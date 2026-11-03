ఏపీ మున్సిపల్ కౌంటింగ్ - వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో కూటమి అభ్యర్థులు హవా
Kadapa District Municipal Elections Results : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు. అలాగే మొత్తం 66 డివిజన్లలో, 56 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:53 PM IST
YSR Kadapa District Municipal Elections Results : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్న కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వార్డు మెంబర్ల ఫలితాల్లో అధికార కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో మేయర్ అభ్యర్థి మట్లి సువర్ణ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. అలాగే మొత్తం 66 డివిజన్లలో, 56 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుండగా, అదేవిధంగా వైఎస్సార్సీపీ 4 డివిజన్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
కడప జిల్లా బద్వేలలోని 40 వార్డుల్లో 39 వార్డులు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన ఒక్క వార్డులో ఎన్నిక జరిగింది. ఈ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి తుడిమెళ్ల విజయ 372 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. కనిగిరి మున్సిపాలిటీలో కూటమి క్లిన్ స్వీప్ చేసింది. ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా అచ్చాల తిరుపతమ్మ ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం కాగా పోలింగ్ జరిగిన రెండు వార్డుల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు.
రాజంపేట మున్సిపాలిటీ: కడప జిల్లా రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 32 వార్డులకుగాను 17 వార్డుల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించగా, 15 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఏకగ్రీవమైన 15 వార్డుల్లో టీడీపీ 12 వార్డులను కైవసం చేసుకోగా, జనసేన, బీజేపీ, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు ఒక్కో వార్డును ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకున్నారు.
ఎన్నికలు జరిగిన 17 వార్డుల్లో పార్టీల వారీగా ఫలితాలు ఇలా..
- టీడీపీ – 10 వార్డులు
- వైఎస్సార్సీపీ – 4 వార్డులు
- బీజేపీ – 1 వార్డు
- ఇండిపెండెంట్లు – 2 వార్డులలో గెలుపొందారు.
మొత్తం వార్డుల ఫలితాలు ఇలా..
- టీడీపీ – 22 (ఏకగ్రీవం + గెలిచినవి)
- జనసేన – 1
- బీజేపీ – 2
- వైఎస్సార్సీపీ – 4
- ఇండిపెండెంట్లు – 3
మరోవైపు కౌంటింగ్ కేంద్రాన్ని టీడీపీ ఇన్చార్జ్ సమర్థి జగన్మెహన్ రాజు పరిశీలించారు. గెలుపొందిన తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులను ఆయన అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 90% పైగా కుటుంబ అభ్యర్థులు కౌన్సిలర్లుగా గెలుపొందారు. ఇంతటి ఘనవిజయం ఇచ్చిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నగర పంచాయతీలో అందాల్సిన సేవలకు టీడీపీ పార్టీ జవాబు దారిగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పార్టీకి అభ్యర్థులు లేక నామినేషన్ కూడా వేయలేకపోయారన్నారు. ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీని నమ్మే పరిస్థితిలో లేరన్నారు. టీడీపీని ఆదరించినందుకు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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