రూ.16 కోట్లకు వైఎస్సార్సీపీ నేతల మోసం - నిరసనగా వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నలుపు రంగు
వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నలుపు రంగు పూసిన కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - విగ్రహానికి రంగు పూసింది వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు రమణారెడ్డిగా గుర్తింపు - గంటల వ్యవధిలోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 11:34 AM IST
YSRCP Leaders Fraud worth RS.16 Crore : ఆయనో వైఎస్సార్సీపీ అభిమాని. కుటుంబమంతా ఆ పార్టీ మద్దతుదారులే. ఉన్నట్లుండి ఆ వ్యక్తి పార్టీ అధినేత జగన్ తండ్రి వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నల్లరంగు పూయడం ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు గంటల వ్యవధిలోనే కేసును ఛేదించారు. సొంత పార్టీ మనిషే రూ.16 కోట్ల మేర మోసగించడమే ఆయన్ను కలచివేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఎంత మంది పార్టీ ముఖ్యులను కలిసినా న్యాయం జరగలోదనే నిర్వేదంతోనే వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నలుపు రంగు పూసి నిరసన వ్యక్తం చేశాడని వెల్లడించారు.
మిస్టరీని ఛేదించిన పోలీసులు: నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ నడిబొడ్డున ఉన్న వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నలుపురంగు పూసింది వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారేనని పోలీసులు తేల్చారు. సోమవారం ఉదయం 4 గంటల సమయంలో వైఎస్సార్ విగ్రహానికి ఓ వ్యక్తి నలుపు రంగు పూయటం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గంటల వ్యవధిలోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. వైఎస్సార్ విగ్రహం ముఖానికి చుట్టిన బనియన్పై జగన్, పి.చింతకుంటకు చెందిన మల్లికార్జునరెడ్డి ఫొటో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అదే బనియన్పై ఎర్రటి అక్షరాలతో "వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు 16 కోట్ల ఆస్తిని మోసం చేశారు., న్యాయం కావాలి" అని రాసి ఉన్నట్లు గమనించారు. దాని ఆధారంగా ఆళ్లగడ్డ మండలం పి.చింతకుంటకు చెందిన సిద్ధంరెడ్డి రమణారెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు.
పార్టీ ముఖ్యులు న్యాయం చేయలేదనే నిరసన: సిద్ధంరెడ్డి రమణారెడ్డి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పనిచేసేవారు. ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ యూత్ ప్రెసిడెంట్ పలచాని మల్లికార్జునరెడ్డి, పలచాని లోకేశ్వరరెడ్డి సోదరులతో కలిసి రమణారెడ్డి తండ్రి అక్కిరెడ్డి ఆళ్లగడ్డలో ఓ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. కొన్నాళ్లకు దాన్ని విక్రయించి భూమి కొన్నారు. తర్వాత ఆ భూమిని విక్రయించి పెట్టిన పెట్టుబడులకు అనుగుణంగా వాటాలు పంచుకున్నారు.
"వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక నాయకులు మోసగించినా, పార్టీ ముఖ్యులు తనకు న్యాయం చేయలేదనే ఉద్దేశంతోనే వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నల్లరంగు పూసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించారు. అతడి బ్యాగ్లో సుత్తి, సెల్ఫోన్, జగన్మోహన్రెడ్డి, మల్లికార్జునరెడ్డి ఫొటోలు కలిగిన టీషర్ట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - సునీల్ షోరాణ్, నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ
ఈ క్రమంలో తన తండ్రిని రూ.16 కోట్లకు మోసం చేశారన్నది రమణారెడ్డి వాదన. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ 2022-23లో తాడేపల్లిలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని కలిశారు. ఆయన పట్టించుకోకపోవటంతో విజయసాయిరెడ్డి, గంగుల భానుమతి, అప్పటి ఎమ్మెల్యేలు కాటసాని రామిరెడ్డి, గంగుల బిజేంద్రనాథ్రెడ్డిని సంప్రదించారు. 2024లో తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎదుట జగనన్నా న్యాయం కావాలి అంటూ మైకులో ప్రచారం చేశారు. ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినా పట్టించుకోలేదు. ఆళ్లగడ్డలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించారని రమణారెడ్డిని పోలీసులు జూన్ 12న బైండోవర్ చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక నాయకులు మోసగించినా పార్టీ ముఖ్యులు న్యాయం చేయలేదనే ఉద్దేశంతోనే వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నల్లరంగు పూసినట్లు రమణారెడ్డి అంగీకరించారు. ఆ వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. అతడి బ్యాగ్లో సుత్తి, సెల్ఫోన్, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్, మల్లికార్జునరెడ్డి ఫోటోలు ఉన్న టీషర్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉద్రిక్తతలు రేపేలా వ్యవహరించటంతో రమణారెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి జడ్జి ఎదుట హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి ఆయనకు రిమాండ్ విధించారు.
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