ETV Bharat / state

'మా ప్రభుత్వం వచ్చాక నువ్వు ఎక్కడున్నా వదలం' - జడ్పీ సమావేశంలో సీఈవోకు బెదిరింపులు

మచిలీపట్నంలోని జడ్పీ కన్వెన్షన్‌ హాల్లో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పరిషత్తు సర్వసభ్య సమావేశం - జడ్పీ సమావేశంలో సీఈవోకు సభ్యుల బెదిరింపులు

ysrcp_counsellors_overaction
ysrcp_counsellors_overaction (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP Councilors Overreaction at ZP Meeting in Machilipatnam: 'ఎల్లకాలం ఈ ప్రభుత్వమే ఉండదు. మా ప్రభుత్వం రాగానే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఉద్యోగ విరమణ పొందినా వదిలిపెట్టం. మా తీర్మానాలు కాదని పనులు నిలుపుదల ఉత్తర్వులు ఇవ్వడానికి నువ్వు ఎవరివి' అంటూ పోడియం ఎదుట బైఠాయించి పలువురు సభ్యులు జడ్పీ సీఈవో కన్నమనాయుడిపై వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగారు.

శనివారం మచిలీపట్నంలోని జడ్పీ కన్వెన్షన్‌ హాల్లో నిర్వహించిన ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పరిషత్తు సర్వసభ్య సమావేశంలో ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఒకే అంశంపై సీఈవోతో ఛైర్‌పర్సన్‌ ఉప్పాల హారిక, సభ్యులు వాగ్వాదానికి దిగడం విమర్శలకు తావిచ్చింది. అధ్యక్ష స్థానంలో ఉండి సభ్యులను అదుపు చేయాల్సిన ఛైర్‌పర్సన్‌ వారు శాంతించినా పలుమార్లు రెచ్చగొట్టి సీఈవోకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయించారు. సమావేశం హాలు వద్ద ఛైర్‌పర్సన్‌ భర్త రాము ఈ అంశంపైనే చర్చను కొనసాగించాలంటూ పలువురు సభ్యులకు దిశానిర్దేశం చేయడం గమనార్హం.

దూషణలకు దిగుతున్న సభ్యులను పిలిచి మాట్లాడటం అనంతరం వారు పోడియం వద్దకు వెళ్లి వ్యక్తిగతంగా దూషణలు, బెదిరింపులకు పాల్పడటం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది. నిలుపుదల చేసిన పనుల్లో ఇప్పటికే మొదలైనవి పూర్తి చేసి ఇంకా ప్రారంభంకాని వాటికి నిధుల లభ్యతను బట్టీ 15 రోజుల్లో స్పష్టత ఇస్తామని కలెక్టర్‌ డీకే బాలాజీ అన్నారు. దీనికి సభ్యులు అంగీకారం తెలుపుతుండగా ఛైర్‌పర్సన్‌ అలా కుదరదనడంతో సాయంత్రం వరకు రచ్చ కొనసాగింది. ప్రారంభం కాని పనుల జాబితాలో ప్రారంభించినవి ఉన్నాయని వాటిని మార్చి ఉత్తర్వులు సవరించి ఛైర్‌పర్సన్‌తో చర్చిస్తామని సీఈవో చెప్పే వరకు ఆందోళన విరమించలేదు. ఒకే అంశంపై గందరగోళం సృష్టించి, ప్రజా సమస్యలను గాలికొదిలేశారు.

వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమేనా: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించి పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగంలో రూ.24.37 కోట్లతో మంజూరైన 424 పనులకు ఉన్న నిధులు చాలవని ప్రారంభించని పనులకు నిధులు సమకూరే వరకు తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు జడ్పీ సీఈవో ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. మంజూరైన పనుల్లో ఎక్కువగా పెడన నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల నిమిత్తం నిధులు లేకపోయినా పనులు చేయించాలని సీఈవోపై ఛైర్‌పర్సన్, ఆమె భర్త ఒత్తిడి చేయడం, ఆయన కాదనడంతో వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పెట్టేందుకు సభ్యులతో బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఏం తమాషాగా ఉందా: పాలకవర్గం సభ్యులు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో కలెక్టర్‌ బాలాజీ ఛైర్‌పర్సన్, సీఈవోతో మాట్లాడుకోండని చెప్పారు. ప్రజాప్రతినిధులు ధర్నా చేస్తుంటే మీకు తమాషాగా ఉందా అంటూ ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్‌కుమార్‌ కలెక్టర్, అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మరింత రచ్చ జరిగింది.

ఎక్కడికి వెళ్లినా 'రప్పా రప్పా’నే - జగన్‌ అనంత పర్యటనలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు

సీబీఐ కోర్టుకు హాజరైన వైఎస్​ జగన్‌ - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల హల్​చల్​

TAGGED:

ZP MEETING IN MACHILIPATNAM
YSRCP OVERREACTION AT MACHILIPATNAM
YSRCP OVERREACTION AT ZP MEETING
మచిలీపట్నంలో కౌన్సిలర్ల ఓవరాక్షన్
YSRCP COUNSELLORS OVERACTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.