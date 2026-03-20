ఆస్తుల విషయంలో మేనల్లుడు, మేనకోడలికి జగన్‌ అన్యాయం చేశాడు: వైఎస్ విజయమ్మ

ఆస్తుల పంపకాలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రకటనలపై వివరణ ఇచ్చిన విజయమ్మ - మీడియాకు అడ్వకేట్ నోటరీ ద్వారా వివరణ - ఆస్తులన్నీ మనుమలు, మనుమరాండ్రకు సమానంగా పంచాలని వైఎస్‌ ఉద్దేశమని వెల్లడి

YS_Vijayamma_On_Assets
Published : March 20, 2026 at 4:10 PM IST

YS Vijayamma Releases Letter on Family Assets: కుటుంబ ఆస్తుల పంపకాల్లో ఎన్​సీఎల్​టీ (National Company Law Tribunal)లో వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ జగన్‌ తల్లి, వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి సతీమణి విజయమ్మ మీడియాకు ఓ లేఖ విడుదల చేశారు. అందులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు పూర్తి స్పష్టత నిచ్చారు. వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డి మరణించేవరకూ ఆస్తులన్నీ ఉమ్మడివేనని తేల్చిచెప్పారు.

కుటుంబ ఆస్తుల పంపకాల్లో వివాదంపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు, విమర్శలపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి సతీమణి, జగన్‌ తల్లి వైఎస్‌ విజయలక్ష్మి ఓ లేఖను విడుదల చేశారు. లేఖలో కుటుంబ ఆస్తులపై లేఖలో విజయమ్మ వివరణ ఇచ్చారు. ఆస్తుల పంపకం ఎప్పుడూ జరగలేదని లేఖలో స్పష్టం చేసిన విజయమ్మ, వైఎస్‌ మరణించే వరకు ఉన్న ఆస్తులన్నీ కుటుంబ ఆస్తులేనని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తులన్నీ నలుగురు మనవలకు సమానంగా పంచాలని వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి ఉద్దేశం, ఆదేశం కూడా అని విజయలక్ష్మి తేల్చిచెప్పారు. దగ్గర వాళ్లందరికీ తెలిసిన వాస్తవమిదేనని అన్నారు.

ఎంవోయూలో షర్మిలకు రాసిన ప్రతి ఆస్తి న్యాయంగా ఆమెకు చెందాల్సినవేనని విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. అందుకే జగన్ ఎంవోయూ రాశారని చెప్పారు. నిజానికి షర్మిలకు తక్కువే రాశారన్న ఆమె, సరస్వతి సిమెంట్‌తో సహా ఎంవోయూలో లేని యెలహంక ల్యాండ్ కూడా షర్మిలదేనని చెప్పారు. ఇచ్చాను అని చెబుతున్న డబ్బు షర్మిల వాటాకు ఇచ్చిన డివిడెండ్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తుల పంపకం విషయంలో తన మేనల్లుడు, మేనకోడలికి జగన్‌ అన్యాయం చేశారన్న వైఎస్‌ విజయలక్ష్మి, ఎప్పటికైనా న్యాయం చేస్తాడని తల్లిగా ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు.

ఇప్పుడు చదువుతున్న షర్మిల ఆస్తుల లాంటివి వైఎస్సార్ జగన్‌కు కూడా ఇచ్చారన్న విజయమ్మ అది ఆస్తి పంపకం కాదని అన్నారు. నిజం ఏమిటో నా దేవుడికి, నా కొడుకుకి కూడా తెలుసని పేర్కొన్నారు. మీరు ఎంత కాదన్నా దేవుడి న్యాయమే న్యాయమని విజయమ్మ తేల్చిచెప్పారు. గ్లోబల్స్‌ ప్రచారం మానుకోవాలని సూచించారు. అసత్యాల ప్రచారం మానుకోవాలని వైఎస్‌ఆర్‌ భార్యగా చేతులు జోడించి అడుగుతున్నానని తెలిపారు. దేవుని సాక్షిగా తాను రాసినవన్నీ వాస్తవాలు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.

సరస్వతి పవర్ ఆస్తుల వివాదం: వైఎస్ జగన్, వైఎస్ షర్మిల మధ్య కుటుంబంలో సరస్వతి పవర్ ఆస్తుల వివాదం ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది. దీనిపై కొద్ది రోజుల క్రితం వారి తల్లి వైఎస్ స్పందించారు. మా కుటుంబంలోని ఆస్తులకు సంబంధించిన పంపిణీ వివాదానికి స్వత్రంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నానని వైఎస్ విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా ఈ వివాదంలో షర్మిలకు నేను బినామీగా లేదా ప్రతినిధిగా ఏ మాత్రం వ్యవహరించడం లేదంటూ ఆమె స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా ఇందులో వైఎస్ జగన్, భారతిలు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్​డీడ్ ద్వారా తనకు సైతం ప్రయోజనం ఉందన్నది కాదనలేని వాస్తవమని వైఎస్ విజయమ్మ తేల్చి చెప్పారు.

అందుకు అనుగుణంగా క్లాసిక్ రియాల్టీ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​కు కట్టాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని చెల్లించి ఆ తర్వాత వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకున్నానని విజయమ్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ పత్రాలను ఎవరూ కూడా తిరస్కరించలేరని వైఎస్ విజయమ్మ అన్నారు. దీనికితోడు నాపై ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఆప్యాయతలను వైఎస్ జగన్ సైతం ఏ మాత్రం నిరాకరించలేదనట్లు ఆమె వివరించారు. దీని ప్రకారం జాతీయ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రైబ్యునల్ చెన్నై బెంచ్​కు వైఎస్​ విజయమ్మ నివేదించడం గమనార్హం.

