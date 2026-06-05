ETV Bharat / state

గండిపేటలో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జా కేసులో వైసీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్

వైసీపీ నేత, వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్ - తమిళనాడు కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడును అరెస్టు చేసిన సైబరాబాద్‌ పోలీసులు - ఫేక్‌ జీవోలతో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు యత్నం

Former MLA Brahmanaidu Arrest
Former MLA Brahmanaidu Arrest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 3:12 PM IST

|

Updated : June 5, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Former MLA Brahmanaidu Arrest : హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతం గండిపేటలో రూ.వేల కోట్ల విలువచేసే ప్రభుత్వ భూములను కాజేసేందుకు నకిలీ జీవోలను సృష్టించిన కేసులో వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్టు అయ్యారు. గత కొన్ని రోజులుగా పరారీలో ఉన్న ఆయనను తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కాంచీపురంలో సైబరాబాద్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

9.28 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కాజేసేందుకు కుట్ర : హైదరాబాద్ నగర శివారు గండిపేటలోని తొమ్మిది ఎకరాల 28 గుంటల ప్రభుత్వ భూమిని కొట్టేసేందుకు బ్రహ్మనాయుడు తెరవెనుక మంత్రాంగం నడిపించినట్లుగా సైబరాబాద్ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని గండిపేట గ్రామం సర్వే నెం.18లో ప్రభుత్వ భూమికి సంబంధించినటువంటి నకిలీ జీవోల తయారీ, ఆ ప్రతులను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడం వెనుక ఆయన పాత్ర ఉన్నట్లుగా నిర్ధారించుకున్నారు. వీటికి తోడు బ్రహ్మనాయుడు అకౌంట్ నుంచి రూ.1.25 కోట్ల నగదు బదిలీ అవడం దీనికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని సేకరించారు.

కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడు అరెస్టు : సర్కారు భూమిని కాజేసేందుకు కుట్ర పన్నిన కేసులో బ్రహ్మనాయుడు సహా మొత్తం 9 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల సైబరాబాద్ పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని నరసరావుపేటలో బ్రహ్మనాయుడు నివాసంలో సోదాలకు వెళ్లగా అక్కడా ఆయన అందుబాటులో లేరు. ఇతర నిందితులైన బొల్లా రమేశ్, కొవ్వూరు సునీల్, మరో ఇద్దరు కూడా పరారీలో ఉన్నట్లుగా సమాచారం. తొలుత హైదరాబాద్, అనంతరం కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకాల్లోని పలు ప్రాంతాలకు నిందితులు వెళ్లినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఎట్టకేలకు శుక్రవారం కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడును అరెస్టు చేశారు.

కీలకంగా వ్యవహరించిన బ్రహ్మనాయుడు : గండిపేటలో రూ.1500 కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా వ్యవహారంలో బ్రహ్మనాయుడు కీలకంగా వ్యవహరించారు. బ్రహ్మనాయుడిపై ఆధారాలు లభ్యమైనట్టు శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ కొద్దిరోజుల క్రితం తెలిపారు. నకిలీ జీవో కోసం రాధాకృష్ణకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు రూ.4 కోట్లు ఇచ్చినట్టు గుర్తించామని ఆయన వెల్లడించారు. క్యాష్​ రూపంలో లావాదేవీ జరిగినందున ఎక్కడికి వెళ్లాయో ట్రాక్‌ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. భూమి క్రమబద్ధీకరించాలని కలెక్టర్‌, సీసీఎల్‌ఏకు ఫైల్స్ వెళ్లినట్టు సృష్టించారని తెలిపారు. రాధాకృష్ణ చెప్పిన విషయాలు, నిమ్మల కుటుంబం చెప్పిన విషయాలు సరిపోలాయని, రాధాకృష్ణ 9 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడని, అతని వద్ద కందుకూరు, అంబర్‌పేటలో ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్లు లభించాయని చెప్పారు. వివిధ నకిలీ సంస్థలను సృష్టించి స్టాంపులు తయారు చేశారని శ్రీనివాస్‌ వెల్లడించారు.

లాయర్‌తో పాటు మరో ఇద్దరి సహకారం : భూమి క్రమబద్ధీకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్‌, సీసీఎల్‌ఏకు దస్త్రాలు వెళ్లినట్లుగా సృష్టించారని డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ వివరించారు. ఐఏఎస్‌ అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి ఆర్డర్లు సృష్టించారని వివరించారు. మొదటి నుంచి జరిగిన ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఆర్డర్లను సీజ్‌ చేశామని వివరించారు. ఫేక్‌ ఆర్డర్లు తయారీలో రాధాకృష్ణ లాయర్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు సహకరించినట్లు తేలిందని, రాధాకృష్ణ చెప్పిన విషయాలు, నిమ్మల కుటుంబం చెప్పిన విషయాలు సరిపోలాయని వివరించారు.

రూ.1500 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాకు వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం : డీసీపీ

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాత్రపై ఆధారాలు దొరికాయి : డీసీపీ శ్రీనివాస్‌

Last Updated : June 5, 2026 at 3:43 PM IST

TAGGED:

BOLLA BRAHMA NAIDU ARREST
FORMER MLA BRAHMANAIDU ARREST
మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్
GANDIPET LAND ISSUE CASE
BOLLA BRAHMA NAIDU ARREST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.