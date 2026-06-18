మాటలతో నమ్మిస్తారు - కాసులకు అమ్మేస్తారు
సోమశిల వెనుక జలాల్లో వెట్టిచాకిరిలో మగ్గిపోతున్న 11 మందికి పోలీసులు విముక్తి - వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మనుషులను తీసుకొచ్చి చాకిరీ చేయిస్తున్న వైనం - ఏడుగురు నిందితులు అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:31 PM IST
Bonded Labor in Somasila Backwaters : ఆ ఏజెంట్లకు వృద్ధులు, యాచకులు, అనాథలు, బుద్ధిమాంద్యంతో బాధపడేవారే టార్గెట్. వారికి ఉపాధి కల్పిస్తామని మాయమాటలు చెబుతారు. చేతి నిండా పనితో పాటు మంచిగా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చని నమ్మిస్తారు. భోజనంతో పాటు ఇతర సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయని పేర్కొంటారు. ఇదంతా నిజమేనని నమ్మి వచ్చిన వారిని నట్టేట ముంచుతారు. వారిని కమిషన్ల కోసం చేపల వ్యాపారులకు అమ్మేస్తారు.
ఆ తర్వాతే అసలు కథ మొదలవుతుంది. వారితో చేపల వ్యాపారులు వెట్టిచాకిరి చేయించుకుంటారు. వారికి రక్షణ ఏర్పాట్లు కల్పించకపోగా నాసిరకమైన భోజనాలు అందిస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. ఇదేంటని ఎదురు ప్రశ్నిస్తే దాడులు చేస్తారు. దీంతో తప్పించుకునే మార్గం లేక బాధితులు దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు పకడ్బందీ ఆపరేషన్ నిర్వహించి ఆ అభ్యాగులకు విముక్తి కల్పించారు. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రాజంపేట ఏఎస్పీ రాంనాథ్ మనోజ్ హెగ్డే మీడియాకు వెల్లడించారు. 'సోమశిల వెనుక జలాల్లో వెట్టిచాకిరీ జరుగుతుందని మాకు సమాచారం అందింది. దీనిపై ఒంటిమిట్ట పోలీసులు నందలూరు మండలం కోనాపురం సమీపంలో పకడ్బందీ ఆపరేషన్ నిర్వహించి 11 మందికి విముక్తి కల్పించారు. వీరంతా ఒడిశా, బీహార్, బంగాల్, ఏపీ, తెలంగాణకు చెందినవారిగా గుర్తించాం. నిందితులు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ఉంటున్న అనాథలు, యాచకులు, వృద్ధులను పరిచయం చేసుకొని ఉపాధి కల్పిస్తామంటూ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించాం. అలాంటి వారిని చేపల వ్యాపారులకు రూ.5 వేలకే అమ్మేస్తున్నట్లు నిర్ధారించాం.
ఇలా కొనుగోలు చేసినవారిని వ్యాపారులు నందలూరు మండలం కోనాపురం సమీపంలోని సోమశిల వెనుక జలాల్లో చేపలు పట్టే పని చేయిస్తుంటారు. బాధితులకు కనీస కూలి కూడా ఇవ్వకుండా వెట్టిచాకిరి చేయించుకుంటారు. అంతేకాక వారికి రక్షణ ఏర్పాట్లు కల్పించకపోగా నాసిరకమైన భోజనాలు అందిస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. వారు అక్కడినుంచి తప్పించుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఇది మానవ అక్రమ రవాణా కిందికి వస్తుందని, ఈ కేసులో ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశామని ఏఎస్పీ రాంనాథ్ మనోజ్ హెగ్డే చెప్పారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
"నందలూరు మండలం కోనాపురం సమీపంలో పకడ్బందీ ఆపరేషన్ నిర్వహించాం. వృద్ధులు, యాచకులు, బుద్ధిమాంద్యంతో బాధ పడేవారికి ఉపాధి కల్పిస్తామంటూ తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించాం. అలాంటి వారిని చేపల వ్యాపారులకు 5 వేల రూపాయలకే అమ్మేస్తున్నట్లు నిర్ధారించాం. కనీస కూలీ ఇవ్వకుండా వెట్టిచాకిరీ చేయిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది." - రాజంపేట ఏఎస్పీ రాంనాథ్ మనోజ్ హెగ్డే
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