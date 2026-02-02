ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబుపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసు - అంబటి రాంబాబుకి 14 రోజుల రిమాండ్​

చంద్రబాబుపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసులో అంబటికి 14 రోజుల రిమాండ్​ - గుంటూరు ప్రత్యేక జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులు, రాజమహేంద్రవరం జైలుకు తరలింపు, చంద్రబాబును ఉద్దేశించి అలా మాట్లాడాల్సింది కాదన్న రాంబాబు

14 Days Remand To Ambati Rambabu
14 Days Remand To Ambati Rambabu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

14 Days Judicial Remand To Ambati Rambabu: సీఎం చంద్రబాబు పై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌ విధిస్తూ గుంటూరు ప్రత్యేక జూనియర్‌ సివిల్‌ న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి జి.స్రవంతి ఆదివారం రాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. శనివారం గుంటూరులోని గోరంట్ల వద్ద అంబటి రాంబాబు తన వాహనంలో వస్తూ పోలీసులతో పాటు సీఎం చంద్రబాబుపై వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర దుమారం రేపింది. దీనిపై టీడీపీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి.

అంబటి ఇల్లు, కార్యాలయంపై దాడికి పాల్పడ్డాయి. గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు, నల్లపాడు ఎస్‌ఐ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా అంబటి రాంబాబుపై నల్లపాడు పోలీసుస్టేషన్‌లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో అంబటిని శనివారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నల్లపాడు పోలీసుస్టేషన్‌కు తరలించి ఆదివారం రాత్రి 7 గంటల వరకు అక్కడే ఉంచారు. అనంతరం గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకెళ్లి రక్తపోటు, మధుమేహ పరీక్షలతోపాటు ఈసీజీ తీయించారు. రాత్రి 8.45 గంటలకు స్థానిక ప్రత్యేక జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు.

అలజడి సృష్టించడానికే ఫ్లెక్సీలు: అంబటికి రిమాండ్‌ విధించాలని పోలీసుల తరఫున సీనియర్‌ పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్లు విజయలక్ష్మి, జగదీశ్​లు కోర్టును కోరారు. సీనియర్‌ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ అంబటి రాంబాబుకు ఈ నేరాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. తిరుపతి లడ్డూలో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని సిట్‌ క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చినా ప్రభుత్వం అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై నిందను మోపుతూ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. ప్రభుత్వమే సమాజంలో అలజడి సృష్టించడానికి ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసిందని బాధ్యత గల పౌరుడిగా అంబటి రాంబాబు వాటిని తొలగించాలని కోరారని అన్నారు.

ఆయనపై నమోదయిన నేరాలన్నీ ఏడేళ్లలోపు శిక్ష పడే అవకాశం ఉన్నందున రాంబాబుకు రిమాండ్‌ విధించవద్దని కోరారు. అంబటి రాంబాబు కూడా తనకు 68 ఏళ్ల వయసు ఉందని, న్యాయవాదిగా, ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా విధులు నిర్వహించానని చెప్పారు. తనపై శనివారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు దాడికి పాల్పడ్డారని, తమకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి మేరకు ఇలా వ్యవహరించాల్సి వచ్చిందని ఇద్దరు సీఐలు చెప్పినట్లు న్యాయమూర్తికి వివరించారు. పొన్నవోలు వాదనలను పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్లు తోసిపుచ్చారు.

ఇప్పటికే 16కుపైగా క్రిమినల్‌ కేసులు: అంబటి రాంబాబుపై ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16కుపైగా క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదయ్యాయని, వాటిలో మూడొంతులు ఆయన పోలీసులను దుర్భాషలాడటం, వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించడంపై నమోదైనవేనని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై కావాలనే వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడ్డారని, దీనివెనుక ఉన్న కుట్రదారులను కూడా తేల్చాల్సి ఉందన్నారు. అంబటిని విడుదల చేస్తే శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. ఆయనను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకుంటామని, రిమాండ్‌ విధించాలని కోరారు.

సీఎంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను పరిశీలించాలంటూ న్యాయమూర్తికి వీడియో చూపించారు. ఆ తర్వాత అంబటి రాంబాబును న్యాయమూర్తి తన కార్యాలయంలోకి పిలిచి ఆయన వాంగూల్మం నమోదు చేశారు. రాత్రి 11.25 గంటల సమయంలో రాంబాబుకు ఈ నెల 13 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి జి.స్రవంతి ప్రకటించారు. తనను రాజమహేంద్రవరం జైలుకు పంపాలని రాంబాబు కోరగా ఆ మేరకు న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులిచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబును ఎందుకు దూషించారు? దీని వెనుక ఎవరున్నారు? మీరు అలా మాట్లాడవచ్చా అన్న కోణంలో పోలీసులు శనివారం రాత్రి అంబటిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

కలిసేందుకు అనుమతి నిరాకరణ: అందుకు అంబటి బదులిస్తూ తాను అలా మాట్లాడాల్సింది కాదని ఆయన జవాబిచ్చినట్లు సమాచారం. తాను మాజీ మంత్రినని, ప్రత్యేక వసతి సమకూర్చాలని కోరగా పోలీసులు తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది. తనకు అనారోగ్యం ఉందని, మందులు ఇంటివద్ద ఉన్నాయని చెప్పడంతో వాటిని రప్పించి ఇచ్చారు. ఆదివారం ఉదయం అంబటి అనుచరుడు అల్పాహారం తీసుకురాగా అప్పటికే ఇచ్చామని పోలీసులు చెప్పారు. రాంబాబును కలిసేందుకు ఎవర్నీ అనుమతించలేదు.

14 Days Remand To Ambati Rambabu
గుంటూరు జిల్లా కోర్టు వద్ద పోలీసుల బందోబస్తు (Eenadu)

న్యాయవాది మాధవిని మాత్రం ఉన్నతాధికారుల అనుమతితో లోపలికి పంపించారు. ఆమె అంబటి రాంబాబుతో కొన్ని పత్రాలపై సంతకాలు తీసుకుని వచ్చిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. అంబటి ఇల్లు, కార్యాలయం, వాహనాలపై దాడి గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు. పసుపు చొక్కా ధరించిన ఓ వ్యక్తి ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో నల్లపాడు పోలీసుస్టేషన్‌ వద్దకు గడ్డపారతో వచ్చి అంబటి రాంబాబును పొడిచేస్తానని కేకలు వేసి హంగామా సృష్టించాడు. పోలీసులు అతణ్ని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు.

శనివారం ఉదయం సీఎం చంద్రబాబుపై తీవ్ర దూషణలు చేసిన అంబటి రాంబాబు ముందుజాగ్రత్తగా అధిక సంఖ్యలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలను తన ఇంటికి రప్పించుకున్నారు. సాయంత్రం మరోసారి విలేకర్ల సమావేశం పెట్టి, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడికి వచ్చిన తెలుగు మహిళపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇది తెలిసి ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవితోపాటు టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున చేరుకున్నారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పరారయ్యారు. పోలీసులు అతికష్టం మీద టీడీపీ శ్రేణులను కట్టడి చేసి బయటికి పంపినా రాత్రి 11 గంటల వరకు వారు అక్కడే ఉండి ఆందోళన కొనసాగించారు. రాంబాబును తీసుకెళ్తున్న పోలీసు వాహనంపై కూడా కోడిగుడ్లు విసిరి, నిరసన తెలిపారు.

అంబటి రాంబాబు కేసు - ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు

చంద్రబాబుపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు - తీవ్ర ఉద్రిక్తత మధ్య అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్‌

TAGGED:

AMBATI RAMBABU REMANDED 14 DAYS
AMBATI RAMBABU REMAND
YSRCP LEADER AMBATI RAMBABU
అంబటికి 14 రోజుల రిమాండ్‌
14 DAYS REMAND FOR AMBATI RAMBABU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.