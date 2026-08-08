టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ వరుస దాడులు - పోలీసులపై విమర్శలు
కర్నూలు జిల్లాలో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ వరుస దాడులు - ఈనెల 2న టీడీపీ కార్యకర్తల ఇళ్లపై ఆలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి దాడులు - వైఎస్సార్సీపీ వరుస దాడులపై టీడీపీ నాయకుల ఆందోళన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 11:56 AM IST
YSRCP attacks of TDP Leaders : కర్నూలు జిల్లాలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ వరుస దాడులు ఆ పార్టీలో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ఆలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి తన అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ కార్యకర్తలపై ఇటీవలే దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన మరవకముందే కర్నూలు పాతబస్తీలో టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ హత్యకు గురయ్యాడు. గత నెల 25న కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు మండలం ఆస్పరి గ్రామానికి వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు రౌడీల పట్ల కఠినంగా ఉండాలని పోలీసులకు సూచించారు. సీఎం చెప్పినా కూడా పోలీసుశాఖ కఠినంగా వ్యవహరించడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
టీడీపీ కార్యకర్తల ఇళ్లపై దాడులు: సీఎం చంద్రబాబు వచ్చి వెళ్లిన వారం రోజులకే అలూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, ఆయన అనుచరులు చిప్పగిరి మండలం నేమకల్లు, సంగాల గ్రామాల్లో దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. ఈనెల 2వ తేదీ రాత్రి సమయంలో ఎమ్మెల్యే, మందీ మార్భలంతో వెళ్లి టీడీపీ కార్యకర్తల ఇళ్లపై దాడులు చేయడమే కాకుండా దళిత మహిళ దుస్తులు చించినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసులపై విమర్శలు: టీడీపీ కన్వీనర్ వాహనాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఇంతటితో ఆగకుండా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు శ్రీరాములు వందలమంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్తలను ఎవరినీ వదలొద్దు ఆడవాళ్లైనా, మగవాళ్లైనా వదిలేది లేదని బూతు పురాణం అందుకున్నారు. మరో అడుగు ముందుకేసిన ఆయన టీడీపీ కార్యకర్తల గొంతులు కోయండిరా ఎవరొస్తారో చూస్తాను అని ఎమ్మెల్యే సమక్షంలోనే కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టడం చూసి ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. సంగాలలో ఎమ్మెల్యే, ఆయన అనుచరులు దాడులు చేసి మళ్లీ నేమకల్లుకు వచ్చి దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ హత్య: ఆలూరు ఘటన మరవకముందే శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కర్నూలు పాతబస్తీలో టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ను దారుణంగా చంపేశారు. వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆరో వార్డుకు అడ్డుగా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతోనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ఉస్తాద్ మహబూబ్ ఇంతియాజ్ను హత్య చేయించినట్లు టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
"త్వరలో జరగనున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలవలేమనే ఓటమి భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు జిల్లా వ్యాప్తంగా అల్లర్లకు పాల్పడుతున్నారు. కర్నూలు నియోజకవర్గంతో పాటు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఒక పథకం ప్రకారమే అలజడులు సృష్టిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నారో అర్థం కావడం లేదు. నగరంలో ఇలాంటి అరాచకాలు, హత్యలు జరగకుండా పోలీసులు తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" - నాగేశ్వరయాదవ్, టీడీపీ కర్నూలు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి
ఈ ఘటనపై పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ఉస్తాద్ మహబూబ్, ఉమ్రాన్, జవాద్, ఇర్ఫాజ్లపై హత్య కేసులు నమోదు చేశారు. నెల క్రితం ఇదే కర్నూలులో ఇద్దరు టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, రౌడీషీటర్లు హత్యాయత్నం చేశారు. అధికార పార్టీ నాయకులపై దాడులు జరుగుతున్నా పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని టీడీపీ నేతలు వాపోతున్నారు.
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