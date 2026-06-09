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గండిపేట రూ.వెయ్యి కోట్ల భూ వ్యవహారం - వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

ఎకరా రూ.60 కోట్లకు అమ్మేందుకు పన్నాగం - మాదాపూర్‌వాసితో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు చర్చలు - అడ్వాన్స్‌ తీసుకోవడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో బయటపడ్డ కుట్ర - బొల్లా కస్టడీ కోరుతూ పోలీసుల పిటిషన్‌

Bolla Brahma Naidu Arrested in Hyderabad Land Grab Case
Bolla Brahma Naidu Arrested in Hyderabad Land Grab Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:03 AM IST

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Bolla Brahma Naidu Arrested in Hyderabad Land Grab Case : హైదరాబాద్‌ శివారు గండిపేటలో వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూముల్ని కొట్టేసేందుకు కుట్ర పన్నిన కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఎకరా రూ.60 కోట్లకు అమ్మేందుకు పన్నాగం పన్నినట్లు తెలిసింది. మాదాపూర్‌వాసితో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఈ మేరకు చర్చలు జరిపినట్లు పోలీసులు విచారణలో వెల్లడైంది. అడ్వాన్స్‌ తీసుకోవడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో కుట్ర బయటపడినట్లు వెల్లడించారు. మరిన్ని విషయాలు కూపీ లాగేందుకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు కస్టడీ కోరుతూ పోలీసుల పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

గండిపేట రూ.వెయ్యి కోట్ల భూ వ్యవహారం - వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు (ETV Bharat)

ఎకరా రూ.60 కోట్లకు విక్రయించేందుకు సిద్ధం: ‘‘నేను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశా. ఇక్కడి ప్రభుత్వంలో మంచి పలుకుబడి ఉంది. మంత్రులు, సీనియర్‌ ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లతో వ్యక్తిగత పరిచయాలున్నాయి. వివిధ శాఖల్లో నా సొంత మనుషులున్నారు. అవసరమైతే ఎలాంటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులనైనా వెంటనే తెప్పించగలనని వినుకొండ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు నిమ్మల కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు విచారణలో తేలింది. ఎకరాకు రూ.3.5 కోట్ల చొప్పున కొనుగోలు చేసి ఆ భూమిని ఏకంగా రూ.60 కోట్లకు విక్రయించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు, ఆ మేరకు మాదాపూర్‌వాసితో ఇప్పటికే చర్చలు జరిపినట్లు దర్యాప్తులో బయట పడింది.

జీవోలు తెప్పిస్తానని బొల్లా హామీ: గండిపేటలోని ప్రభుత్వ భూమి గుర్తించడం నుంచి దానిని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు తన నివాసంలో పలు మార్లు చర్చలు, నకిలీ ఉత్తర్వుల సృష్టి అంతా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు దర్శకత్వంలోనే నడిచినట్లు వెల్లడైంది. ఇతర నిందితులు నిమ్మల రాజేశ్, వేణుగోపాల్, సాయికిరణ్‌తో నేరుగా మాట్లాడి ప్రభుత్వ భూమి క్రమబద్ధీకరించేందుకు అవసరమైన జీవోలు సమకూరుస్తానని బొల్లా స్వయంగా హామీ ఇచ్చినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ కేసులో రాధాకృష్ణ, నిమ్మల రాజేశ్, వేణుగోపాల్‌ను కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. అరెస్టయిన నిందితులు పోలీసులకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే బ్రహ్మనాయుడిని అరెస్టు చేసి చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసును మరింత లోతుగా విచారించేందుకు వారం రోజులు కస్టడీ ఇవ్వాలి అని నార్సింగి పోలీసులు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

నకిలీ పట్టాలు సృష్టించేందుకు పథకం: గండిపేట సర్వే నంబరు 5లో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి సొంత నివాసం ఉంది. గండిపేటలోని సర్వే నంబరు 18లో రూ.1000 కోట్ల ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూమి ఉందని, దాన్ని నిమ్మల రాజేశ్, సాయి కిరణ్, వేణుగోపాల్ తదితరులు దశాబ్దాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నారు. వారి పేరిట ఎటువంటి అధికారిక రికార్డులు లేకపోవడంతో బ్రహ్మనాయుడు గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అక్కడ ఎకరా రూ.వంద కోట్ల ధర ఉండడంతో ఎలాగైనా ఆ భూమిని కబ్జా చేయడానికి ప్రభుత్వం భూమిని క్రమబద్ధీకరించినట్లు నకిలీ పట్టాలు సృష్టించాలని పథకం రచించారన్నారు. ఇందుకుగానూ స్థిరాస్తి దళారీ హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొవ్వూరు సునీల్, సూడో అధికారి వెల్ది రాధాకృష్ణను పిలిపించి నిమ్మల కుటుంబ సభ్యులతో చర్చలు జరపాలని బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సూచించారని తెలిపారు.

తొలుత ఈ ప్రతిపాదనను నిమ్మల కుటుంబం తిరస్కరించింది. దీంతో స్వయంగా బ్రహ్మనాయుడు రంగంలోకి దిగారని అన్నారు. గండిపేటలోని తన నివాసానికి రాజేశ్, సాయి కిరణ్, వేణుగోపాల్​లను పలు మార్లు పిలిపించుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రభుత్వంలో తనకు మంచి పలుకుబడి ఉందని భూమి మీద హక్కులు ఇప్పించేలా ఆదేశాలు తెప్పిస్తానని బ్రహ్మనాయుడు హామీ ఇచ్చారని అన్నారు. ప్రభుత్వం క్రమబద్ధీకరించినట్లు జీవో ఇచ్చాక ఎకరా రూ.3.5 కోట్లకు తమకు విక్రయించాలని బ్రహ్మనాయుడు, బొల్లా రమేశ్ సూచించారు. దీంతో నిమ్మల కుటుంబం అంగీకరించిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు బొల్లా రమేశ్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు 2025 అక్టోబరు 30న ఎంవోయూ కూడా కుదుర్చుకున్నారని అన్నారు.

నిమ్మల కుటుంబానికి రూ.4 కోట్లు చెల్లింపు: బ్రహ్మనాయుడు దఫదఫాలుగా నిమ్మల కుటుంబానికి రూ.4 కోట్లు చెల్లించారని నకిలీ జీవోలు సృష్టించేందుకు సునీల్, రాధాకృష్ణలకు రూ.8 కోట్లు ఇచ్చారని పోలీసులు తెలియజేశారు. నకిలీ జీవోలు తయారయ్యాక సదరు భూమిని ఎకరా రూ.60 కోట్ల చొప్పున విక్రయించేందుకు బ్రహ్మనాయుడు, రమేశ్ సిద్ధమయ్యారని అన్నారు. హైదరాబాద్​లోని మాదాపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తితో చర్చలు జరిపారన్నారు. ఆయన అంగీకరించడంతో రూ.70 కోట్లు అడ్వాన్స్‌ తీసుకోవాలనుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నకిలీ జీవోలు వాట్సప్‌లో వైరల్‌ కావడం ఇవి నకిలీవని గుర్తించిన గండిపేట తహసీల్దార్‌ ఎన్‌.శ్రీనివాస్‌రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదై మొత్తం కుట్ర బయటపడిందన్నారు.

కేసులో 12కు చేరిన నిందితుల సంఖ్య: నకిలీ జీవోలు సృష్టించేందుకు రాధాకృష్ణకు చిక్కడపల్లికి చెందిన న్యాయవాది కరణం రాజేశ్ సహకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఈ కేసులో నిందితుల సంఖ్య ఇప్పటికీ 12కు చేరింది. ఇప్పటివరకూ నిమ్మల రాజేశ్, సాయి కిరణ్, వేణుగోపాల్, రాధాకృష్ణ, బ్రహ్మనాయుడు, గ్యార ప్రవీణ్​కుమార్​లను అరెస్టు చేశారు. సునీల్, బొల్లా రమేశ్, కరణం రాజేశ్, ప్రభుదాస్, మంగమ్మ పరారీలో ఉండగా, రామస్వామిని నిందితుడిగా చేర్చినా ఆయన పాత్ర నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉందని పోలీసులు చెప్పారు. నార్సింగి ఠాణాలో కేసు నమోదు చేయగా, మోసం విలువ భారీగా ఉండడంతో ఈ కేసును సైబరాబాద్‌ ఈవోడబ్ల్యూకు బదిలీ చేశారు.

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు ఎక్కడ?

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్‌

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BRAHMA NAIDU ARRESTED IN HYDERABAD
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