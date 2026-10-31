"యలహంకలోని ఇల్లు నా బిడ్డల హక్కు" - వైఎస్ షర్మిల కీలక ప్రకటన
YS Sharmila Tweet on 'X': బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్ తన బిడ్డల హక్కు అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు. తన కుమార్తె వివాహానికి సంబంధించి 'ఎక్స్' వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:27 PM IST
తన సొంత ఇంట్లో బిడ్డ పెళ్లి చేయాలనే ఆమె ఆకాంక్షను నెరవేర్చలేకపోయానని, ఈ విషయంలో చాలా బాధపడుతున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహనరెడ్డి సోదరి వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "తెలుగింట ఏ గుమ్మాన్ని అడిగినా చెప్తుంది, సొంత ఇంట్లో బిడ్డ పెళ్లి చేయడం ప్రతి తల్లిదండ్రులకు అదృష్టం" అంటూ మదనపడ్డారు. కుమార్తె వివాహ వేదికకు సంబంధించి జరుగుతున్న పరిణామాలపై 'ఎక్స్' వేదికగా షర్మిలారెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. నాది కాని దానికోసం ఆశపడే నీచత్వం నాది కాదంటూ - తన సోదరుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి ఘాటుగా స్పందించారు.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక, అప్పటివరకు ఉమ్మడి ఆస్తిగా ఉన్న యలహంక ప్రాపర్టీ, ఆస్తుల పంపకాల్లో భాగంగా పూర్తిగా నూరు శాతం నా, నా పిల్లల భాగానికి వచ్చిందని ఇది దేవుడి సాక్షిగా నిజమని అన్నారు. నా బిడ్డల హక్కు కాబట్టి, నాన్న వైఎస్సార్ తిరిగిన ఇల్లు కనుక, నా కుమార్తె అంజిలి కోరినట్లుగా తన వివాహం అక్కడ చేయాలనుకున్నామని అన్నారు. వివాహ వేదిక విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి, నా బిడ్డ గురించి బాధపడిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా వందనం అని షర్మిల కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
నాది కానీ దానికోసం ఆశపడే నీచత్వం నాది కాదు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు @ysjagan ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక, అప్పటి వరకు ఉమ్మడి ఆస్తిగా ఉన్న యలహంక ప్రాపర్టీ.. ఆస్తుల పంపకాల్లో భాగంగా, పూర్తిగా 100 శాతం నా, నా పిల్లల భాగానికి వచ్చింది. ఇది దేవుడి సాక్షిగా నిజం. నా బిడ్డల హక్కు కాబట్టి, నాన్న YSR తిరిగిన ఇల్లు కనుక, నా కుమార్తె అంజిలి కోరినట్లుగా తన వివాహం అక్కడ చేయాలనుకున్నాం. మన తెలుగింట ఏ గుమ్మాన్ని అడిగినా చెప్తుంది.. సొంత ఇంట్లో బిడ్డ పెళ్లి చేయడం ప్రతి తల్లిదండ్రులకు అదృష్టమని. కానీ, తాను పెరిగిన ఇల్లే పెళ్లి వేదిక కావాలన్న నా బిడ్డ ఆకాంక్షను నెరవేర్చలేక పోయామని చాలా బాధపడుతున్నాం. వివాహ వేదిక విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి, నా బిడ్డ గురించి బాధపడిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా వందనం. నా కుమార్తె అంజిలి పెళ్లి.. పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం. వివాద రహితంగా, ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా, వివాహం జరిపించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. అందుకే వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డిల పరిణయ వేడుకను యలహంక ఇంట్లో కాకుండా, వేరే ప్రదేశంలో బంధుమిత్రులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో నిర్వహించాలని నిశ్చయించుకున్నాం. కాబోయే నవదంపతులకు తెలుగు ప్రజల ఆశీస్సులు, దీవెనలు ఉండాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాం.— YS Sharmila (@realyssharmila) October 31, 2026
అంజిలి పెళ్లి పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం : నా కుమార్తె అంజిలి పెళ్లి పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధమని వివాద రహితంగా, ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా, వివాహం జరిపించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉందని స్పష్టం చేశారు. అందుకే వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డిల పరిణయ వేడుకను యలహంక ఇంట్లో కాకుండా, వేరే ప్రదేశంలో బంధుమిత్రులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో నిర్వహించాలని నిశ్చయించుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. కాబోయే నవదంపతులకు తెలుగు ప్రజల ఆశీస్సులు, దీవెనలు వారిపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నామని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
సెప్టెంబరు 24న షర్మిల కుమార్తె అంజలి, రఘురామ్రెడ్డిల వివాహ నిశ్చితార్ధం హైదరాబాద్లో జరిగింది. నవంబరు 25న వివాహం యలహంకలోను, డిసెంబరు ఐదో తేదీన రిసెప్షన్ హైదరాబాద్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ తరుణంలో ఈనెల 24వ తేదీన యలహంకలో అంజలి వివాహం జరపాలనే షర్మిల ఆలోచనను తోసిపుచ్చుతూ జగన్మోహనరెడ్డి ఆమెకు ఓ లేఖ రాశారు. తన ఇళ్లు ఎందుకు వద్దన్నానంటే అంటూ తనకున్న భద్రత, వ్యక్తిగత గోప్యత అంశాలను లేఖలో ప్రస్తావించారు. గత ఏడేళ్ల కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నా- తాను నివసిస్తున్న బెంగళూరు నివాసంలోనే వివాహ వేడుకను జరిపించాలన్న షర్మిల నిర్ణయంపై జగన్ విముఖత చూపారు.
భద్రతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతుంది : ఈ నివాసంలో పెళ్లి జరిపించడం వల్ల తన వ్యక్తిగత గోప్యతతో పాటు అత్యంత కీలకమైన భద్రత సమస్యలు తలెత్తుతాయని, ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే పలువురి ద్వారా ముందే సమాచారం పంపినప్పటికీ, అదే వేదికపై నిర్వహించాలని పట్టుబట్టడం తనకు తీవ్ర బాధ కలిగించిందని జగన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. పెళ్లి లాంటి పెద్ద వేడుకలకు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, కేటరింగ్, డెకరేషన్ సిబ్బంది, ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియో గ్రాఫర్లతో పాటు వందల మంది తెలియని అతిథులు ఇళ్లలోకి వస్తుంటారని, ఈ క్రమంలో నివాస ప్రాంగణానికి సంబంధించిన అంతర్గత దృశ్యాలు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి రావడం భద్రతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతుందన్నారు.
బెంగళూరు నివాసానికి బదులుగా వివాహ వేడుకల కోసం వేరే కన్వెన్షన్ సెంటర్ లేదా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వేదికను ఎంచుకోవాలని జగన్ సూచించారు. జగన్ రాసిన లేఖ అనంతరం వివాహ వేదిక విషయంలోని పరిణామాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న షర్మిలరెడ్డి యలహంక ఇంట్లో తన కుమార్తె వివాహ వేదిక రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు పేర్కొంటూ వేరే వేదికకు మార్పు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఆ వేదిక ఇంకా ఎక్కడ అనేది ప్రకటించలేదు.
యలహంక భూమి షర్మిలదే - జగన్ అన్యాయం చేశాడు: వైఎస్ విజయమ్మ
'అంజలి పెళ్లికి మరో వేదిక చూసుకోగలవు' - షర్మిలకు వైఎస్ జగన్ లేఖ