chandrashekar :డ్రగ్స్ రవాణాలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి పేరు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. చంద్రశేఖర్రెడ్డి అనుచరుడు మాదక ద్రవ్యాలు రవాణా చేస్తూ కొచ్చి పోలీసులకు దొరికిపోయారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:39 AM IST
YSRCP leader Dwarampudi Chandrashekar : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి పేరు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉండే ఒక వ్యక్తి మాదకద్రవ్యాలను తరలిస్తూ ఐదు నెలల క్రితం కొచ్చిలో పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ ఘటన, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మూడు రోజుల క్రితం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) అధికారులు కాకినాడలోని సదరు వ్యక్తి నివాసానికి వచ్చి విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అతని ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిశీలించిన అధికారులు, అతని బ్యాంకు ఖాతాను కూడా స్తంభింపజేశారు.
విషయం బయటికి రాకుండ జాగ్రత్తపడ్డ నాయకులు: వైఎస్ఆర్సీపీ నేత, కాకినాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మాజీ కార్పొరేటర్ రోకళ్ల సత్యనారాయణ, కేరళంలో మాదకద్రవ్యాలను తరలిస్తుండగా పట్టుబడ్డారు. ద్వారంపూడికి సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలను చూసుకునే సత్యనారాయణను, ఐదు నెలల క్రితం కొచ్చి విమానాశ్రయంలో డీఆర్ఐ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయనతో పాటు రేచర్లపేటకు చెందిన పందిరి అరుణ్ కుమార్ కూడా ఉన్నారు. వీరి వద్ద సబ్బు బిళ్లల రూపంలో దాచిన 3 కిలోల మాదకద్రవ్యాలు లభ్యమయ్యాయి. వీటి విలువ కోట్లలో ఉంటుందని అంచనా. పట్టుబడిన సమయంలో సత్యనారాయణ తనను తాను గాయపరచుకుని నాటించాడు.
అధికారులు వెంటనే అతనికి వైద్య చికిత్స అందించిన అనంతరం, నిందితులిద్దరినీ మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా, కోర్టు వారికి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. అప్పట్లో ఈ విషయాన్ని బయటకు పొక్కకుండా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు జాగ్రత్త పడ్డారు. మూడు రోజుల క్రితం డీఆర్ఐ అధికారులు కాకినాడలోని సత్యనారాయణ ఇంటికి వచ్చి విచారణ చేపట్టారు. అతని ఆర్థిక లావాదేవీలను తనిఖీ చేయడంతో పాటు, అతని బ్యాంకు ఖాతాను కూడా జప్తు చేసినట్లు సమాచారం.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కాకినాడ కేంద్రంగా భారీ స్థాయిలో మాదకద్రవ్యాల దందా సాగిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొచ్చి విమానాశ్రయంలో సత్యనారాయణ మాదకద్రవ్యాలతో పట్టుబడటం, ఈ అక్రమ వ్యాపారం ఇంకా కొనసాగుతోందనే అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోంది. మరోవైపు, ద్వారంపూడి సూచనల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా, సత్యనారాయణ నిర్దోషి అని, అసలు సూత్రధారి అరుణ్ కుమార్ అని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా నిందితుడి కుటుంబ సభ్యులతో మీడియా ముందు మాట్లాడించే ప్రయత్నం కూడా చేశారు.
"అతనితో పాటు ప్రయాణించిన వ్యక్తి స్వయంగా ఇలా పేర్కొన్నాడు. "ఆ పెట్టెను అక్కడ ఉంచమని నేనే అతడిని కోరాను. దానికి అతనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. నా దగ్గర అదనపు సామాను ఉండటంతో, దానిని ఉంచమని నేను అతడిని అడిగాను. అతను నిర్దోషి." దీనికి సంబంధించి కోర్టుకు సమర్పించిన ఒక ప్రకటన కూడా మా దగ్గర ఉంది. నా తమ్ముడు ధూమపానం చేయడు, మద్యం కూడా సేవించడు. అతనికి అటువంటి అలవాట్లు ఏవీ లేవు"-నిందితుడు సత్య సోదరి
ఈ కేసులో ద్వారంపూడిని సైతం విచారించాల్సిన అవసరం ఉందని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు డిమాండ్ చేశారు.
వనమాడి కొండబాబు, కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే
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