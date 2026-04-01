రాజధానిపై జగన్ కొత్తరాగం - ప్లాన్‌-B పేరిట తెరపైకి 'మవిగన్‌'

రాజధానికి ప్లాన్‌ బీ పేరిట జగన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు - అమరావతికి బదులుగా జగన్‌ కొత్త రాజధాని ప్రతిపాదన - మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేయాలన్న జగన్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:26 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 7:54 AM IST

YS Jagan Proposal For New Capital Instead Of Amaravati in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిపై ఇన్నాళ్లు మూడు ముక్కలాట ఆడిన జగన్‌ ఇప్పుడు మరో కొత్త గానం అందుకున్నారు. అమరావతికి బదులుగా రాజధానిగా 'మవిగన్‌ (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు)' పేరును ప్రతిపాదించారు. ప్లాన్‌-B కింద మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాన్ని రాజధాని చేయాలన్నారు. వీటి పేర్ల నుంచి ఒక్కో అక్షరం తీసుకుని రాజధాని పేరు 'మవిగన్‌' పెట్టాలని సూచించారు.

మచిలీపట్నం-విజయవాడ-గుంటూరు మధ్యనున్న 110 కి.మీ.ల జాతీయ రహదారికి రెండువైపులా ఉన్న ప్రాంతాన్ని రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాంతంగా ‘‘మావిగన్‌’ పేరుతో ప్రకటించాలని మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. "మచిలీపట్నంలోని ఎంఏ, విజయవాడలో వీఐ, గుంటూరులో జీయూఎన్‌ ఇలా తొలి ఆంగ్ల అక్షరాలను కలిపి ‘మావిగన్‌’ అని పేరు పెట్టండి. గన్‌ అంటే మీకు నచ్చదు, జగన్‌ గుర్తుకొస్తాడనుకుంటే వేరే పేరు పెట్టండి, విజయవాడలో 20 లక్షలు, గుంటూరులో 10 లక్షలు, మచిలీపట్నంలో 4లక్షలు మొత్తమ్మీద 35లక్షల మంది జనాభా ఉన్న ఈ ప్రదేశంలో ఖర్చు పెడితే అది మహానగరంగా, గ్రోత్‌ ఇంజిన్‌గా ఎదుగుతుంది’’ అని జగన్ పేర్కొన్నారు.

అసెంబ్లీలో మళ్లీ సవరణ చేయలేరా? : తమ హయాంలో చేసిన మూడు రాజధానులను ఈ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది కాబట్టి, తాము ఇచ్చిన ఈ ప్లాన్‌-బి ‘మావిగన్‌’ను అమలు చేయాలన్నారు. బుధవారం ఆయన తన క్యాంపు కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. అమరావతిపై అసెంబ్లీలో చేసిన తీర్మానం డ్రామా అని విమర్శించారు. ‘‘భవిష్యత్తులోనూ రాజధానిని ఎవరూ మార్చకుండా చట్టం తెస్తున్నామని చంద్రబాబు చెబుతున్నారు అసెంబ్లీలో వీళ్లు చేయగా లేనిది, అదే అసెంబ్లీలో మళ్లీ సవరణ చేయలేరా? చట్ట సవరణల గురించి తెలిసి కూడా తానేదో కొత్తగా, విప్లవాత్మకంగా తీసుకువస్తున్నట్లు చంద్రబాబు బిల్డప్‌ ఇచ్చారు’’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

దేశానికి మాత్రమే రాజధాని ఉంటుంది : దేశానికి మాత్రమే రాజధాని అని ఉంటుంది తప్ప, రాష్ట్రాలకు రాజధాని గురించి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా లేదని జగన్‌ అన్నారు. ‘‘రాష్ట్రాల రాజధానుల నిర్ణయం పూర్తిగా ఆయా రాష్ట్రాలదే. ఇదే విషయాన్ని గతంలో ఏపీ హైకోర్టులో కేంద్రం సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లోనూ పేర్కొంది. ఉత్తరాఖండ్, ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేసినపుడు వాటికి రాజధానులను కేంద్రం నిర్ణయించలేదేం? ఆయా రాష్ట్రాలే నిర్ణయించుకున్నాయి’’ అని జగన్ చెప్పారు.

అప్పుడు అలా, ఇప్పుడు ఇలా : గతంలో వైఎస్ జగన్ అమరావతి రాజధాని విషయంలో వైరుధ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2014లో ప్రతిపక్ష నేతగా అమరావతికి మద్దతు తెలిపినప్పటికీ, 2019లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక, అమరావతి నిర్మాణం ఆర్థికంగా సాధ్యం కాదని, ఇది 'ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్'కు పాల్పడేలా ఉందని విమర్శించారు. అలాగే అమరావతి నిర్మాణానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతాయని, ఇది సాధ్యం కాదని ఆయన పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా అమరావతిలో రైతుల నుంచి సేకరించిన భూములలో అక్రమాలు జరిగాయని, అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. కానీ 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ అమరావతిలో అక్రమాలు జరిగినట్టు ఎక్కడా నిరూపించలేకపోయారు.

తెరపైకి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాద : దీనివల్ల అమరావతిని రాజధానిగా కాకుండా, మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను తెచ్చారు. అనంతరం పాలనా వికేంద్రీకరణ పేరుతో విశాఖపట్నం (పరిపాలన), అమరావతి (శాసనసభ), కర్నూలు (న్యాయవ్యవస్థ) లతో మూడు రాజధానుల విధానాన్ని తీసుకువచ్చారు. అమరావతిని కేవలం ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి జరగాలని జగన్ వాదించారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

అందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరాతినే అని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు లోక్‌సభ ముందుకు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర రాజధానిపై మరో కొత్త గానం అందుకున్నారు. అమరావతికి బదులుగా రాజధానిగా మవిగన్‌ పేరును ప్రతిపాదించారు.

సభ నుంచి వాకౌట్‌ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ : ఈ అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు పార్లమెంటులో అన్నీ పార్టీలు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించినా వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం వ్యతిరేకించింది. బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్‌ చేసింది. అమరావతికి వ్యతిరేకం కాదంటూనే బిల్లును వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేకించింది. అమవాతికి బిల్లుపై పార్లమెంటులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ, "అమరావతికి మేము వ్యతిరేకం కాదు. అమరావతి అనే పేరు మాత్రమే కాదు, రైతులకు ఏం చేస్తున్నారో స్పష్టంగా చెప్పాలి. రైతులకు ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా చెప్పాలి. రైతుల నుంచి 34 వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు.

అమరావతిపై 2014-19 మధ్య చంద్రబాబు రూ.15 వేల కోట్లే ఖర్చు చేశారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు చంద్రబాబు నెరవేర్చలేదు. ఒక్క ప్లాటు కూడా అమరావతి రైతులకు చంద్రబాబు ఇవ్వలేదు. అమరావతి రైతుల వేదన చంద్రబాబుకు పట్టట్లేదు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారు? 50 వేల ఎకరాలు ఉండగా మరో 50 వేల ఎకరాలు కావాలంటున్నారు. కోల్‌కతా కేవలం 51 వేల ఎకరాల్లోనే ఉంది. దిల్లీ కేవలం 15 వేల ఎకరాల్లోనే ఉంది. రాజధాని విషయంలో చంద్రబాబుకు స్పష్టత లేదు. అమరావతికి అదనపు భూసేకరణ అవసరం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నాం" అని మిథున్‌రెడ్డి అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

