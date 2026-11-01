కర్నూలు జిల్లాలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ - పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద దౌర్జన్యంగా దాడులు
Municipal Elections : కర్నూలు జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. పలు కేంద్రాల వద్ద టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఘర్షణ పడుతున్న ఇరువర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 5:36 PM IST
YSRCP and TDP Clashes Dduring Polling for Municipal Elections : పుర ఎన్నికల సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లాలో పోలింగ్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. జిల్లాలోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు విధ్వంసానికి, దాడులకు పాల్పడ్డారు. వారిని టీడీపీ నేతలు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
ఆదోని 38, 39 వార్డు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గందరగోళం సృష్టించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మధుసూదన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి కుమారుడు జయ మనోజ్ రెడ్డి, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి భర్త సందీప్ రెడ్డి పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని ఆందోళనకు దిగారు. టీడీపీ నేత మారుతి నాయుడ్ని లోపలికి పంపించారని తమ పార్టీ ఏజెంట్లను అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. రిగ్గింగ్ జరుగుతోందంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు కూడా లోపల ఉన్నారని పోలీసులు నచ్చజెప్పినప్పటికీ వినకుండా గుంపులుగా చేరి హంగామా చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు గొడవ చేస్తున్న వారిని అక్కడ్నుంచి పంపించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
వాగ్వాదం కాస్తా ఘర్షణకు దారి : 34వ వార్డు పరిధిలోని పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చెలరేగింది. పోలింగ్ కేంద్రం దగ్గర ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారని ఇరు పార్టీ నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇది కాస్తా ఘర్షణకు దారి తీయడంతో వాతావరణం వేడెక్కింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అనంతరం పరిస్థితిని అదుపులోకి తేవడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.
ఎమ్మిగనూరులో 20వ వార్డు వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలింగ్లో సైక్లింగ్ జరుగుతుందంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఇంఛార్జ్ రాజీవ్ రెడ్డి అనుచరులతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి చెదరగొట్టారు. రాజీవ్ రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్కు తరలించారు. 10వ వార్డులోనూ వైఎస్సార్సీపీ రెబల్, టీడీపీ అభ్యర్థులు పరస్పరం దాడి చేసుకోగా పోలీసులు ఇరువర్గాలనూ చెదరగొట్టారు.
కర్నూలు నగరంలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి సుశీలకు కేటాయించిన కారులో మేయర్ అభ్యర్థి లేకుండా కాటసాని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు తిరుగుతుండడంతో నాలుగో పట్టణ సీఐ విక్రమసింహా కారును అడ్డుకున్నారు. అనంతరం కారును పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు.
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