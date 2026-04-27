ETV Bharat / state

'మార్ఫింగ్‌, ఎడిట్ ఎవరు చేశారో గుర్తులేదు' - పోలీసుల విచారణలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి

రెండో రోజు 8 గంటల పాటు 70కి పైగా ప్రశ్నలు వేసిన పోలీసులు - రెండో రోజూ దాటవేత ధోరణిలోనే భార్గవ్‌రెడ్డి సమాధానాలు - షర్మిల, విజయమ్మ, సునీతలపై పోస్టులు ఎందుకు పెట్టారని ప్రశ్న

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:18 PM IST

|

Updated : April 27, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhargav Reddy Case Updates : చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కల్యాణ్‌లపై సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు చేసిన కేసు విచారణలో భాగంగా రెండవ రోజు ప్రశ్నించినప్పుడు కూడా వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి దాటవేసే సమాధానాలే ఇచ్చారని సమాచారం. సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా వ్యాప్తి చేసిన దుష్ప్రచారానికి సూత్రధారులు ఎవరనే విషయంపై పోలీసులు ఆయనను ప్రశ్నించారు.

తాడేపల్లిలోని ఐప్యాక్‌, వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాల నుంచి జారీ అయిన ఆదేశాలను ఎవరు స్వీకరించారని పోలీసులు అడిగారు. సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలకు అందించే జీతాలు ప్రోత్సాహకాలకు మూలం ఏమిటని ఆరా తీశారు. షర్మిల, విజయమ్మ, సునీతలను కించపరిచేలా చేసిన పోస్టుల గురించి పోలీసులు ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన పదే పదే "నాకు తెలియదు" "నాకు గుర్తులేదు" అనే సమాధానాలు మాత్రమే చెప్పారని తెలిసింది.

70కి పైగా ప్రశ్నలు అడిగిన పోలీసులు: సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను పోస్ట్ చేసిన కేసు సంబంధించి పులివెందుల సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిని రెండవ రోజున 8 గంటలకు పైగా విచారించారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ విచారణ రాత్రి 11:00 గంటల వరకు కొనసాగింది. ఈ రెండవ రోజున సమాధానాలు రాబట్టే ప్రయత్నంలో పోలీసులు 70కి పైగా ప్రశ్నలు సంధించారు. అయితే, భార్గవ్ రెడ్డి వాటన్నింటికీ దాటవేసే రీతిలోనే సమాధానాలు ఇచ్చారని అర్థమవుతోంది.

రెండవ రోజు విచారణలో కూడా అధికారులకు అసంతృప్తి : ప్రత్యేకించి వర్ర రవీందర్ రెడ్డి మొదట పోస్ట్ చేసిన మార్ఫింగ్ ఫోటోలు అసభ్యకరమైన చిత్రాల 43 పేజీల సంకలనాన్ని పోలీసులు భార్గవ్ రెడ్డి ముందు ఉంచి వాటి గురించి ప్రశ్నించారు. వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత జగన్ తల్లి విజయమ్మ ఆయన సోదరి షర్మిలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటని డీఎస్పీ మురళి నాయక్ ఆయనను ప్రశ్నించారు.

వారిపై చేసిన పోస్టుల గురించి తనకు ఏమీ తెలియదని భార్గవ్ రెడ్డి బదులిచ్చారు. ఆ ఫోటోలను ఎవరు మార్ఫింగ్ లేదా ఎడిటింగ్ చేశారో కూడా తనకు గుర్తులేదని పేర్కొన్నారు. పోలీసులు తన ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్ ఫోన్‌ను అప్పగించమని కోరినప్పుడు భార్గవ్ రెడ్డి నిరాకరించారు. రెండవ రోజు విచారణలో కూడా భార్గవ్ రెడ్డి నుంచి పోలీసులకు ఎటువంటి సహకారం లభించలేదు.

మళ్లీ విచారణకు వెళ్లనున్న భార్గవ్ : సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి విచారణ ఆదివారం నాటితో ముగిసింది. అన్నమయ్య జిల్లాలోని తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్న కొత్తకోట పోలీసుల నుంచి నోటీసులు అందుకున్నారు. ఆయన సోమవారం ఆ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లనున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకరమైన పోస్టులకు సంబంధించి కొత్తకోట పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఒక కేసు రిజిస్టర్​ అయింది.

'అనుచిత పోస్టులు చేసింది వాలంటీర్లు!' - విచారణలో సజ్జల భార్గవ్​రెడ్డి సమాధానాలు

సజ్జల భార్గవ్‌ రెడ్డిపై సీఐడీ కేసు నమోదు - చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీ ఆదేశం - CASE ON SAJJALA BHARGAV REDDY

TAGGED:

BHARGAV REDDY ISSUE
YSRCP BHARGAV REDDY
భార్గవ్ రెడ్డి రెండో రోజు విచారణ
BHARGAV REDDY MURDER CASE
BHARGAV REDDY CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.