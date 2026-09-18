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కుమార్తె వివాహా తేదీని ప్రకటించిన వైఎస్ షర్మిల - 'ఎక్స్'​లో భావోద్వేగ సందేశం

ఏపీసీసీ చీఫ్ షర్మిలారెడ్డి తన కుమార్తె వివాహ వివరాలను 'ఎక్స్' వేదికగా పంచుకున్నారు. అంజిలి రెడ్డి,సోమల రఘురాంరెడ్డి నిశ్చితార్థం ఈ నెల 24న, వివాహం నవంబర్ 25న, రిసెప్షన్ డిసెంబర్ 5న జరగుతుందని తెలిపారు.

నవంబర్ 25న వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజిలి వివాహం
నవంబర్ 25న వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజిలి వివాహం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:47 PM IST

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YS Sharmila Announces Daughter Anjali Reddys Wedding Dates : ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి తన కుమార్తె వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వివరాలను 'ఎక్స్' వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. తన కుమార్తె వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి, సోమల రఘురామ్​రెడ్డిల నిశ్చితార్థం ఈ నెల 24న జరగనుండగా, వివాహం నవంబర్ 25న, రిసెప్షన్ వేడుక డిసెంబర్ 5న నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు.

సుఖసంతోషాలతో సాగాలని : ఈ శుభకార్యానికి సంబంధించి తొలి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను ఇడుపులపాయలోని తన తండ్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఘాట్ వద్ద ఉంచి ఆశీస్సులు తీసుకున్నట్లు షర్మిల తెలిపారు. కాబోయే నూతన వధూవరుల దాంపత్య జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ అంజిలి రెడ్డి, రఘురామ్ రెడ్డిల తొలి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను తన కుటుంబ సభ్యులతో, రఘురామ్ తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద ఉంచినట్లు పేర్కొన్నారు. నాన్న దీవెనలు బిడ్డల జీవితాలకు కొండంత అండ, ఆయన చూపిన సన్మార్గం వారికి ఎల్లప్పుడూ ఆదర్శప్రాయం అంటూ 'ఎక్స్'లో భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.

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