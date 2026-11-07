కూటమి విజయపరంపర - బొండపల్లిలో బొత్స కుమార్తె ఓటమి
Botsa Daughter Defeated in Bondapalli : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోరులో కూటమి విజయపరంపర కొనసాగుతోంది. బొండపల్లి జడ్పీటీసీ స్థానంలో పోటీ చేసిన బొత్స సత్యనారాయణ కుమార్తె అనూష ఓటమి పాలయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:47 PM IST
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోరులో కూటమి విజయపరంపర కొనసాగుతోంది. విజయనగరం జిల్లాలోని బొండపల్లి జడ్పీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ కుమార్తె అనూష ఓటమి పాలయ్యారు. బొత్స అనూషపై టీడీపీ అభ్యర్థి పాశల నీరజ 5,136 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. నీరజ విజయంతో బొండపల్లిలో కూటమి శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్ రేసులో ఉన్న అనూష ఓటమి పాలవడంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు డీలాపడ్డాయి.
బొత్స సత్యనారాయణ కుటుంబం నుంచి నలుగురు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగాలని ప్రయత్నించారు. పూసపాటిరేగ జడ్పీటీసీ స్థానానికి బొత్స తమ్ముడి కుమారుడు చైతన్య నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. బొండపల్లి నుంచి కుమార్తె అనుష, గరివిడి నుంచి కోడలు బొత్స పూజిత, గుర్ల మండలం నుంచి బొత్స సోదరి సంగంరెడ్డి వెంకటలక్ష్మి పోటీ చేశారు.
మొత్తంగా విజయనగరం జిల్లాలో 27 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 103 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. ఇక్కడ 449 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా 11 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 438 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 1,066 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. రేగిడి ఆమదాలవస జడ్పీటీసీగా పలవలస పుష్పావతి గెలిచారు. సంతకవిటి జడ్పీటీసీగా వల్లూరు సంగీత గెలుపొందారు. శృంగవరపుకోట జడ్పీటీసీగా సునిత, వంజర జడ్పీటీసీగా మజ్జి గణపతి తెలుగుదేశం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. మిగతా స్థానాల్లో తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ, జనసేన అభ్యర్థులు లీడ్లో కొనసాగుతున్నారు.
15 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన జడ్పీ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ జనరల్కు కేటాయించారు. మొత్తం 15 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. జియ్యమ్మవలస కామేశ్వరి టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి జడ్పీటీసీగా గెలిచారు. పాచిపెంట జడ్పీటీసీగా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి సౌజన్య గెలుపొందారు. పాలకొండ జడ్పీటీసీగా తెలుగుదేశం నేత వెంకటరావు విజయం సాధించారు. వీరఘట్టం జడ్పీటీసీగా జనసేన అభ్యర్థి ఉదయ భాస్కరరావు గెలుపొందారు. అటు సీతంపైట జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సరస్వతి కైవసం చేసుకున్నారు. మిగిలిన స్థానాల్లో టీడీపీ మూడు, వైఎస్సార్సీపీ రెండు, జనసేన ఒక్క స్థానంలో అధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
అటు సాలూరు మండలం గంజాయిభద్రలో టీడీపీ అభ్యర్థి చిరంజీవి ఎంపీటీసీగా గెలుపొందారు. సారిక ఎంపీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి గనుతూరు భాస్కర్రాజు 201 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. కురుపాం ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి సొంత మండలంలో టీడీపీ వెనుకంజలో ఉంది. గుమ్మలక్ష్మీపురం జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు వెనుకంజ వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి 5 వేల ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. 14 ఎంపీటీసీల్లో 6 స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. మిగతా 5 స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉండగా 3 చోట్ల మాత్రమే టీడీపీ గెలుపొందింది.
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