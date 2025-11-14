'ఆ కోణంలో లోతైన దర్యాప్తు జరపలేదు - సమాచారం ఎలా వచ్చిందో తెలపలేదు'
ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి పాత్రపై లోతైన దర్యాప్తు జరపలేదు, హత్యకు వినియోగించిన ఆయుధాన్ని విస్మరించింది - సీబీఐ కోర్టులో సునీతారెడ్డి వాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 12:34 PM IST
YS Viveka Murder Case Latest Updates : వివేకా హత్య విషయంలో జగన్కు సమాచారంపై దర్యాప్తు జరగలేదని హైదరాబాద్ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో సునీతా తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. అవినాశ్రెడ్డి, సునీల్యాదవ్ల సీడీఆర్ పరిశీలించాలని, ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి పాత్రపై లోతైన దర్యాప్తు జరపలేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. హత్యకు వినియోగించిన ఆయుధాన్ని విస్మరించారన్నారు. లోతైన దర్యాప్తు జరిపితేనే అసలు విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని సునీతారెడ్డి సీబీఐ కోర్టును కోరారు.
వివేకా హత్య సమాచారాన్ని ఎం.వి. కృష్ణారెడ్డి వెల్లడించడానికి ముందే మరికొందరికి తెలిసిందని సునీతారెడ్డి తరఫు న్యాయవాది సీబీఐ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ విషయాన్ని సీబీఐ దాఖలు చేసిన అభియోగపత్రంలో పేర్కొన్నా ఆ కోణంలో లోతైన దర్యాప్తు జరపలేదని చెప్పారు. హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్రెడ్డి ఫోన్ వాడుకలోనే ఉందని, ఆయన జగన్కు చెప్పి ఉండవచ్చన్న సందేహం వ్యక్తం చేసి వదిలేసిందని, జగన్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారా లేదా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు జరగలేదన్నారు.
సమాచారం ఎలా వచ్చింది: విశ్రాంత ఐఏఎస్ అజేయ కల్లం ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో 5 గంటలకు మ్యానిఫెస్టోపై చర్చ జరుగుతుండగా ఫోన్ వచ్చిందని వైఎస్ భారతి మనిషిని పంపడంతో జగన్ లోపలికి వెళ్లి వచ్చి వివేకా చనిపోయినట్లు చెప్పారన్నారు. సమాచారం ఎలా వచ్చిందన్న దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదని వాదనలు వినిపించారు. వివేకా హత్యపై లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలంటూ వివేకా కుమార్తె సునీతా దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సీబీఐ ప్రధానకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ టి. రఘురాం గురువారం విచారణ చేపట్టారు.
సునీత తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా, న్యాయవాది ఎస్.గౌతం వాదనలు వినిపిస్తూ వైఎస్ భాస్కరరెడ్డి తమ్ముడి కుమారుడు అర్జున్రెడ్డికి సునీల్యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్యాదవ్ ముందుగా హత్య సమాచారాన్ని ఇచ్చారని, వీరిమధ్య ఉన్న సంబంధంపై దర్యాప్తు జరగలేదన్నారు. సునీల్యాదవ్ సీడీఆర్ను పరిశీలిస్తే అవినాష్రెడ్డితో మాట్లాడినట్లు తేలుతోందన్నారు. సునీల్యాదవ్ స్నేహితుడు భరత్యాదవ్ పరస్పర విరుద్ధమైన వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారని తెలిపారు.
మొదట వజ్రాల వ్యాపారంలో డబ్బు రాగానే ఇస్తానంటూ 16 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నట్లు చెప్పి తర్వాత సునీత, ఆమె భర్త డబ్బులు ఇచ్చారని మరోరకంగా వాంగ్మూలం ఇచ్చారన్నారు. 16 లక్షల రూపాయలు సహా భరత్యాదవ్ పాత్రతోపాటు దస్తగిరితో ఆర్థిక వ్యవహారాలున్న న్యాయవాది ఓబుళరెడ్డి పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదన్నారు. హత్య జరిగిన రోజు, తరవాత అవినాష్రెడ్డి, సునీల్యాదవ్ల మధ్య సంభాషణలు, వారి కదలికలపై దర్యాప్తు జరగాలని చెప్పారు. 2019 మార్చి 19న అవినాష్రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నారో ఆరాతీయాల్సి ఉందన్నారు.
లోతైన దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉంది: వివేకా హత్య వ్యవహారంలో ఆయన వ్యక్తిగత సహాయకుడు ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి పాత్రపై సందేహాలున్నాయని, వాటిపై లోతైన దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందని సునీతా తరఫు న్యాయవాదులు అన్నారు. వివేకాతో ఉన్న సుదీర్ఘ సాన్నిహిత్యం వల్ల ఇంట్లోకి వెళ్లడానికి అనుమతులు అవసరం లేకపోయినా, హత్య జరిగిన తర్వాత ఉదయం వివేకాను నిద్ర లేపడానికి ఆయన భార్య సౌభాగ్యమ్మ అనుమతి కోరడంపై అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. ఇంటి పక్కద్వారం తెరిచి ఉండటంతో వాచ్మెన్ రంగన్నను ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడాలని కృష్ణారెడ్డి చెప్పారని, వాస్తవానికి రంగన్నను సాధారణంగా ఇంట్లోకి అనుమతించరని చెప్పారు.
రంగన్నను ఇంట్లోకి వెళ్లాలని చెప్పేముందు వివేకాకు కృష్ణారెడ్డి ఫోన్ చేయలేదని తేలిందన్నారు. అదేరోజు శశికళ అనే మహిళ వస్తే వివేకా తిరుపతి వెళ్లారని చెప్పి ఆమెను వెనక్కి పంపారని పేర్కొన్నారు. వివేకా హత్యరోజు కృష్ణారెడ్డి వ్యవహారశైలి అనుమానాస్పదంగా ఉందని పేర్కొన్నా ఆ కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగించలేదని వివరించారు. ఘటనా స్థలంలో కృష్ణారెడ్డి సోదరుడు మనోహర్రెడ్డి ఉన్నారని, సాక్ష్యాల చెరిపివేతలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందన్నది దర్యాప్తు చేయలేదన్నారు. ఘటనాస్థలంలో తీసిన ఫొటోల్లో పాదముద్రలు కనిపిస్తున్నాయని అవి ఎవరివన్న కోణంలో దర్యాప్తు సాగలేదన్నారు.
నేరాన్ని అంగీకరిస్తే రూ.10 కోట్లు: గజ్జల ఉమాశంకర్రెడ్డికి చెందిన రెండు వీడియోల్లో ఒకదాన్ని పరిశీలించిన ఫోరెన్సిక్ బృందం ఆయనతో పోలికలు ఉన్నట్లు చెప్పిందన్నారు. హత్య జరిగిన తర్వాత వివేకా ఇంటి సమీపంలో ఉమాశంకర్రెడ్డి పరిగెడుతున్నట్లు ఉందని, అలాంటిదే ముందురోజు వీడియో ఉందని వీటిని పరిశీలించలేదని తెలిపారు. భాస్కరరెడ్డి, అవినాష్రెడ్డిలను రక్షించేందుకు నేరాన్ని అంగీకరిస్తే రూ.10 కోట్లు ఇస్తామంటూ గంగాధర్రెడ్డి వాంగ్మూలం ఇచ్చారన్నారు. హత్యకు వినియోగించిన ఆయుధంతోపాటు ఈ వ్యవహారంలో జరిగిన రూ. 4 కోట్ల రుపాయల లావాదేవీలపై దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉందన్నారు.
వివేకా హత్యపై కోర్టు ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని సీబీఐ తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. నిందితులకు ఇచ్చిన హార్డ్డిస్క్లు దాదాపు అన్నీ ఓపెన్ అయ్యాయని, కొన్ని కాలేదన్నారు. ఈ దశలో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా జోక్యం చేసుకుంటూ అభియోగపత్రంలో లేని విషయాలపై దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతున్నామని, అందువల్ల డాక్యుమెంట్లు ఓపెన్ కాలేదన్న అంశం తదుపరి దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపదన్నారు. నిందితుల తరఫు వాదనల నిమిత్తం న్యాయమూర్తి విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు.
వివేకా హత్య కేసు - తప్పుడు కేసులు పెట్టిన ఆ అధికారులపై చర్యలు
వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తు కొనసాగించేందుకు సిద్ధం - సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన సీబీఐ