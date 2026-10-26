యలహంక భూమి షర్మిలదే - జగన్ అన్యాయం చేశాడు: వైఎస్ విజయమ్మ
Yelahanka Land : బెంగళూరులోని యలహంక భూమి షర్మిలదేనంటూ వైఎస్ విజయమ్మ గతంలోనే చెప్పారు. జగన్ షర్మిలకు రాసిచ్చిన ఎంవోయూలోని ప్రతి ఆస్తితో అందులో లేని యలహంక భూమి కూడా షర్మిలదేనని తేల్చిచెప్పేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:20 AM IST
YS Vijayamma on Yelahanka Land : బెంగళూరులోని యలహంక భూమి తన కుమార్తె షర్మిలదేనని దివంగత నేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి సతీమణి విజయమ్మ గతంలోనే చెప్పారు. తన కుమారుడు వైఎస్ జగన్ షర్మిలకు రాసిచ్చిన ఎంవోయూలోని ప్రతి ఆస్తితో పాటు సరస్వతి సిమెంట్ సహా ఎంవోయూలో లేని యలహంక భూమి కూడా షర్మిలదేనని తేల్చిచెప్పేశారు. ఈ మేరకు ఈ ఏడాది మార్చి 20వ తేదీన ‘క్లారిఫికేషన్’ పేరిట విజయమ్మ విడుదల చేసిన బహిరంగ ప్రకటన తాజాగా తెరపైకి వచ్చింది. అప్పట్లో న్యాయవాదితో నోటరీ చేయించి మరీ ఈ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
తన నివాసమని జగన్ చెప్పటంతో : షర్మిల తన కుమార్తె వివాహాన్ని యలహంక ప్యాలెస్లో చేయాలని నిర్ణయించుకుని ఆ వేదిక వివరాలతో ఆహ్వాన పత్రికలు ముద్రించి బంధుమిత్రులకు పంచగా అక్కడ వివాహం జరిపించడానికి కుదరదంటూ జగన్ అడ్డుపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాను ఉంటున్న ప్రాంగణంలో పెళ్లి చేస్తే భద్రతాపరమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని అందరిదృష్టి ఈ నివాసంపై పడుతుందని షర్మిలకు తాజాగా జగన్ లేఖ రాశారు. ఇంకా అది తన ఇల్లు అని, అక్కడ తన కుటుంబం సురక్షితంగా ఉండేలా తాను చూసుకోవాలనుకుంటున్నానని జగన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీంతో గతంలో విజయమ్మ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
జగన్ అన్యాయం చేశాడు : రాజశేఖరరెడ్డి మరణించేనాటికి ఉన్నవన్నీ కుటుంబ ఆస్తులని, వీటి పంపకం ఎప్పుడూ జరగలేదని మార్చి 20వ తేదీన విడుదల చేసిన బహిరంగ ప్రకటనలో విజయమ్మ వెల్లడించారు. ఆస్తులన్నీ నలుగురు మనవళ్లకు సమానంగా పంచాలనేది రాజశేఖరరెడ్డి ఉద్దేశం, ఆదేశమని తెలిపారు. తమ దగ్గర వాళ్లందరికీ ఈ విషయం తెలుసని పేర్కొన్నారు. ఎంవోయూలో షర్మిలకు రాసిన ప్రతి ఆస్తి న్యాయంగా ఆమెకు చెందాల్సినదేనని అందుకే జగన్ ఆమె పేరిట ఎంవోయూ రాశాడని తెలిపారు. వాస్తవానికి షర్మిలకు దక్కాల్సిన దానికంటే జగన్ తక్కువగానే ఇచ్చాడని సరస్వతి సిమెంట్ సహా ఎంవోయూలో లేని యలహంక భూమి కూడా షర్మిలదని వెల్లడించారు. జగన్ షర్మిలకు ఇచ్చానని చెబుతున్న డబ్బు ఆమె వాటాకు వచ్చిన డివిడెండ్ మాత్రమనని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
ఆస్తుల విషయంలో జగన్ తన మేనల్లుడు, మేనకోడలికి ఇప్పటివరకూ అన్యాయం చేశాడని ఎప్పటికైనా న్యాయం చేస్తాడని తల్లిగా ఆశిస్తున్నానని విజయమ్మ తెలిపారు. షర్మిలకు ఇచ్చినట్లుగానే జగన్కు కూడా రాజశేఖరరెడ్డి ఆస్తులిచ్చారని అది ఆస్తి పంపకం కాదని చెప్పారు. నిజమేమిటో ఆ దేవుడికి, జగన్కి కూడా తెలుసని వివరించారు. గోబెల్స్ ప్రచారం చేయటానికి మీరెవరని అసత్యాల ప్రచారం మానుకోవాలని వైఎస్సార్ భార్యగా చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నానని విజయమ్మ తెలిపారు.
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