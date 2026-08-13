డీఎస్సీలో అవకతవకలకు మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి - జగన్
బుధవారం తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశమయిన జగన్ - డీఎస్సీకి వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన వారిపై కేసులు పెట్టారని ఆరోపణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:21 AM IST
YSRCP MLC Meeting : వైఎస్సార్సీపీకి శాసనసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా లేదని, అందువల్ల సభలో ఏమీ చేయలేమని పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. శాసనసభలో తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాలను పత్రికా సమావేశాల్లో చెబుతానని ఆయన అన్నారు. సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో బుధవారం ఆయన తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశమయ్యారు. రైతుల సమస్యలు, పీపీపీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, దిశ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అరెస్టులు, విజన్-2047, శ్వేతపత్రాలు వంటి అంశాలపై ఎమ్మెల్సీలు మండలిలో మాట్లాడాలని జగన్ సూచించారు.
సీబీఐ విచారణ జరపాలి : డీఎస్సీ-2025 ప్రధాన అజెండా అని, దీనిపై శాసన మండలిలో గట్టిగా మాట్లాడాలని జగన్ వెల్లడించారు. "డీఎస్సీలోని అవకతవకలకు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలి. సీబీఐ విచారణ జరపాలి. ఈ విషయాలపై దృఢంగా నిలదీయండి" అని ఆయన ఎమ్మెల్సీలకు స్పష్టం చేశారు. డీఎస్సీకి వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన వారిపై కేసులు పెట్టారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై కోర్టులను ఆశ్రయిస్తానని ఆయన అన్నారు.
పంటలు వేసుకోవాలని చెప్పి : 13 త్రైమాసికాలకుగాను ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ. 9,100 కోట్లుగా ఉన్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. దీనిపై చర్చకు పట్టుబట్టాలని ఆయన ఎమ్మెల్సీలకు సూచించారు. కొత్త పీపీపీ విధానం ఆంధ్రప్రదేశ్ను అమ్మకానికి పెట్టడం లాంటిదని ఆయన అన్నారు. పంటలు వేసుకోవాలని చెప్పి, 40% పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నీళ్లు ఇవ్వలేమంటున్నారని విమర్శించారు. గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు సంక్షోభంలో ఉన్నారని, వారి సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలన్నారు.
మండలిలో ప్రశ్నించాలి : సీఎం చంద్రబాబు విడుదల చేస్తున్నవి శ్వేతపత్రాలు కాదని, పచ్చపత్రాలని, అబద్ధాల పత్రాలని వారు విమర్శించారు. వాటిని మండలిలో ప్రశ్నించాలని వారు ఎమ్మెల్సీలకు సూచించారు. గతంలో విజన్ - 2020 అని చెప్పి చంద్రబాబు ఏమి సాధించారని వారు ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు ఆయన విజన్-2047, విజన్ డాక్యుమెంట్ల గురించి చెప్పడానికి తొందరపడుతున్నారని విమర్శించారు.
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