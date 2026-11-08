పరిషత్ ఫలితాల్లో చతికిలపడ్డ వైఎస్సార్సీపీ - ‘ఫ్యాన్ ’ రెక్కలు విరిచేసిన ఓటర్లు
AP MPTC ZPTC Results 2026 : 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీని ఓడించాలన్న కసితో జనం ఓట్లేశారు. ఇప్పుడు పరిషత్ ఎన్నికల్లో దాని రెక్కలు పూర్తిగా విరిచేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 1:24 PM IST
ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాక్ఆయిపోద్దో వాడే "ఓటర్" అనేలా వైఎస్సార్సీపీకి జనం గూబగుయ్యి మనిపించారు. 2024కు ముందు ఐదేళ్లూ అధికార మదంతో విర్రవీగిన ఆ పార్టీని సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చావుదెబ్బ కొట్టారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఎన్నికలోనూ ఆ పార్టీ పరాజయ పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత గతేడాది పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నిక, మొన్న మున్సిపల్, ఇప్పుడు పరిషత్ ఎన్నికలు చూస్తే రోజురోజుకూ వైఎస్సార్సీపీ గ్రాఫ్ పడిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ‘ఓటర్లు దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతున్న తీరును చూస్తే రాబోయే ఎన్నికల్లోనైనా కోలుకుంటామన్న నమ్మకం కలగడం లేదని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
2024 ఎన్నికల్లో ఘోర పరాభవం తర్వాత ప్రజల మన్ననను తిరిగి పొందడంలో వైఎస్సార్సీపీ ఘోరంగా విఫలమైంది. పరామర్శలు, పెళ్లిళ్ల పేరుతో జగన్ జిల్లాల పర్యటనకు వెళితే అక్కడ భారీగా జనసమీకరణ చేపట్టి దాన్నే తమ బలంగా చూపించడమే తప్ప వాస్తవంగా ప్రజల విశ్వాసాన్ని కూడగట్టులేకపోయింది. ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో దాని ఫలితాన్ని చవి చూసింది. కూటమి పార్టీల్లో సమన్వయ లోపం, స్థానిక నాయకత్వాల్లో ఐక్యత కొరవడిన కొన్ని జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ కొద్దిపాటి ప్రభావం చూపింది. నందికొట్కూరు, ఆలూరు, డోన్, రాజానగరం వంటి నియోజకవర్గాలు పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి ఏజెన్సీ జిల్లాల్లో మాత్రమే పరువును కాపాడుకుంది.
కంచుకోటల్లో ఘోర ఓటమి : ఉమ్మడి రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలతో పాటు పల్నాడు ప్రాంతం తమకు పెట్టని కోటలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చెబుతుంటారు. ఆ జిల్లాల్లోనూ ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఘోరంగా ఓడింది. 2021లో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని 54 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 53కు ఎన్నిక జరిగితే ఏకగ్రీవంగా కొన్ని, దౌర్జన్యంగా మిగిలినవి వైఎస్సార్సీపీ చేజిక్కించుకుంది. ఇప్పటికీ పల్నాడు జిల్లాలో ఆ పార్టీ అరాచకం కొనసాగుతూనే ఉంది. కానీ పరిషత్ ఎన్నికల్లో పల్నాడు జిల్లాలో ఒక్కటంటే ఒక్క జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కూడా వైఎస్సార్సీపీ గెలవలేకపోయింది.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కొంతమేర ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయగలిగింది. నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనూ ఆ పార్టీ తేలిపోయింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నంబర్-2గా చక్రం తిప్పడమే గాక ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాను శాసించిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తన సొంత నియోజకవర్గం పుంగనూరులో అటు మున్సిపల్, ఇటు పరిషత్ ఎన్నికల్లో చేతులెత్తేశారు.
అప్పటి అరాచకాలకు.. ఇప్పుడు బుద్ధి : 2021లో పరిషత్ ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని, పోలీసుల్ని ప్రయోగించి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అరాచకాలతో చెలరేగిపోయారు. విపక్ష పార్టీ అభ్యర్థులకు నో డ్యూ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వకుండా చేశారు. వారిని నామినేషన్ కేంద్రాలకు కూడా రానివ్వలేదు. ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చిన వారి నుంచి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కుని చించేశారు. నామినేషన్ వేస్తే చంపేస్తామని బెదిరించారు. అక్రమ కేసులు పెట్టి, అరెస్ట్లు చేయించారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలకు నిరసనగా ఆ ఎన్నికల్ని టీడీపీ బహిష్కరించింది. అప్పట్లో ఆ పార్టీ చేసిన అరాచకాలకు ఇప్పుడు జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు గట్టి బదులిచ్చారు.
వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల అరాచక పాలనలో స్థానిక సంస్థల్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసింది. పంచాయతీలకు 14, 15 ఆర్థిక సంఘాల నుంచి వచ్చిన నిధులు రూ.2100 కోట్లు దారి మళ్లించింది. వాటికి ఆర్థిక వెసులుబాటు లేకుండా చేసి, అభివృద్ధిని గాలికొదిలేసి ప్రజల్ని నానా ఇబ్బందులకూ గురిచేసింది. రోడ్ల మరమ్మతులు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకూ నిధుల్లేక స్థానిక సంస్థలు కునారిల్లాయి. కనీసం బ్లీచింగ్ కొనేందుకూ డబ్బుల్లేక సర్పంచ్లు రోడ్డెక్కారు. అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకున్న ప్రజలు ఈ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని దరిచేరనివ్వలేదని ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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