చదువుకుంటూనే సంపాదన - మష్రూమ్ సాగుతో ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న విద్యార్థినులు
చదువుతో పాటు స్వయం ఉపాధి రంగాలపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్న విద్యార్థులు కళాశాల దశలోనే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహంతో తమ కాళ్లపై తాము నిలబడుతూ వివిధ రకాల పుట్టగొడుగులను తయారుచేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:24 PM IST
Students Earning Income Through Mushroom Cultivation : డిగ్రీ అయిపోగానే ఉద్యోగం వస్తుందా? లక్షల్లో జీతాలు వచ్చే కొలువులు అందరికీ సాధ్యమేనా? ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో జాబ్ కోసం ఎదురు చూడటం కంటే, మనమే పది మందికి ఉపాధి కల్పించే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగితే ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఆలోచనే నేడు ఆ విద్యార్థులను సొంత కాళ్లపై నిలబడేలా చేసింది. చదువుకుంటూనే స్వయం ఉపాధి పొందుతూ ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా విద్యార్థులు? ఏంటా కథ? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో డిగ్రీలు పట్టుకుని ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూడటం కంటే, స్వయం ఉపాధితో పది మందికి ఉపాధి కల్పించడమే మిన్న అంటున్నారు నేటి యువత. సరిగ్గా ఇదే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకట్రామన్నగూడెంలోని వైఎస్సార్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు. పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని లాభసాటి ఉపాధి మార్గంగా మలుచుకున్నారు. తాము పండించడమే కాక, నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు.
చదువుతో పాటు స్వయం ఉపాధి రంగాలపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్న ఈ విద్యార్థులు కళాశాల దశలోనే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహంతో తమ కాళ్లపై తాము నిలబడుతూ వివిధ రకాల పుట్టగొడుగులను తయారుచేస్తున్నారు. వాటిని విజయవంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు : ఈ పుట్ట గొడుగులను తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంట్లో, చిన్న షెడ్డులో సులభంగా పెంచవచ్చని చెబుతోన్నారు విద్యార్థులు. 'వరి గడ్డిని 2-3 అంగుళాల ముక్కలుగా కట్ చేసి, 10-12 గంటలు నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ గడ్డిని రసాయనాలతో కలిపి తడి ఆరిపోయేలా ఆరబెట్టాలి. ప్లాస్టిక్ సంచి తీసుకుని అందులో ఒక పొర ఆరబెట్టిన వరి గడ్డి, దానిపై పుట్టగొడుగుల విత్తనాలు వేయాలి. ఇలా దాదాపు 4-5 పొరల వరకు సంచి నిండా నింపి, అక్కడక్కడా చిన్న రంధ్రాలు పెట్టాల' అని తెలిపారు. వీటిని వెలుతురు, గాలి తగలని చీకటి గదిలో 15-20 రోజులు ఉంచితే పుట్టగొడుగులు తయారవుతాయని చెబుతున్నారు.
చదువుకుంటూనే ఇలాంటి సూక్ష్మ ఉపాధి రంగం వైపు వస్తే ఆర్ధికంగా ఎదగవచ్చని చెబుతోన్నారు విద్యార్థులు. మార్కెట్ లో పుట్టగొడుగులకు ఎంతో డిమాండ్ ఉందని తెలిపారు. వీటిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని, మాంసాహారం తినని వాళ్లకు పుట్టగొడులు ప్రత్యమ్నాయంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. మష్రూమ్లో ఉండే బీటా-గ్లూకాన్స్, సెలీనియం శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తాయని తెలిపారు.
సూపర్ మార్కెట్ల యజమానులతో ఒప్పందం : అధ్యాపకుల సూచనలతో పుట్టగొడుగుల సాగు చేస్తున్న ఈ విద్యార్థులు వాటి పెంపకంతో పాటు స్వయంగా మార్కెటింగ్ చేస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ ప్రధానం ద్వారం వద్ద స్టాల్స్ పెట్టి విక్రయిస్తున్నారు. సూపర్ మార్కెట్ల యజమానులతో ఒప్పందం చేసుకుని వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలనుకునే యువతకు ఇదొక మంచి అవకాశం అంటున్నారీ విద్యార్థులు.
" విద్యార్దుల ఆసక్తికి అనుగుణంగా తాము ప్రొత్సహిస్తున్నాం. పుట్టగొడుగుల పెంపకం అనేది స్వయం ఉపాధికి ఎంతో దోహద పడుతుంది. విద్యార్ధులతో పాటు గృహిణులు కూడా ఈ పెంపకం నేర్చుకోవచ్చు. పుట్టగొడుగుల పెంపకం నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తాం." - జ్యోతిర్మయి మాధురి, అధ్యాపకురాలు
ఎంతో సులభంగా, తక్కువ పెట్టుబడితో సాగు చేసే ఈ పుట్టగొడుగులకు మార్కెట్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉందని అంటున్నారీ విద్యార్థులు. తద్వారా తాము ఆదాయం పొందుతున్నామని వీటి పెంపకం నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తామని చెబుతున్నారు.
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