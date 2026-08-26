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విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల కబ్జా పర్వం - మున్సిపల్ స్థలాలపై కన్నేసి కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైనం

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో విచ్చలవిడిగా ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణలు - మేయర్, కార్పొరేటర్ల అండతో కబ్జాలకు యత్నాలు - రూ.కోట్ల విలువైన స్థలాలకు నకిలీ పత్రాల సృష్టి

Vijayawada Land Grabbing
విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల కబ్జా పర్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:22 AM IST

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Vijayawada Land Grabbing : విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకపక్షం ప్రభుత్వ స్థలాలను ఇష్టారాజ్యంగా కబ్జా చేసింది. ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు, దానిపై కన్నేసి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి తమ సొంతం చేసుకునేందుకు పావులు కదిపింది. మేయర్, కార్పొరేటర్ల అండదండలతో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రూ.కోట్ల విలువైన స్థలాలను అన్యాక్రాంతం చేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరినా, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లో గత మార్చి వరకు వైఎస్సార్సీపీ పాలకపక్షమే అధికారంలో ఉండటంతో ఈ అక్రమాల పర్వం కొనసాగింది.

దస్త్రాల మాయాజాలం : నగరపాలిక వాహన డిపో ఎదురుగా ఉన్న జలవనరుల శాఖకు చెందిన 90 గజాల స్థలాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వదల్లేదు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒకరు ఈ స్థలాన్ని ఆక్రమించి భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. అయితే, ఎన్నికల ముందు అధికారులు దానిని కూల్చివేశారు. ఆ స్థలాన్ని ఎలాగైనా కాజేసేందుకు మళ్లీ అక్కడ షెడ్డు వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడైన ఒక వ్యక్తి పేరుతో ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసి, పత్రాలు ఇచ్చేలా ఏకంగా దస్త్రం కూడా సిద్ధం చేశారు. దీనికి అప్పటి మేయర్, కార్పొరేటర్లు కొమ్ముకాయడం గమనార్హం. అలాగే, పెజ్జోనిపేటలోని 346 గజాల స్థలాన్ని సైతం కాజేసేందుకు ప్రయత్నించారు. 1975 నాటి ఒక సేల్ సర్టిఫికెట్ తీసుకువచ్చి ఒక వ్యక్తి పేరు మీద దస్త్రం నడిపారు. అప్పటి మేయర్ కార్యాలయం నుంచే ఈ ఆదేశాలు రావడం విస్మయానికి గురిచేసింది.

మాట వినకుంటే అధికారులపై వేటే : అక్రమాలకు సహకరించని అధికారులను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తీవ్రంగా వేధించారు. సుదీర్ఘకాలం లీజు పేరుతో, ఫుడ్ కోర్టులు, కార్యాలయాల నిర్మాణాల పేరుతో ప్రభుత్వ స్థలాలను కాజేశారు. దీనిని అడ్డుకున్న సిబ్బందిపై బదిలీ వేటు వేశారు. సర్కిల్-01 పరిధిలో వివాదాస్పదంగా ఉన్న రెండు స్థలాల విషయంలో అప్పటి పాలకపక్షం చెప్పినట్లుగా ఒక మహిళా ఆర్‌ఐ వినలేదు. అక్రమాలకు ఆమె అంగీకరించలేదు. దీంతో ఆ దస్త్రాలను క్లియర్ చేయాలని అప్పటి మేయర్ స్వయంగా ఆమెను తన ఇంటికి పిలిపించి బెదిరించారు. ఇది తన ఉద్యోగానికి ముప్పు తెస్తుందని ఆమె తిరస్కరించడంతో రాత్రికి రాత్రే ఆమెను వేరొక విభాగానికి బదిలీ చేసి అవమానించారు.

ఆస్తుల పరిరక్షణతోనే ఆదాయం : గత ఐదేళ్ల పాలనలో విజయవాడలో విచ్చలవిడిగా అక్రమాలు జరిగాయి. విలువైన స్థలాలు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి. వీటికి అప్పట్లో కొందరు అధికారులు సైతం వత్తాసు పలికారు. ప్రస్తుతం నగరపాలక సంస్థలో అభివృద్ధి పనులకు ఖజానాలో నిధులు లేవు. అధికారులు ఈ ఆక్రమణలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. పదేళ్ల కిందట పాలికకు చెందిన ప్రభుత్వ స్థలాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ప్రస్తుతం ఎన్ని మిగిలాయి? అనే కోణంలో విచారణ చేపట్టాలి. కబ్జాకు గురైన కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఈ స్థలాలను వెనక్కి తీసుకుంటే నగరపాలక సంస్థకు భారీగా ఆదాయం సమకూరుతుందని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.

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