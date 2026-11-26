నందిహిల్స్ రిసార్టులో షర్మిల కుమార్తె వివాహం - జగన్కు అందని ఆహ్వానం
YS Sharmila Daughter Weddings: పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజిలీరెడ్డి-రఘురామిరెడ్డిల వివాహాన్ని బంధుమిత్రుల సమక్షంలో బెంగళూరు సమీప నందిహిల్స్లోని ‘మనధీర’ రిసార్టులో ఘనంగా జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:45 AM IST
ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజిలీ రెడ్డి-రఘురామిరెడ్డిల వివాహం బంధు మిత్రుల సమక్షంలో బెంగళూరు సమీప నందిహిల్స్లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ఘనంగా జరిగింది. ఇరు కుటుంబాల సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ రెండు పద్ధతుల్లో వివాహ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం నందిహిల్స్లోని ‘మనధీర’ రిసార్టులో క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహ వేడుక జరిగింది. వివాహ వేడుకలను అత్యంత ప్రైవేట్గా నిర్వహించాలని ఇరు కుటుంబాలు నిర్ణయించాయి. అందుకే ఇరువైపులా నుంచి కేవలం 100 మంది చొప్పున మాత్రమే అతిథులు, అత్యంత సన్నిహిత బంధువులను మాత్రమే ఈ వేడుకలకు ఆహ్వానించారు.
షర్మిల సోదరుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు ఈ పెళ్లి ఆహ్వానం లేదు. జగన్తో సన్నిహితంగా ఉండే బంధువులెవరూ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదు. గత కొంతకాలంగా అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఆస్తుల వివాదాలు, యలహంక ప్యాలెస్ వేదిక వంటి అంశాలపై విభేదాలు కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నిశ్చితార్థానికి దూరంగా ఉన్న జగన్, పెళ్లికి కూడా హాజరు కాలేదు.
గురువారం నందిహిల్స్ పరిసరాల్లోని ఓ రిసార్టులో ఈ వివాహాన్ని హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మరోసారి నిర్వహించనున్నారు. వధూవరులు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటవ్వనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్తో పాటు రాష్ట్ర రాజకీయ, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఈ వేడుకకు హాజరు కాకపోవచ్చని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెప్పాయి.
హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్: వివాహ వేడుకల అనంతరం హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ రిసార్ట్లో అత్యంత వైభవంగా రిసెప్షన్ నిర్వహించేందుకు ఇరు కుటుంబాలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, వివిధ పార్టీల అగ్రనేతలు, సినీ, వ్యాపార రంగాల ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. అయితే, ఈ రిసెప్షన్కు సైతం వైఎస్ జగన్ హాజరయ్యే అవకాశం లేదని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.