ముగిసిన గడువు - పలుచోట్ల నామినేషన్లు వేయని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ పరిసమాప్తమైంది. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ ప్రక్రియలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు భారీగా నామపత్రాలు సమర్పించారు. కొన్నిచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:07 PM IST
YSRCP Nominations Failure : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ పరిసమాప్తమైంది. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ ప్రక్రియలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు భారీగా నామపత్రాలు సమర్పించారు. కొన్నిచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. మరికొన్ని చోట్ల ఆలస్యంగా వెళ్లడంతో నామపత్రాలను అధికారులు తిరస్కరించారు. అలానే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి పలు చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు దాఖలు అవ్వలేదు.
పల్నాడు జిల్లా గురజాలలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ఒక్క నామినేషన్ కూడా సమర్పించలేదు. అటు నిర్దేశిత గడువులోగా నామినేషన్ సమర్పించలేని కారణంగా పిడుగురాళ్ల మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ పదవికి పోటీ చేసే అవకాశాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి షేక్ అబ్దుల్లా కోల్పోయారు. 20 నిమిషాలు ఆలస్యంగా కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆయన నామినేషన్ను అధికారులు స్వీకరించలేదు. దీంతో వైఎస్సార్స్పీ అభ్యర్థి నామనేషన్ వేయకండానే వెనుదిరిగారు.
25 మంది కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల తొలిరోజే ఘర్షణలు, హింసాత్మక ఘటనలతో అట్టుడికి అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు, రాయచోటిల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలవ్వలేదు. పుంగనూరులో కూటమి, సీపీఐ, ఎస్పీఐ నేతలు నామినేషన్లు సమర్పించారు. రాయచోటిలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానానికి, వార్డు కౌన్సిలర్ పదవులకూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు.
అటు ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలోనూ వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అభ్యర్థులెవరూ నామినేషన్లు వేయలేదు. సమయం మించిపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి సహా 25 మంది కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు నామపత్రాలు సమర్పించకుండానే వెనుదిరిగారు. కడప మేయర్ స్థానానికీ అంతంత మాత్రంగానే నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. కొన్ని డివిజన్లలో కేవలం తెలుగుదేశం అభ్యర్థులే నామినేషన్లు వేశారు. మెజారిటీ డివిజన్లలో పోటీ లేకపోవడంతో కడప కార్పొరేషన్ హస్తగతమైనట్లేని కూటమి అభ్యర్థులు, కార్యకర్తలు సంబరాల్లో మునిగితేలారు.
"సాయంత్రం 3 గంటలకు నామినేషన్లు క్లోజ్ చేశాం. వేరే వాళ్లు 20 నిమిషాలు ఆలస్యంగా కార్యాలయానికి రావడంతో వారి నామినేషన్లు స్వీకరించలేదు. రూల్స్ ప్రకారమే నామినేషన్లు తీసుకోలేదు. దీంతో వారు నామనేషన్ వేయకండానే వెనుదిరిగారు." - శ్రీనివాసరావు, ఎన్నికల అధికారి
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