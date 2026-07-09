కళ్లాపి పొడి వాడుతున్నారా? - అయితే మీరు డేంజర్లో ఉన్నట్టే!
కళ్లాపి పొడిలో ప్రమాదకర 'ఆరమైన్-ఓ' రసాయనం - ప్రొద్దుటూరులో అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడి - ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతోందని దర్యాప్తులో బట్టబయలు - ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని ఐదు తయారీ యూనిట్లు సీజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 9:20 AM IST
Kadapa Police Seized Illegal Kallapi Powder : ఇంటి ఎదుట ముగ్గు వేసేందుకు కళ్లాపి చల్లడం సంప్రదాయం. ఇందుకు గతంలో అందరూ పేడను ఉపయోగించేవారు. కానీ నేటి కాలంలో కళ్లాపి పొడులు అందుబాటులో రావడంతో నీటిలో కలిపి చల్లుతున్నారు. అయితే ఇందులో హానికారకమైన రసాయనాలు ఉన్నాయన్న విషయం వినియోగదారులకు తెలియదు. ఇదే ఆసరాగా వినియోగదారుల ప్రాణాలతో తయారీదారులు చెలగాటమాడుతున్నారు. ప్రొద్దుటూరు కేంద్రంగా తయారు చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తున్నారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా సంవత్సరాలుగా ఈ దందా సాగిస్తున్నారు. తాజాగా పోలీసుల దాడుల్లో ఈ కల్లాపి పొడి వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పలు పేడ రంగు పొడి తయారీ కేంద్రాలున్నాయి. సరైన అనుమతులు లేకుండానే సంవత్సరాలుగా వీటిని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో శ్రీ సౌభాగ్య కంపెనీ కూడా ఒకటి. ఆ సంస్థ పేరిట విక్రయిస్తున్న పొడిని సాధారణంగా ప్రతి ఇంటా మహిళలు, చిన్నారులు ఉదయాన్నే చేతులతో తాకుతూ నీటిలో కలిపి ఇంటి ముందు చల్లుతుంటారు. అయితే ఇందులో ఆరమైన్-ఓ అనే రసాయనం పొడిని తయారీదారులు కలుపుతున్నారు.
Cow Dung Powder Issue in Proddatur : ఆరమైన్-ఓ రసాయనం పొడిని పీల్చినా చర్మంపై పడినా, కడుపులోకి చేరినా కాలేయం, మూత్రపిండాలు దెబ్బతినడంతోపాటు క్యాన్సర్ బారినపడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రసాయనాన్ని గుజరాత్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రొద్దుటూరుకు భారీ ఎత్తున నిర్వాహకులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. ఇళ్లల్లో సాధారణంగా లభించే ఈ పొడి మానసిక ఒత్తిడి, కుటుంబ కలహాల వేళ కొందరు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వినియోగించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఒక్క కడప జిల్లాలోనే ఏడాదిన్నర వ్యవధిలో ఈ పొడి కలిపిన నీళ్లు తాగి ఏకంగా 19 మంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇటీవల వైఎస్సార్ కడప జిల్లా బి.కోడూరు మండలం ఐత్రంపేటకు చెందిన వివాహిత అనూషను భర్త, అత్తమామలు అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తుండటంతో పేడ పొడిని నీళ్లల్లో కలిపి తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై ఆగ్రహానికి గురైన అనూష తల్లిదండ్రులు, బంధువులు మృతదేహంలో రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని 5 తయారీ యూనిట్లను సీజ్ చేయడంతో పాటు కేసులు నమోదు చేశారు.
"కోడూరులో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కళ్లాపి పొడిని నీటిలో కలిపి తాగింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ క్రమంలోనే తయారీ యూనిట్లపై దాడులు చేసి కళ్లాపి పొడిని సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు చేశాం. ఎవ్వరూ ఈ పొడిని వినియోగించరాదని సూచిస్తున్నాం." - నచికేత్ విశ్వనాథ్, వైఎస్సార్ కడప ఎస్పీ
ఇందులో కాశీ విశ్వనాథ్(సౌభాగ్య కుంకుమ ఇండస్ట్రీ గోదాము), వెంకటరమణ(చంద్రిక ట్రేడర్స్,) ఈశ్వర్రెడ్డి(కామధేను కుంకుమ ఇండస్ట్రీ), వెంకట కొండయ్య(శ్రీదేవి భూదేవి కలాపి ఇండస్ట్రీ), చంద్ర(మహాలక్ష్మి కుంకుమ, పసుపు ఇండస్ట్రీ) ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరమైన్ఓ కలిసి 3,400 కిలోల పేడ రంగు పొడిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో 1,000 కిలోల ఆరమైన్ఓ రసాయనాలను గుర్తించి జప్తు చేశారు
మరోవైపు వైఎస్సార్ కడప జిల్లానే కాకుండా ప్రతి జిల్లాలోని హోల్సేల్, రిటైల్ మార్కెట్లలో తనిఖీలు చేపట్టాలని ప్రజా సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఆరమైన్-ఓ వంటి పారిశ్రామిక రసాయనాలు అక్రమంగా పౌడర్ తయారీ పరిశ్రమలకు ఎలా సరఫరా అవుతున్నాయో మూలాలను ఛేదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యాపారులపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలని కోరుతున్నాయి.
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