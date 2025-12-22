వివేకా కుటుంబంపై వైఎస్సార్సీపీ పగ - 7.03 ఎకరాల సౌభాగ్యమ్మ భూములు స్వాహా
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వివేకా కుటుంబంబై కక్ష సాధింపు చర్యలు - సౌభాగ్యమ్మ పేరిట ఉన్న 7.03 ఎకరాలు మాయం - ఇటీవల భూముల మ్యుటేషన్ కోసం ప్రయత్నించగా వెలుగులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 7:29 AM IST
YS Viveka Family Lands Transferred to Others: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి ఎదురొచ్చిన వారందరినీ ఇబ్బందులకు గురి చేసిన ఆ పార్టీ నేతలు చివరికి జగన్ బాబాయి కుటుంబాన్ని కూడా వదల్లేదు. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న ఆయన సతీమణి సౌభాగ్యమ్మ, కుమార్తె సునీతకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు. సౌభాగ్యమ్మ పేరిట ఉన్న 7.03 ఎకరాలను రికార్డుల్లో మాయం చేశారు. 2022లో జరిగిన ఈ కుట్ర ఇటీవల భూముల మ్యూటేషన్ కోసం ప్రయత్నించగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
భర్త వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్న సౌభాగ్యమ్మ, ఆమె కుమార్తె సునీతకు మరో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పులివెందులలో సౌభాగ్యమ్మ పేరిట ఉన్న 4 కోట్ల విలువైన 7.03 ఎకరాల భూములను ఇతరుల పేరిట బదలాయించారు. ఇవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వలో కక్ష సాధింపుతో జరిగినట్లు బయటపడింది. పులివెందుల మండలం కె.వెలంవారిపల్లెలో 2006 ఫిబ్రవరి 17న స్థానిక సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో దస్తావేజుల సంఖ్య 1577/2006, 1579/2006 కింద 4 సర్వే నంబర్లలోని 7.03 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు.
సర్వే నంబరు 351/ఎలో 2.91 ఎకరాలు, 352లో 4.05 ఎకరాలు, 353/1లో 0.04 సెంట్లు, 354లో 0.03 సెంట్లు అంతా కలిపి 7.03 ఎకరాల భూమి ఇప్పుడు సౌభాగ్యమ్మ పేరిట వెబ్ల్యాండ్లో లేదు. ఈ భూముల మ్యుటేషన్ కోసం ఇటీవల ప్రయత్నం చేయగా అవి సౌభాగ్యమ్మ పేరిట లేనట్లుగా తేలింది. రికార్డులు పరిశీలించగా 2022 వరకు సౌభాగ్యమ్మ పేరిటే భూములన్నాయి. సర్వే నంబరు 351/ఎ కింద ఉన్న 2.91 ఎకరాల భూమి సౌభాగ్యమ్మ పేరుతో పోలిన సగిలి వెంకట సౌభాగ్యలక్ష్మి అనే పేరిట మార్చినట్లు బయటపడింది.
వెబ్ల్యాండ్లో అక్రమ మార్పులు: తన పేరిట వెబ్ల్యాండ్లో భూములు లేకుండా చేయడాన్ని తెలుసుకున్న సౌభాగ్యమ్మ జిల్లా కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై పులివెందుల ఆర్డీవో చిన్నయ్య విచారణ చేపట్టి జేసీ అదితిసింగ్కు నివేదిక ఇచ్చారు. కె.వెలమవారిపల్లె గ్రామంలో సర్వే నంబర్లు 352, 353/1, 354లో ఉన్న మొత్తం 4.12 ఎకరాలు వెబ్ల్యాండ్లో అక్రమంగా మార్పులు జరిగినట్లు ఆర్డీవో జేసీకి ఇచ్చిన నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
ఈ భూములు వైఎస్ సౌభాగ్యమ్మ పేరున రెగ్యులర్ ఖాతా నంబరు 763లో ఉండగా అవి నోషనల్ ఖాతా నంబరు 300004 కిందకు మార్చినట్లు పేర్కొన్నారు. మండల సర్వేయర్ సర్వే నిర్వహించి ఆ భూములు సౌభాగ్యమ్మవిగా తేల్చారు. వెబ్ల్యాండ్లో మార్పులు అప్పటి తహసీల్దార్ కె.మాధవ కృష్ణారెడ్డి పని చేస్తున్న సమయంలో జరిగాయని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. రికార్డుల పరంగా చూస్తే సౌభాగ్యమ్మకే భూములు చెందుతాయని, తహసీల్దార్ అక్రమాలకు పాల్పడి వెబ్ల్యాండ్లో బదలాయింపు చేశారని విచారణ నివేదికలో వివరించారు.
తహసీల్దార్గా మాధవ కృష్ణారెడ్డి: 2020 నుంచి 2024 వరకు పులివెందుల తహసీల్దార్గా మాధవ కృష్ణారెడ్డి పనిచేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కలెక్టర్ కార్యాలయంలో 'ఎఫ్' సెక్షన్ పర్యవేక్షకులుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇటీవల డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉద్యోగోన్నతి పొందారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలోనే పూర్వ స్థానంలోనే తహసీల్దార్ హోదా కిందే పనిచేస్తున్నారు. కీలకమైన ఈ విభాగంలో నిషేధిత జాబితాలో భూములు చేర్చడం, తొలగించడంలాంటి కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
