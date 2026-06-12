మద్యం రవాణాలో మాయాజాలం - వైఎస్సార్సీపీ ముఠాపై ఉచ్చు బిగిస్తున్న ఈడీ
జగన్ హయాంలో మద్యం రవాణాలోనూ భారీ దోపిడీ - ఏపీఎస్బీసీఎల్ స్థాయిలో కాంట్రాక్టర్ను ఎంపిక చేసేలా నిబంధనల మార్పు - ముసుగు సంస్థ సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్కు కాంట్రాక్టు అప్పగింత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:45 AM IST
YSRCP Team doing Massive Looting in Liquor Transportation : గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణంపై ఈడీ ఉచ్చు బిగిస్తోంది. సిట్ నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన ఈడీ ఇటీవల ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. కేవలం మద్యం అమ్మకాల్లోనే కాకుండా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ ముఠా వందల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి తెగబడినట్లు ఈడీ తేల్చింది. నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి తమకు నచ్చిన సంస్థలకు కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టి ఆ సొమ్మును షెల్ కంపెనీలు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల్లోకి మళ్లించి మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల కేటాయింపులో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తు సంస్థల విచారణలో తేలింది. బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టు ఖరారు చేసే అధికారాలను జిల్లాస్థాయిలో జాయింట్ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీల నుంచి తప్పించి రాష్ట్రస్థాయిలో కార్పొరేషన్ ఎంపిక చేసేలా నిబంధనలు మార్చేసింది. టెండర్లలో పాల్గొన్న ఇతర సంస్థలను పక్కనబెట్టి నోయిడా కేంద్రంగా పనిచేసే వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ముసుగు సంస్థ 'సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్'కు కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టారు.
నడిపించిదంతా వైఎస్సార్సీపీ ముఠాయే: రాజ్ కెసిరెడ్డి తరఫున డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటుచేసిన టి.ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి స్నేహితుడిదే ఈ సిగ్మా సంస్థ. ఇందులో సిగ్మా సంస్థకు 4 శాతం నిర్వహణ ఛార్జీలు ఇచ్చి మిగతా సొమ్మును వైఎస్సార్సీపీ ముఠా నొక్కేసినట్లు సిట్ గుర్తించింది. ఒక్కో మద్యం కేసు రవాణాకు కిలోమీటరుకు 13 రూపాయలు ఉన్న ఛార్జీని ఏకంగా 35 రూపాయలకు పెంచేసి దోపిడీకి తెరలేపినట్లు తేల్చింది. ఈ మొత్తం 200 నుంచి 400 కోట్లు ఉంటుందని సిట్ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది.
2020 నవంబరు 1 నుంచి 2023 డిసెంబరు 15 వరకు ఈ సంస్థ ద్వారా ఒక్కో కేసుపై 22 రూపాయల చొప్పున అదనంగా లబ్ధి పొందినట్లు తేల్చింది. ఈ రకమైన దోపిడీ ద్వారా వైఎస్సార్సీపీ ముఠా 195 కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు ఈడీ కూడా నిర్ధారించింది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారులైన వాసుదేవరెడ్డి, గత ప్రభుత్వ పెద్దలు, వైఎస్సార్సీపీ ముఠా తరఫున అన్నీ తానై వ్యవహరించిన రాజ్ కెసిరెడ్డిని అరెస్టు చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్ సహా మరికొందరు నిందితులూ హవాలాకు పాల్పడినట్లు తేల్చింది.
ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది: సిగ్మా లాజిస్టిక్స్ ముసుగులో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును దక్కించుకున్న వైఎస్సార్సీపీ ముఠా.. కోస్తాంధ్రలో రవాణా వాహనాల కోసం సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ సంస్థను నాటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రంగంలోకి దించారు. తన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు కీర్తి ఆ సంస్థతో మరో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సృష్టించారు. పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్ప నిర్వహణ మొత్తం కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీలే చూసుకున్నారని ఇప్పటికే సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది.
ఈ ఒప్పందపత్రం అసలైనదేనా?
సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థ వల్లు సందీప్ అనే వ్యక్తిది. సిగ్మా నుంచి ఆ సంస్థ ఖాతాల్లోకి 68 కోట్లు చేరగా, అందులోంచి 15కోట్లు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్, కోడలు కీర్తి ఖాతాల్లోకి జమైనట్లు, మరికొంత సొమ్ము నగదు రూపంలో వారికి అందినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. గురువారం ఈడీ చేపట్టిన సోదాల్లోనూ ఈ హవాలా లావాదేవీల ఆధారాలు, సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్తో కుదిరినట్లు చెబుతున్న ఒప్పంద పత్రాలు ఈడీ అధికారులకు లభ్యమయ్యాయి. ఈ ఒప్పందపత్రం అసలైనదేనా? హవాలా లావాదేవీల ఇతర వివరాలేంటనే కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
సరఫరా కాంట్రాక్టును ప్రాంతాల వారీగా విభజన: మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులో దోచేసిన సొత్తును వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డికి చెందిన డొల్ల కంపెనీల్లోకి, వాటినుంచి మరికొన్ని అనుబంధ సంస్థల్లోకి మళ్లించి మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు ఈడీ తేల్చింది. నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చుకోవడానికి ఇలాంటి అనేక కంపెనీలను అడ్డం పెట్టుకున్నట్లు గుర్తించింది. స్థిరాస్తి సహా పలు కంపెనీల్లోకి ఈ డబ్బులు మళ్లించినట్లు నిర్ధారించింది. 2023 డిసెంబరు 16 తర్వాత మద్యం రవాణా సరఫరా కాంట్రాక్టును ప్రాంతాల వారీగా విభజించారు. ఈ కాంట్రాక్టును కాట్పాడిలోని ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్కు అప్పగించారు.
రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఒక్కో మద్యం కేసుకు కిలోమీటరుకు 35రూపాయల30 పైసలు, కోస్తాంధ్రలో 35రూపాయల90పైసలు, ఉత్తరాంధ్రలో 35రూపాయల50పైసల చొప్పున రవాణా ఛార్జీలు చెల్లించేలా కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సంస్థ ముసుగులో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలే రవాణా కాంట్రాక్టు నిర్వహించినట్లు సిట్ ఇప్పటికే గుర్తించింది. ఈడీ విచారణలో వారెవరో తేలనుంది.
మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులో దోపిడీకి పాల్పడ్డ కేసులో బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ నాటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి, ఆయన బావమరిది విజయ నరసింహారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ ముఠా, నాటి ప్రభుత్వపెద్దల తరఫున మద్యం కుంభకోణాన్ని నడిపించిన రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఆయన అనుచరులు బూనేటి చాణక్య, షేక్ సైఫ్ అహ్మద్, మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు వల్లూరి కీర్తి సహా మరికొందరు నిందితులుగా ఉన్నారు. వీరిలో ఇద్దరు అరెస్టు కాగా, త్వరలోనే మరికొందర్ని ఈడీ అరెస్టు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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