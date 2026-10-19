స్థానిక ఎన్నికల్లో కేంద్ర బలగాలు అవసరం లేదు - వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్ను కొట్టేసిన హైకోర్టు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన అప్పీల్ పిటిషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ కొట్టివేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:52 PM IST
YSRCP Appeal Petition Dismissed : ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ప్రధాన ప్రతిపక్షం వైఎస్సార్సీపీకి హైకోర్టులో మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలను (సీఏపీఎఫ్) మోహరించేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని (ఎస్ఈసీ) ఆదేశించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన అప్పీల్ పిటిషన్ను హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ కొట్టివేసింది.
ఎన్నికల బందోబస్తుకు కేంద్ర బలగాలను రప్పించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి గతంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన సింగిల్ జడ్జి, కేంద్ర బలగాల అవసరం లేదంటూ పిటిషన్ను తోసిపుచ్చారు. సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్లో అప్పీల్ దాఖలు చేశారు. తాజాగా ఈ అప్పీల్ పిటిషన్పై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్ (ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. రాష్ట్రంలోని సున్నితమైన, అతి సున్నితమైన ప్రాంతాలను ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే గుర్తించిందని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆయా సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ఎస్ఈసీ తగిన రీతిలో అదనపు పోలీసు బలగాలను సైతం మోహరించిందని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు.
పుంగనూరు, రాయచోటి ఘటనలపై వివరణ : పుంగనూరు, రాయచోటిలలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలను సాకుగా చూపిస్తూ కేంద్ర సాయుధ బలగాలను మోహరించాలని పిటిషనర్ కోరడం సమంజసం కాదని ఏజీ వాదించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఓ రాజకీయ పార్టీ నేతకు సంబంధించిన కాన్వాయ్లోని వాహనం బారికేడ్లను బద్దలు కొట్టుకుంటూ అతివేగంగా దూసుకెళ్లిందన్నారు. నేరుగా నామినేషన్ కేంద్రం ప్రాంగణంలోకి వెళ్లి పలువురికి గాయాలు కావడానికి కారణమైందని తెలిపారు. ఈ ఘటన వల్లే అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని న్యాయస్థానానికి వివరించారు.
బెంగాల్తో పోలిక సరికాదు : బంగాల్లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కేంద్ర సాయుధ బలగాలను మోహరించారని, అదే తరహాలో ఏపీలోనూ కేంద్ర బలగాలను దించాలని పిటిషనర్ కోరడం సరికాదని ఏజీ పేర్కొన్నారు. బెంగాల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం విపరీతమైన రాజకీయ హింస చెలరేగిందని, ఆ హింసాకాండలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని గుర్తుచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటి హింసాత్మక పరిస్థితులు ఎక్కడా లేవని స్పష్టం చేశారు. ఈ వాస్తవాలన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాతే గతంలో సింగిల్ జడ్జి సరైన ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రభుత్వ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్, వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన అప్పీల్ పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
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