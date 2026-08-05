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దేవరపల్లిలో జగన్ పర్యటన - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అత్యుత్సాహం

హెలిప్యాడ్ వద్దకు ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు - తోపులాట, విరిగిన బారికేడ్లు - దేవరపల్లి ప్రధాన రహదారులపై అతివేగంతో ప్రమాదకరంగా డ్రైవింగ్ - జగన్‌ పర్యటనలో దొంగల చేతివాటం

Jagan Tour in East Godavari District YSRCP Cadre Hulchul
Jagan Tour in East Godavari District YSRCP Cadre Hulchul (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:42 PM IST

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Jagan Tour in East Godavari District YSRCP Cadre Hulchul: సందర్భం ఏదైనా రాష్ట్రంలో జగన్​ పర్యటన అంటేనే ప్రజలు వామ్మో అని భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గం దేవరపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ పర్యటనలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. హెలిప్యాడ్ వద్దకు ఒక్కసారిగా దూసుకువచ్చారు. దీంతో అక్కడ తోపులాట చోటు చేసుకుని బారికేడ్లు విరిగిపోయాయి.

మరోవైపు దేవరపల్లి ప్రధాన రహదారులపై అతివేగంగా, ప్రమాదకరంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టించారు. బైక్‌ల సైలెన్సర్లు తొలగించి పెద్ద ఎత్తున శబ్దాలు చేస్తూ కూడళ్లలో స్టంట్స్ చేశారు. దీంతో బైకుల శబ్దాలతో ప్రజలు, దుకాణదారులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ పార్టీ క్యాడర్‌ వీరంగం వల్ల సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

దేవరపల్లిలో జగన్ పర్యటన - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అత్యుత్సాహం (ETV Bharat)

బంగారం చోరీ: దేవరపల్లి బస్టాండ్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రోడ్డుకు అడ్డంగా నిలిచి బల ప్రదర్శన చేశారు. దీంతో వాహనదారులకు తిప్పలు తప్పలేదు. రోడ్డుపై అడ్డంగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల బలప్రదర్శన కారణంగా ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది. సుమారు రెండు గంటలుగా వాహనాలు రావడానికి, వెళ్లడానికి మార్గం లేకుండా నిలిచిపోయింది. వీరి వల్ల దాదాపు 2 గంటలు దేవరపల్లి బస్టాండ్‌లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాయాల్సి వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు జగన్‌ పర్యటనలో దొంగలు చేతివాటం చూపించారు. ఓ వ్యక్తి నుంచి 4.5 గ్రాముల బంగారు గొలుసు దొంగిలించారు. పొగాకు వేలం కేంద్రం వద్ద పోలీసులతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల వాగ్వాదం పెట్టుకున్నారు.

మంత్రి సుభాష్​ వ్యాఖ్యలు: రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే జగన్ దేవరపల్లి పర్యటన చేశారని మంత్రి సుభాష్‌ ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రైతులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆయన హయాంలో కేవలం 12.9 మిలియన్ కిలోల పొగాకే కొనుగోలు మంత్రి సుభాష్‌ స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం 25 మిలియన్ కిలోల పొగాకు కొనుగోలు చేసిందన్నారు. ఆఫ్ స్టైల్ పొగాకుకు కిలోకు రూ.10 ప్రోత్సాహకం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా పొగాకు రైతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.100 కోట్ల సాయం అందిస్తోందన్నారు. రైతులకు రూ.50 వేల వరకు వడ్డీలేని రుణాలకు కేంద్రం ముందుకొచ్చిందని వివరించారు. రైతుల సమస్యలను రాజకీయాలకు వాడుకోవడం వైఎస్సార్సీపీకి అలవాటు అని మంత్రి సుభాష్‌ మండిపడ్డారు.

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