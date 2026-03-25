అరటి రైతులను ఆదుకోవాలి - వాహనం నడుపుతూ కలెక్టరేట్కు షర్మిల
అరటిపండ్ల వాహనాన్ని స్వయంగా నడుపుకుంటూ కడప కలెక్టరేట్కు వచ్చిన పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల - జాయింట్ కలెక్టర్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 5:08 PM IST
YS Sharmila Drove Vehicle with Bananas to Collectorate: అరటి రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించాలని కోరుతూ ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల కడప కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ను కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. పులివెందుల అరటి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతూ ప్రత్యేక వాహనంలో అరటి గెలలు వేసుకుని స్వయంగా వాహనం నడుపుకుంటూ కలెక్టరేట్కు వచ్చారు. కలెక్టరేట్ నుంచి అరటి గెలలు తీసుకుని పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కలెక్టర్ చాంబర్ వద్దకు వెళ్లారు. అయితే కలెక్టర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో జాయింట్ కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. అరటి రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగిన కార్యకర్తలు: అక్కడున్న పోలీసులు కొద్ది మందికే అనుమతి ఉందని చెప్పినప్పటికీ కూడా వారి వినకుండా వాహనంతో సహా నేరుగా కలెక్టరేట్ లోపలికి వచ్చారు. దాదాపు 100 మందికిపైగా అరటి పండ్లను తీసుకుని జేసీ వద్దకు వెళ్లి వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చారు. షర్మిల వెళ్లిపోయిన తర్వాత కొంతమంది కార్యకర్తలతో అక్కడున్న పోలీసులు ఇంతమంది ఎందుకు వచ్చారు అని ప్రశ్నించగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పోలీసులతో తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు. తీవ్రస్థాయిలో వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. తర్వాత కొంతమంది నాయకులు వచ్చి సర్ది చెప్పి పంపించారు.
ఆ లేఖ సుప్రీం తీర్పే: ఈ సందర్బంగా షర్మిల మాట్లాడుతూ ఇదే సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి 2024 మార్చి 11న ఎన్నికల ముందు పులివెందులలో అరటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ హడావిడిగా ఏర్పాటు చేసి వెళ్లిపోయారని విమర్శించారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తనను అటాక్ చేయడం పనిగా పెట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. ఆస్తులు విషయంలో కూడా తాము పదేపదే నిజాలు చెప్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ సైకో నేతలు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుటుంబ ఆస్తులు విషయంలో తన తల్లి విజయమ్మ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సమానమైన విషయాలను లెటర్ ద్వారా విడుదల చేసిన కూడా ఇంకా కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వాగుతూనే ఉన్నారని ఆవేశం వెళ్లగక్కారు. విజయమ్మ లెటర్ అందరికీ సుప్రీంకోర్టుతో తీర్పుతో సమానమేనని స్పష్టం చేశారు. ఇక ఎవరు ఆస్తులు విషయంపై మాట్లాడ కూడదని షర్మిల చెప్పారు.
''కుటుంబ ఆస్తులపై విజయమ్మ విడుదల చేసిన లేఖలోని అంశాలు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సమానం. ఆస్తులపై నిజాలు చెబుతుంటే సహించలేని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తనను అటాక్ చేయడం పనిగా పెట్టుకున్నారు''- వై.ఎస్.షర్మిల, పీసీసీ అధ్యక్షురాలు
అరటి రైతులతో షర్మిల భేటీ: కాగా నిన్న పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని సింహాద్రిపురం మండలం కస్నూరు గ్రామాల్లోని అరటి రైతులతో షర్మిల భేటీ అయ్యారు. ఈ మధ్య తుపాను ప్రభావంతో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం షర్మిల మాట్లాడుతూ మొన్నటి వరకు ధర టన్నుకు రూ.26 వేలు పలికిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం వ్యాపారుల సిండికేట్ నడుస్తోందని ఎన్నో ఏళ్లుగా రైతులు నష్టపోతూనే ఉన్నారని తెలిపారు. అరటి రైతులకు కోల్డ్ స్టోరేజీలు లేవని ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నియోజకవర్గంలో రైతుల దుస్థితి మరీ అధ్వానంగా ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంట నష్టపోతే కనీసం బీమా సౌకర్యం కూడా రైతులకు కల్పించలేదని దళారుల ఆగడాలను అడ్డుకోవడంలో ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలం అయ్యాయని షర్మిల విమర్శించారు.
ఆర్సెలార్ మిత్తల్కి కల్పించిన రాయితీలు విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్కు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు: వైఎస్ షర్మిల
నా పోరాటం ఆస్తుల కోసం కాదు - జగన్లా స్వార్థ రాజకీయాలు తెలియదు: వైఎస్ షర్మిల