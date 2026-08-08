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వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆగదు: వైఎస్ సునీత

గత ఆరు నెలల కాలంలో ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని తీర్పులు వెలువడ్డాయి -ఆ తీర్పులు తనకు సంతృప్తికరంగా లేవు - తన తండ్రి వివేకా హత్య కేసుపై వైఎస్ సునీత కీలక వ్యాఖ్యలు

YS Sunitha Comments on His Father YS Vivekananda Reddy Death Case
YS Sunitha Comments on His Father YS Vivekananda Reddy Death Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:11 PM IST

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YS Sunitha Comments on His Father YS Vivekananda Reddy Death Case : వైఎస్‌ వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం జరిగే వరకు తన పోరాటం ఆగదని ఆయన కుమార్తె వైఎస్‌ సునీత స్పష్టం చేశారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగి ఏడున్నర సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటికీ తనకు న్యాయం జరగలేదన్నారు. కడప జిల్లా పులివెందులలో వివేకా 75వ జయంతి సందర్భంగా వివేకా ఘాట్‌ వద్ద కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సునీత నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన వైఎస్ సునీత, తన తండ్రి హత్య కేసుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆగదు: వైఎస్ సునీత (ETV Bharat)

వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగి ఏడున్నర సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటికీ తనకు న్యాయం జరగలేదని సునీత అన్నారు. గత ఆరు నెలల కాలంలో ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని తీర్పులు వెలువడ్డాయని, అయితే ఆ తీర్పులు తనకు సంతృప్తికరంగా లేవని సునీత వ్యాఖ్యానించారు. వివేకా మృతి కేసులో కిరణ్ యాదవ్ ఒక మాట, ఆయన తల్లి మరో మాట చెబుతున్నారని తెలిపారు. ఇద్దరి వ్యాఖ్యల్లో పొంతన లేకపోవడంతో గందరగోళం ఏర్పడుతోందని సునీత అన్నారు.

మరోవైపు ప్రజలకు విషయం తెలియకముందే ఉదయం 5:30 గంటలకే వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి తన తండ్రి హత్య విషయం తెలిసిందని సునీత ఆరోపించారు.
వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తులో కొన్ని అవకతవకలు జరిగాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే ఏదో ఒక రోజు తనకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం ఉందని సునీత అన్నారు. తన తండ్రికి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశాలపై మళ్లీ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తానని సునీత చెప్పారు.

వివేకా కేసును అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు : మరోవైపు మాజీ మంత్రి వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఆయన కుమార్తె సునీత గత నెల (జులై)లో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టు కొట్టివేసింది. వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ ఇప్పటికే ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసింది. అయితే సీబీఐ సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేయలేదని, ఛార్జ్‌షీట్‌ను తిరస్కరించాలని సునీత పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. చాలా మంది అనుమానితులను సీబీఐ ప్రశ్నించాల్సి ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసి ముగించామని సీబీఐ అధికారులు తెలిపారు. కోర్టు ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు చేపడతామన్నారు.

సాక్షులు, అనుమానితులు వరుసగా మృతి : అలాగే మాజీ మంత్రి వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక సాక్షులు, అనుమానితులు వరుసగా మృతి చెందుతున్న విషయం తెలిసిందే. వైఎస్సార్సీపీ పాలనా కాలంలో 2019-24 మధ్య నలుగురు మృతి చెందారు. అనంతరం ఇద్దరు చనిపోయారు. ఈ ఆరుగురివీ సహజ మరణాలేనని, అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోయారని పైకి చెబుతున్నప్పటికీ లోతుగా చూస్తే అనుమానాస్పదంగానే కనిపిస్తున్నాయి. అందరూ ఒకే తరహాలో చనిపోవటం అనేక సందేహాలకు తావిస్తోంది. కేసు విచారణ కీలక దశకు చేరుకుంటున్న వేళ ప్రధాన సాక్షులు, కేసుతో సంబంధమున్న వ్యక్తులు మరణిస్తుండటంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తును పునఃప్రారంభించాలి: వైఎస్ సునీత

నా తండ్రి వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ లోతుగా విచారణ జరపలేదు: వైఎస్ సునీత

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