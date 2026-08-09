ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌ అరెస్ట్‌ - 8 రోజుల దోబూచులాటకు చెక్​

వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌ అరెస్ట్‌ - మహిళా ఎస్‌ఐ పట్ల దురుసు ప్రవర్తన కేసులో అరెస్ట్‌ - 8 రోజులుగా తప్పించుకు తిరుగుతున్న చింతాడ- అరకు నుంచి శ్రీకాకుళం వస్తుండగా పట్టుకున్న పోలీసులు

YSRCP Leader Chintada Ravikumar Arrest
YSRCP Leader Chintada Ravikumar Arrest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP Leader Chintada Ravikumar Arrest : రోజుకో ఫోన్‌ వినియోగం. రెండ్రోజులకో చోట మకాం. మాస్క్ ధరించి విచ్చలవిడిగా సంచారం. ఇలా 8 రోజులుగా పోలీసులతో దోబూచులాడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు చింతాడ రవికుమార్‌ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మహిళా S.I. పట్ల దురుసు ప్రవర్తన కేసులో అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇవాళ న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరుస్తామని చెప్పారు.

మొత్తం 28 మందిపై కేసులు నమోదు: రోజుకొక ఫోను, సిమ్‌. రెండు రోజులకో చోటు మారుస్తూ ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా మాస్క్‌ ధరించి ఎనిమిది రోజులుగా పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త చింతాడ రవికుమార్‌ను ఎట్టకేలకు అరెస్టయ్యారు. గత నెల 30న జగన్‌ రిమాండ్‌ ఖైదీగా ఉన్న సీదిరి అప్పలరాజును పరామర్శించేందుకు శ్రీకాకుళం వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొత్తరోడ్డు కూడలి వద్ద బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న బూర్జ మహిళా S.I. ప్రవల్లికపై చింతాడ రవి అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం 28 మందిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌ అరెస్ట్‌ - 8 రోజుల దోబూచులాటకు చెక్​ (ETV)

వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు సాయం: ఘటన జరిగినప్పటి నుంచీ పరారీలో ఉన్న రవికుమార్‌ రెండు రోజులకో ప్రాంతం చొప్పున ఒడిశా, విశాఖ, బెంగళూరు, చివరిగా అరకులో మకాం వేసినట్లుగా గుర్తించారు. శనివారం అరకు నుంచి శ్రీకాకుళం వస్తున్నట్లు తెలుసుకున్న పోలీసులు 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై తనిఖీలు చేపట్టారు. WB 36 C 5000 నంబరు కలిగిన పశ్చిమ బెంగాల్‌ కారులో రవికుమార్‌ ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా మాస్క్‌ ధరించి వెళ్లిపోతుండగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రవికుమార్‌ను ఆదివారం న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరు పరుస్తామని పోలీసులు చెప్పారు. పరారీలో ఆయనకు విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు సాయం అందించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వారిపైనా చర్యలకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన అన్నెపు సంజయ్, గురుగుబల్లి చంద్ర, బొడ్డేపల్లి రమేష్‌కుమార్, గోవిందరావు, శివ, రమణమూర్తి, చిన్నబాబు, చిగురుపల్లి రవికుమార్, చింతాడ గోదకృష్ణను శ్రీకాకుళం జిల్లా ఫస్ట్‌క్లాస్‌ ప్రిన్సిపల్‌ సివిల్‌ జడ్జి ఈ నెల 21 వరకు రిమాండ్‌ విధించారు. నిందితులను గార మండలంలోని అంపోలు జిల్లా కారాగారానికి తరలించారు.


మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం ఘటన కేసు - పరారీలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌

మరో చారిత్రక ఘట్టానికి సిద్ధమైన అమరావతి - సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు, ప్రజాప్రతినిధుల క్వార్టర్స్‌కు తుదిమెరుగులు

TAGGED:

CHINTADA RAVIKUMAR ARREST
YSRCP LEADER CHINTADA RAVIKUMA
వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ అరెస్ట్‌
SRIKAKULAM WOMEN SI CASE
CHINTADA RAVIKUMAR ARREST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.