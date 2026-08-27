సర్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు స్థానిక ఎన్నికలు వాయిదా వేయాలి - హైకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ పిల్
పాత ఓటర్ల జాబితాతో వార్డు జాబితాలు ప్రచురించడంపై అభ్యంతరం - రిజర్వేషన్ల విధానం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందంటున్న వైఎస్సార్సీపీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 10:40 AM IST
YSRCP PIL At High Court : కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ ముగిసి, తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాక రాష్ట్రంలో వార్డుల ఓటర్ల జాబితాను తయారు చేసి ఆ తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేసింది. సర్ ముగిసే వరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయకుండా ఆదేశాలు జారీచేయాలని వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి పిటీషన్ దాఖలు చేశారు.
సర్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే : సర్ ప్రక్రియ పూర్తికాకుండానే పాత ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలను ప్రచురించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కోరడంపై అభ్యంతరం తెలిపారు. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈ ఏడాది జులై 1ని అర్హత తేదీగా తీసుకొని ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ చేపడుతుంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మాత్రం అసెంబ్లీ ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా 2026 జనవరి 1ని అర్హత తేదీగా తీసుకొని ఎన్నికల ప్రక్రియకు ముందుకెళుతోందన్నారు. సర్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే ఈ ఏడాది జనవరి 1ని అర్హతగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొనడం సరికాదన్నారు. సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా మరణించిన, నకిలీ, వేరే ప్రాంతాలకు మారినవారి ఓట్లను తొలగిస్తున్నారని, మరోవైపు కొత్తగా 18 ఏళ్లు నిండిన యువత ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకుంటున్నారన్నారు.
ఓటు హక్కు కోల్పోయే ప్రమాదం : పాత ఓటర్ల జాబితాను వినియోగిస్తే అనర్హులకు ఓటు హక్కు కల్పించడమే కాకుండా, అర్హులైన కొత్త ఓటర్లు ఓటు హక్కును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. రిజర్వేషన్ల విధానం దెబ్బతింటుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసీ తుది ఓటరు జాబితాను ప్రచురించే వరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ముందుకెళ్లకుండా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, పంచాయతీరాజ్, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శిని వ్యాజ్యంలో ప్రతివాదులుగా పేర్కొన్నారు.