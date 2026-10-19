'నాడు మద్దతిచ్చి తప్పు చేశాను' - CEC నియాకమంపై జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
సీఈసీ నియామకాన్ని నాడు సమర్ధించి తప్పు చేశానని వైఎస్ జగన్ అన్నారు. అందుకు ఇప్పుడు పశ్చాత్తాప పడుతున్నట్లు చెప్పారు. సీఈసీ, ఎస్ఈసీల నియామకాలు ఏకపక్షంగా ఉండకూడదన్నారు. ఇందుకు పారదర్శకంగా నియామకం జరిగేలా సంస్కరణలు తేవాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:45 AM IST
Jagan on CEC and SEC Appointment : ‘కేంద్రంలో ఎన్నికల కమిషనర్లను అధికార పార్టీ నామినేట్ చేసే ప్రక్రియకు అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చింది. కానీ తప్పు చేశామని ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపపడుతున్నా’ అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. కమిషనర్ల నియామకానికి ప్రధానమంత్రి, ఆయన నామినేట్ చేసిన కేంద్ర మంత్రికి రెండు ఓట్లు, ప్రతిపక్ష నేతకు ఒక్క ఓటు ఉందని చెప్పారు. ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రుల రెండు ఓట్లూ ఒక్కరికే పడతాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ)ని ప్రభుత్వం నామినేట్ చేసినట్లే అవుతుందన్నారు. ఆదివారం నాడు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గతంలో ఉన్నట్లుగానే ప్రధాని, ప్రతిపక్ష నేత, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో కూడిన కమిటీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్లను ఎంపిక చేసేలా సంస్కరణ రావాలని జగన్ అన్నారు. రాష్ట్రంలో సీఎం, ప్రతిపక్ష నేత, హైకోర్టు సీజేలతో కూడిన కమిటీ ఎస్ఈసీని ఎంపిక చేసేలా సంస్కరణ రావాలని చెప్పారు. అప్పుడే ఎన్నికల ప్రక్రియపై నమ్మకం కలుగుతుందని వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.
Jagan on Local Polls 2026 : రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్ చంద్ర పునేఠా సీఎం చంద్రబాబుకు విధేయత చూపడంలో కరుడుగట్టిన తీవ్రవాదిలాంటి వ్యక్తి అని జగన్ ఆరోపించారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఇక ఏ రకంగా న్యాయం జరుగుతుంది ప్రశ్నించారు. ఎస్ఈసీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా పని చేస్తోందన్నారు. మీకు (పునేఠానుద్దేశించి) ఎస్ఈసీ పదవినిచ్చింది చంద్రబాబు కాదని చెప్పారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పదవికి ఉన్న గౌరవాన్ని కాపాడకపోతే ఎస్ఈసీ వ్యవస్థ మీద ప్రజలకు నమ్మకం పోతుందని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
"స్థానిక సంస్థల్లో చంద్రబాబు వారికి కావాల్సినట్లుగా రిజర్వేషన్లు చేసుకున్నారు. మేం అప్పటికప్పుడు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసుకున్నాం. నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళ్తే టీడీపీ మూకలు వారిపై దాడి చేసి అడ్డుకున్నారు. నామినేషన్ల పత్రాలను చించేశారు. వారిని పోలీసులు ప్రోత్సహించారు. కష్టపడి లోపలికి వెళితే రిటర్నింగ్ అధికారులు నామినేషన్లు తీసుకోరు. రాష్ట్రంలో కనీవినీ పరిణామాలను ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. పులివెందులలో పోలీసులే తెదేపా గూండాల పాత్ర పోషించి కాల్పులు జరిపారు." - వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత
ప్రభుత్వానికి పోలీసులు ఇలా వాచ్మన్లుగా ఎందుకు తయారవుతున్నారని వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. తప్పు చేసే ప్రతి పోలీసుకూ చెబుతున్నానని తమ టైం వస్తుందన్నారు. అప్పుడు మీరంతా చట్టం ముందు దోషులుగా నిలబడతారని చెప్పారు. ఈ ఎన్నికలు స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని 2029 సాధారణ ఎన్నికలు ఫినిషింగ్ లైన్ అని వైఎస్ జగన్ హెచ్చరించారు.
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