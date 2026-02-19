‘నీ అంతు చూస్తా’ - ఎస్సైకి అంబటి రాంబాబు బెదిరింపులు
బెయిల్పై విడుదలయ్యాక భారీ ర్యాలీతో వెళ్లిన అంబటి రాంబాబు - ఊరేగింపులు, ర్యాలీలకు అనుమతి లేదని అంబటికి చెప్పిన పోలీసులు - నిబంధనలు పాటించాలన్న మంగళగిరి ఎస్సై వెంకట్పై అంబటి చిందులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 7:41 PM IST
YSRCP Leader Ambati Rambabu Abusive Behavior to Police : వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు మరోసారి నోరు పారేసుకున్నారు. నీ అంతు చూస్తానంటూ విధుల్లో ఉన్న ఎస్సైపై విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం చంద్రబాబుపై మురికి వాఖ్యల కేసులో బెయిల్పై విడుదలైన రాంబాబు రాజమహేంద్రవరం నుంచి భారీ కాన్వాయ్తో గుంటూరుకు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో కాజా టోల్ గేట్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాంబాబు కారును నిలిపి హడావుడి చేశారు.
వెనుక ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయిందని త్వరగా బయలుదేరాలని పోలీసులు చెప్పగా ఒక్కసారిగా రాంబాబు రెచ్చిపోయారు. 'నీ అంతు చూస్తానని' విధుల్లో ఉన్న మంగళగిరి గ్రామీణ ఎస్ఐ వెంకట్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్కడి నుంచి కొద్ది దూరం వెళ్లి మరోసారి వాహనాలు నిలిపేశారు. ఇదేంటని ప్రశ్నించిన పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. నా ఇష్టమని అవసరమైతే రోడ్డుపై కూర్చుంటానని పోలీసులకు బదులిచ్చారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు రాంబాబు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. కాసేపటికే రాంబాబు అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోయారు.
అంబటికి షరతులతో కూడిన బెయిల్ : సంక్రాంతి సంబరాలకు పింఛనుదారుల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని లాటరీ టికెట్లు అంటగట్టిన కేసులో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరుచేస్తూ గుంటూరు ప్రధాన సీనియర్ సివిల్ న్యాయస్థానం జడ్జి కుముదిని బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. పోలీసులు దాఖలుచేసిన కస్టడీ పిటిషన్ను కొట్టేశారు. పోలీసుల దర్యాప్తునకు అంబటి సహకరించాలని, కేసులో సాక్షులను ప్రభావితం చేయకూడదని న్యాయమూర్తి షరతులు విధించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో అంబటికి స్థానిక కోర్టు ఈ నెల 1న రిమాండ్ విధించింది. అనంతరం పట్టాభిపురం, సత్తెనపల్లి పోలీసులు వేర్వేరుగా పీటీ వారంట్లపై కోర్టులో హాజరుపరచడంతో ఈ కేసుల్లో రిమాండ్ విధించారు. అప్పటినుంచి జైల్లో ఉన్న ఆయనకు గతంలో రెండు కేసుల్లో బెయిల్ లభించింది. ఇప్పుడు తాజా కేసులోనూ బెయిల్ రావడంతో విడుదలయ్యారు.
18 రోజుల జైలు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేశా : "ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని రోజులు జైలులో ఉంచినా వెనకడుగు వేయను. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కూల్చేవరకూ నా పోరాటం ఆగదు" అని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు పేర్కొన్నారు. రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారం నుంచి బుధవారం సాయంత్రం విడుదలైన ఆయన బయట విలేకర్లతో మాట్లాడారు. తనను అన్యాయంగా జైలులో పెట్టారని ఆరోపించారు. ఈ 18 రోజుల జైలుజీవితం ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ఎంజాయ్ చేశానన్నారు. జైలు వద్ద మాజీ మంత్రులు వేణు, తానేటి వనిత, గొల్లపల్లి సూర్యారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జక్కంపూడి రాజా, తలారి వెంకట్రావు, మాజీ ఎంపీ వంగా గీత తదితరులు రాంబాబును కలిశారు.
జైలువద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల రచ్చ : కారాగారం నుంచి అంబటి విడుదల సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రచ్చరచ్చ చేశారు. ఆయన బయటికొస్తుండగా బారికేడ్లను తోసుకుంటూ లోపలికి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు అతికష్టం మీద నిలువరించగలిగారు. కారులో రాజమహేంద్రవరం ప్రకాష్నగర్లోని మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ఇంటికి అంబటి బయలుదేరగా జై జగన్ అని నినాదాలు చేస్తూ పార్టీ జెండాలు, డప్పు వాయిద్యాలతో రావడంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించి జనం నరకం చూశారు. జక్కంపూడి నివాసం ఎదుటి రోడ్డు వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల తాకిడితో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
