గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్
తమిళనాడు కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడు అరెస్టు - ఫేక్ జీవోలతో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాకు యత్నం - కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి అజ్ఞాతంలో ఉన్న బ్రహ్మనాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 3:35 PM IST
Former MLA Bolla Brahmanaidu Arrested : వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్టు అయ్యారు. హైదరాబాద్ గండిపేటలో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాకు యత్నించిన కేసులో తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు బ్రహ్మనాయుడిని అరెస్టు చేశారు. భూ అక్రమాల వ్యవహారంపై కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి బొల్లా పరారీలో ఉన్నారు.
పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఫేక్ జీవోలతో గండిపేట సర్వే నెంబర్-18లోని 9.10 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు బ్యాచ్ ప్రయత్నించింది. ఈ భూముల విలువ వెయ్యి కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని అంచనా.
భూమి కొట్టేసేందుకు పక్కా ప్లాన్: కోకాపేట నియోపొలిస్లో కొంతకాలం క్రితం ఎకరా రూ.100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి సమీపంలోనే ఉన్న గండిపేట సర్వే నెంబర్-18లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి 104 ఎకరాల 25 గుంటల భూమి ఉంది. 1954-55 రికార్డుల ప్రకారం పోరంబోకు కంచెగా ఇది నమోదైంది. ఆ భూమిపై కన్నేసిన నిందితులు కొట్టేసేందుకు పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు. ఆ సర్వే నెంబర్లోని కొంత భూమిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదుగురికి ఇచ్చిందంటూ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో ప్రచారం చేశారు. శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.
విస్తృతంగా గాలించి ఎట్టకేలకు అరెస్టు: ఈ వ్యవహారంపై గండిపేట మండల తహసీల్దార్ నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో నిందితుల ఇళ్లలో సోదాలు చేశారు. కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి ఆధారంగా వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాత్రను గుర్తించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. బొల్లా బ్యాచ్ కబ్జా చేయాలనుకున్నగండిపేటలోని భూమి విలువ కనీసం వెయ్యి కోట్లుకు పైగానే ఉంటుందన్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామన్నారు. ఏకంగా నకిలీ జీవోలు సృష్టించి భూమిని కాజేసేందుకు బ్రహ్మనాయుడు కుట్ర చేసినట్లు వివరించారు. పరారీలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడి కోసం విస్తృతంగా గాలించి ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు.
భూ కబ్జా కేసులో బొల్లాను అరెస్టు చేయడానికి ముందే ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నకిలీ జీవోలు సృష్టించి భూమి కాజేసేందుకు బ్రహ్మనాయుడు టీమ్ కుట్ర చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 9 ఎకరాల కబ్జా ప్లాన్ విజయవంతమైతే పక్కనే ఉన్న మరింత భూమిని చెరబట్టేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు తేల్చారు. భూ అక్రమాలపై కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి బ్రహ్మనాయుడు పరారీలో ఉన్నారు. అప్పటినుంచి విస్తృతంగా గాలిస్తున్న పోలీసులు ఎట్టకేలకు కాంచీపురంలో అరెస్టు చేశారు.
ఇటీవల సైబరాబాద్ పోలీసులు ఏపీలోని నరసరావుపేటలో బ్రహ్మనాయుడు నివాసంలో సోదాలకు వెళ్లగా అక్కడా ఆయన అందుబాటులో లేరు. ఇతర నిందితులు బొల్లా రమేశ్, కొవ్వూరు సునీల్, మరో ఇద్దరు కూడా పరారీలో ఉన్నారు. తొలుత హైదరాబాద్, ఆ తర్వాత కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాలకు నిందితులు వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. శుక్రవారం కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు ఎక్కడ?
నకిలీ పత్రాలతో రూ. 1500 కోట్ల భూమి కబ్జాకు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం: డీసీపీ