షర్మిలకు నేను ప్రతినిధిని కాదు, బినామీని కాదు : వైఎస్ విజయమ్మ

సరస్వతి వాటాలపై స్పందించిన వైఎస్ విజయమ్మ - స్వచ్ఛందంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడి - సరస్వతి పవర్‌ షర్మిలకు చెందాల్సిందేనని స్పష్టం -రిప్లై కౌంటరు దాఖలు చేసిన విజయమ్మ

YS Vijayamma on Saraswati Power Shares Controversy
Published : March 18, 2026 at 8:34 AM IST

Updated : March 18, 2026 at 9:23 AM IST

YS Vijayamma on Saraswati Power Shares Controversy: వైఎస్ జగన్, వైఎస్ షర్మిల మధ్య కుటుంబంలో సరస్వతి పవర్ ఆస్తుల వివాదం ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది. దీనిపై తాజాగా వారి తల్లి వైఎస్ స్పందించారు. మా కుటుంబంలోని ఆస్తులకు సంబంధించిన పంపిణీ వివాదానికి స్వత్రంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నానని వైఎస్ విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా ఈ వివాదంలో షర్మిలకు నేను బినామీగా లేదా ప్రతినిధిగా ఏ మాత్రం వ్యవహరించడం లేదంటూ ఆమె స్పష్టం చేశారు.

సరస్వతి పవర్‌ షర్మిలకు చెందాల్సిందే: అదే విధంగా ఇందులో వైఎస్ జగన్, భారతిలు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్​డీడ్ ద్వారా తనకు సైతం ప్రయోజనం ఉందన్నది కాదనలేని వాస్తవమని వైఎస్ విజయమ్మ తేల్చి చెప్పారు. అందుకు అనుగుణంగా క్లాసిక్ రియాల్టీ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​కు కట్టాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని చెల్లించి ఆ తర్వాత వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకున్నానని విజయమ్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ పత్రాలను ఎవరూ కూడా తిరస్కరించలేరని వైఎస్ విజయమ్మ అన్నారు. దీనికితోడు నాపై ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఆప్యాయతలను వైఎస్ జగన్ సైతం ఏ మాత్రం నిరాకరించలేదనట్లు ఆమె వివరించారు. దీని ప్రకారం జాతీయ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రైబ్యునల్ చెన్నై బెంచ్​కు వైఎస్​ విజయమ్మ నివేదించడం గమనార్హం.

వైఎస్ విజయమ్మ, జనార్ధన్​రెడ్డి పేర్లతో సరస్వతి వాటాలను బదిలీ చేస్తూ సరస్వతి పవర్ బోర్డు చేసినటువంటి తీర్మానాన్ని అదే విధంగా రిజిస్టర్​లో సభ్యుల పేర్లను మార్చడాన్ని సవాల్ చేస్తూ జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీలకు సంబంధించి హైదరాబాద్ ఎన్​సీఎల్​టీలో పిటిషన్ వేశారు. అంతేకాకుండా విచారించిన ఎన్​సీఎల్​టీ వాటాల బదలాయింపును రద్దు చేస్తూ జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీ పేర్లను పునరుద్ధరించాలని గతేడాది జులై 29న తీర్పును ఇచ్చింది.

రిప్లై కౌంటరు దాఖలు చేసిన విజయమ్మ: దాంతో ఆ తీర్పు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమంటూ సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్, వైఎస్ విజయమ్మ చెన్నై ఎన్​సీఎల్ఏటీలో అప్పీళ్లను వేశారు. అదే విధంగా ఎన్​సీఎల్​ఏటీ విచారణను నిర్వహించి విచారణను ఏప్రిల్ 29వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతివాది ఆరోపణలకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేందుకు వైఎస్ విజయమ్మ తరపున మహర్షి విశ్వరాజ్ కౌంటర్ దాఖలు చేశారు. అంతేకాకుండా 2019వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం సరస్వతి కంపెనీ మొత్తం షర్మిలకు చెందాల్సిందే.

అయితే ప్రత్యామ్నాయంగా మొత్తం వాటాలను నా పేరుతోనే బదలాయించాలని నిర్ణయించినట్లు వైఎస్ విజయమ్మ తెలిపారు. అయితే ఈ వాటాలన్నింటిని నా నియంత్రణలోనే పెట్టుకుని, నా భర్త వైఎస్ రాజశేఖర్​రెడ్డి ఆశయాలను అమలు చేస్తున్నానని విజయమ్మ అన్నారు. ఈడీ జప్తులో ఉన్నటువంటి వాటాలను బదిలీ చేయరాదన్నది జగన్, భారతిరెడ్డిల ప్రధానమైన వాదన.

కంపెనీ నియంత్రణను తనకు అప్పగించారన్న వైఎస్ విజయమ్మ: ఇదే క్రమంలో సండూర్, క్లాసిక్ రియాల్టీలోని వాటాల బదలాయింపును వారెవరూ ప్రశ్నించకుండా ఉండటం గమనార్హమని విజయమ్మ అన్నారు. దాంతో జప్తులోని వాటాలను బదిలీ చేయరాదన్నది కుటుంబసభ్యుల మధ్య అవగాహనతో ముగిసిన లావాదేవీలను రద్దు చేయడానికి వైఎస్ జగన్, భారతిరెడ్డిల ఎత్తుగడే కాని ఇందులో ఏ విధమైన వాస్తవం లేదని తేల్చిచెప్పారు. సండూర్ పవర్​లోని వాటాలను తనకు బదిలీ చేసిన తర్వాత ఈడీ జప్తు చేసిందని వైఎస్ విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా గిఫ్ట్​డీడ్, వాటా కొనుగోలు ఒప్పందాల అమలుతో సరస్వతి కంపెనీ నియంత్రణను డైరెక్టర్ల బోర్డు తనకు అప్పగించినట్లు వైఎస్ విజయమ్మ తెలిపారు.

వైఎస్ జగన్​కు నామినీగా ఉన్న జెల్లా జగన్​మోహన్​రెడ్డి సైతం ఈ ఒప్పందం రాజీనామా చేశారని వైఎస్ విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. వైఎస్ జగన్, భారతిరెడ్డిలు వాటా సర్టిఫికెట్లు, బదిలీ పత్రాలను నాకు అందజేశారని విజయమ్మ తెలిపారు. ఒప్పందాల అమలుతో జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీల పాత్ర పూర్తయినట్లు ఆమె విన్నవించారు. అదే విధంగా వాటాల బదిలీకి సంబంధించి అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ జరగకపోయినప్పటికీ దానిపై ఏ విధమైన ప్రభావం లేదని విజయమ్మ తెలియజేశారు.

అంతేకాకుండా వివాదానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు వెలువడగానే క్లాసిక్ రియాల్టీల వాటా విక్రయానికి తన నుంచి స్వీకరించినటువంటి మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తాననడమే దీనికి నిదర్శనమని వైఎస్ విజయమ్మ తెలిపారు. ట్రైబ్యునల్ ఉత్తర్వులను గిఫ్ట్​డీడ్, వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందాలు రద్దయినట్లుగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. వాటాల బదిలీకి 2024వ సంవత్సరం జులైలోనే ఆమోదం లభించినట్లు వివరించారు. కానీ వైఎస్ జగన్ కంపెనీకి అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ రాసినటువంటి లేఖలో అతని వద్ద అసలైనటువంటి వాటా సర్టిఫికెట్లు ఉన్నట్లుగా ప్రస్తావించలేదని వైఎస్ విజయమ్మ తెలిపారు.

నాపై చేసే ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి:వైఎస్ షర్మిల అదే విధంగా సరస్వతి పవర్ వివాదంపై వైఎస్ షర్మిల కూడా స్పందిస్తూ రాజకీయ కక్షల తీర్చుకోవడంలో ప్రధాన భాగంగానే వాటాల బదిలీ వివాదంలో వైఎస్ జగన్, భారతి, క్లాసిక్ రియాల్టీలు నా పేరును చేర్చాయనంటూ షర్మిల ఎన్​సీఎల్ఏటీలో కౌంటర్​ను దాఖలు చేశారు. అంతేకాకుండా తన తండ్రి వీలునామాను, వారసత్వాన్ని గౌరవించాలన్న ఉద్దేశంతోనే కుటుంబసభ్యుల మధ్య అవగాహన కుదిరితే మాత్రం దానికి రాజకీయ రంగును పులిమినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. గిఫ్ట్​డీడ్​లు, వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందాలకు ఏ విధమైన సంబంధం లేదని తెలిపారు. వైఎస్ జగన్, మొదలైనవారు తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలు నిరాధారమైనవేనని ఈ సందర్భంగా వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ లబ్ధి కోసమే జగన్‌ ఎత్తులు - అన్నాచెల్లెలి వివాదాల్లో ఇరుక్కుపోయా : వైఎస్ విజయమ్మ

సరస్వతి పవర్‌లో జగన్‌, భారతికి వాటాల్లేవ్‌ - ఆ పిటిషన్లు కొట్టేయాలన్న విజయమ్మ

