మద్యం ముడుపులతో రాజభోగాలు - ఛార్టర్డ్ విమానాల్లో ప్రయాణాలు, ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లలో జల్సాలు
పబ్లు, క్లబ్లుల్లో చిందులు, ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులకు ప్రయత్నాలు - డెన్లల్లో పెట్టెలకొద్దీ కరెన్సీ కట్టలు - కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఫోన్ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో వెలుగులోకి -న్యాయస్థానానికి తుది నివేదిక సమర్పించిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 12:08 PM IST
YSRCP Gangs Luxury Lifestyle Exposed in Foreign Countries : మద్యం లంచాల సొమ్ముతో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా రాజభోగాలు అనుభవించింది. విదేశాల్లో విలాసాల్లో మునిగి తేలింది. ఛార్టర్డ్ విమానాల్లో ప్రయాణాలు ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో జల్సాలు చేసింది. పబ్లు, క్లబ్బుల్లో అమ్మాయిలతో చిందులేసింది. ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులకు యత్నించింది. ముడుపుల రూపంలో వచ్చిన పెట్టెల కొద్దీ కరెన్సీ కట్టలను డెన్లలో భద్రపరిచింది. నిందితుడు కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఫోన్ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా బండారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సమగ్ర నివేదికను సిట్ న్యాయస్థానానికి అందజేసింది.
మద్యం కుంభకోణంలో రూ.వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ఆ లంచాల సొత్తుతో అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవించింది. చార్టర్డ్ విమానాల్లో తిరుగుతూ, ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో గడుపుతూ జల్సాలు చేసింది. మద్యం లంచాల డబ్బుతో టాంజానియాలో ఇనుపఖనిజ కర్మాగారం, ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించింది. దాని కోసం ఆయా దేశాలను చుట్టేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ముఠా విలాసాలు, దర్జాలు, రాజభోగాలు, లంచాల సొమ్ము భద్రపరిచిన కేంద్రాలు, వాటిలోని కట్టల కొద్దీ కరెన్సీ నోట్లు ఫోరెన్సిక్ నివేదిక సాక్షిగా బట్టబయలయ్యాయి.
ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణతో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా బండారం : కేసులో నిందితుడు కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఫోన్లను సిట్ అధికారులు ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలకు పంపించి విశ్లేషించగా చిత్రాలతో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా బండారం బయటపడింది. మార్చి 2న ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను అరెస్ట్ చేసిన సిట్ అధికారులు అతని నుంచి 3 ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణకు పంపించారు. ఆ నివేదికలను తాజాగా న్యాయస్థానానికి సమర్పించారు. మద్యం లంచాల సొమ్ము భద్రపరిచేందుకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సమీపంలోని ల్యాండ్ మార్క్ అపార్ట్మెంట్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న డెన్కు ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ నిర్వాహకుడిగా ఉన్నారు. ఆ సొత్తును గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పంపిణీ కోసం ఎప్పటికప్పుడు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి మనుషులకు చేర్చడంలో కీలక పాత్రధారిగా వ్యవహరించారు.
కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్తో వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి టాంజానియాలో చెట్టాపట్టాలు వేసుకుంటూ తిరిగారు. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొమ్ముతో టాంజానియాలో ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం ఏర్పాటుచేయాలని, జింబాబ్వే సహా పలు ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ముమ్మర యత్నాలు చేసింది. అక్కడ సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయన బాధ్యతల్ని ప్రణోయ్ ప్రకాశ్కు అప్పగించింది. ఈ కేసు నిందితులైన చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు మోహిత్రెడ్డి, వారి సన్నిహితుడు వెంకటేశ్ నాయుడు 2025 జనవరిలో టాంజానియాకు వెళ్లారు.
ఆ దేశంలోని దార్ ఎస్ సలామ్ ప్రాంతంలో 2025 ఫిబ్రవరిలో ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ జూలియస్ నైరేరే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద చెవిరెడ్డి బాస్కరరెడ్డిని కలిసి చెట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరిగారు. టాంజానియాలో కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ చెవిరెడ్డి భాస్కర రెడ్డితో కలిసి 6 రోజులు ఉన్నారు. ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులపై చర్చించారు. మద్యం లంచాల సొమ్ము ఎన్నికల్లో పంపిణీ చేసిన విషయం ఎవరికీ చెప్పొద్దని ప్రజోయ్ ప్రకాశ్ను చెవిరెడ్డి బాస్కరరెడ్డి ఈ సందర్భంలోనే ఆదేశించారు.
సామాన్యులు నుంచి ప్రైవేట్ జెట్లలో ప్రయాణించే స్థాయికి : మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి, మరో కీలక నిందితుడు బూనేటి చాణక్య, ముఠాలోని ఇతర సభ్యులు ఓ ప్రైవేట్ జెట్లో ప్రయాణించారు. దీని వీడియో ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో సిట్కు లభ్యమైంది. అడ్డగోలుగా దోచుకున్న మద్యం లంచాల సొమ్ముతో ఈ ముఠా విలాసవంతమైన ప్రయాణాలు చేసింది. విచ్చలవిడిగా డబ్బు ఖర్చు చేసింది. 2019 వరకూ సామాన్యులుగా ఉన్న వీరు ఒకేసారి ప్రైవేట్ జెట్లలో ప్రయాణించే స్థాయికి చేరారు. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తునే వీరు ఇలా వెచ్చించారని సిట్ నిర్ధారించింది.
మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన అక్రమార్జనలో 13. 5 శాతం వాటా ఇవ్వాలని కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఈ కేసులో నిందితుడు టి. ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డిని బెదిరిస్తూ మెసేజ్లు పంపించారు. లేదంటే విజిల్ బ్లోయర్గా మారి అక్రమాల గుట్టుంతా బయట పెట్టేస్తా, సిట్కు చెప్పేస్తా అంటూ చాట్లో బెదిరింపులకు దిగినట్లు ఉంది. 'అక్రమాల గుట్టువిప్పితే నీ పాత్ర, ఐప్యాక్ ప్రతినిధి అనురాగ్ బండారం బయటపడుతుందని బెదిరించినట్లు చాట్ ద్వారా తేలింది. 'ఇప్పటివరకూ విజయసాయి రెడ్డి విజిల్ బ్లోయర్ కాలేదు. తాను విజిల్ బ్లోయర్గా మారుతా' అని ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ చెప్పినట్లు చాట్లో ఉంది. దుర్భాషలు, బూతులతో వారి సంభాషణ సాగింది. దొంగలు దొంగలు ఊళ్లు పంచుకున్నట్లుగా నిందితులంతా మద్యం లంచాల సొమ్ములో వాటాలు పంచుకోవటానికి ఎలా గొడవలు పడ్డారో చెప్పేందుకు ఈ చాటింగే నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ఖరీదైన పబ్లో అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ : మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీలు, బ్రూవరీస్ నుంచి నగదు రూపంలో వసూలు చేసిన లంచాల సొమ్ము దాచేందుకు అక్కడి నుంచి మరో చోటుకు తరలించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ముఠా హైదరాబాద్, అమరావతిల్లో పలుచోట్ల డెన్లు ఏర్పాటు చేసుకుంది. వాటిలో హైదరాబాద్ ఖాజాగూడ సర్కిల్లోని ఉమాహిల్ క్రెస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఒకటి. అక్కడ 2021 జులై 12న ఫొటో తీసుకున్నారు.
చిత్రంలో కనిపిస్తున్న నోట్ల కట్టలన్నీ వివిధ డిస్టిలరీలు, వారి ప్రతినిధుల నుంచి వైఎస్సార్సీపీ ముఠా వసూలు చేసిన లంచాల సొమ్మే. 2021 జూన్ 1 నుంచి 15వ తేదీ వరకు బాలాజీ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఎలైట్ వింటేజ్ విస్కీ బ్రాండ్ ప్రతినిధుల నుంచి వసూలు చేసిన లంచాల సొమ్ము. నెక్టార్ బాట్లింగ్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి నుంచి వసూలు చేసిన లంచాల సొమ్ము ఉంది. ఓ అట్టపెట్టెలో 20.07 లక్షల రూపాయలు, మరోదానిలో రూ.4 లక్షలు, ఇంకో దానిలో రూ.4.36 లక్షలు ఉన్నట్లు పైన రాసి డెన్లో భద్రపరిచారు.
మద్యం కుంభకోణం కేసు ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి, మరో నిందితుడు ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డి ఓ ఖరీదైన పబ్లో అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు చిత్రంలో ఉంది. మద్యం లంచాల సొమ్ముతో వీరు ఎంత విలాసవంతమైన జీవితం గడిపారో చెప్పేందుకు ఇదో తార్కాణంగా నిలిచింది.
