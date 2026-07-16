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ప్రాణం పోయినా పరామర్శ లేదు - బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలవని వైఎస్సార్సీపీపై విమర్శలు

ప్రమాదంలో ప్రాణం పోతే జాలి చూపించరా? - అప్పలరాజు కుమారుడికి వత్తాసు పలుకుతారా? - బాధిత కుటుంబాన్ని పట్టించుకోలేదన్న విమర్శలు

Criticism Against YSRCP For Failing To Stand By The Affected Family
Criticism Against YSRCP For Failing To Stand By The Affected Family (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST

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Criticism Against YSRCP For Failing To Stand By The Affected Family : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడికి మద్దతుగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర రాజకీయ చర్చకు దారి తీశాయి. '18 ఏళ్ల చిన్నపిల్లాడు వాహనం నడుపుతూ ఎవరినో ఢీకొడితే ఒక్కోసారి ఇలాంటివి జరుగుతాయి' అంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు విమర్శలకు కారణమయ్యాయి. ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో బాధిత కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా నిందితుడి వయస్సుపైనే సానుభూతి వ్యక్తం చేశారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

బాధిత కుటుంబాన్ని పట్టించుకోలేదన్న విమర్శలు : ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు సాధారణంగా బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి, కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలు, వారికి అందాల్సిన వైద్య, ఆర్థిక సహాయంపై దృష్టి సారించడం ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యతగా భావిస్తారు. అయితే ఈ ఘటనలో సీదిరి అప్పలరాజు తన కుమారుడి కారణంగా ఒక నిండు ప్రాణం కోల్పోయినా బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించలేదని, కేసును తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు జరిగాయనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు బాధిత కుటుంబాన్ని కలిసి ఓదార్చకపోవడం, వారి పరిస్థితిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయకపోవడంపై వైఎస్సార్సీపీ వైఖరిని ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఒకవైపు నిందితుడికి రాజకీయ మద్దతు లభిస్తుండగా, మరోవైపు ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రాణం పోయినా పరామర్శ లేదు - బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలవని వైఎస్సార్సీపీపై విమర్శలు (ETV Bharat)

రోడ్డున పడిన దానయ్య కుటుంబం : ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన దుబ్బ దానయ్యది అత్యంత నిరుపేద కుటుంబం. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం సూదికొండ ప్రాంతానికి చెందిన దానయ్యకు సొంతిల్లు కూడా లేదు. భార్య ద్రౌపది, ఐదేళ్ల కుమారుడు అభి, 16 నెలల చిన్నారి, వృద్ధ తల్లి కామమ్మతో కలిసి అద్దె ఇంట్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు. గొర్రెలు మేపుతూ వచ్చిన స్వల్ప ఆదాయంతోనే కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. ఉపాధి కోసం వెళ్లిన భర్త ఇక తిరిగి రాడని తెలుసుకున్న ద్రౌపది కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. తండ్రి కోసం ఎదురుచూస్తున్న చిన్నారులకు జరిగిన విషాదం ఇంకా అర్థం కాలేదు. కొద్ది నెలల వ్యవధిలోనే రెండో కుమారుడిని కోల్పోయిన వృద్ధ తల్లి కామమ్మ తీవ్ర శోకంలో మునిగిపోయారు. కుటుంబానికి ఆధారమైన దానయ్య మరణంతో వారి జీవితం అనిశ్చితిలో పడిపోయింది.

తమ పిల్లల భవిష్యత్తు చీకటిలో కలిసిపోయిందని, ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధులు, బాధ్యులు తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ద్రౌపది వేడుకుంటున్నారు. బాధిత కుటుంబానికి ఇప్పటికీ సరైన పరామర్శ, భరోసా, ఆర్థిక సహాయం అందలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తుండగా, ఈ వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని రాజకీయంగా తీవ్ర ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నాయి.

"మా భర్త గొర్రెలు కాసుకొని మమ్మల్ని పోషించేవారు. మాకు ఆధార్​కార్డు, రేషన్​ కార్డులు కూడా లేవు. ఉండడానికి ఇళ్లు కూడా లేదు. మా పిల్లలకు ఆరోగ్యం కూడా బాగోలేదు. మేము బ్రతకడానికి ఎటువంటి ఆధారం కూడా లేదు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం." - ద్రౌపది, దానయ్య భార్య

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