'అప్పుడు ప్రేమతో ఇవ్వాలనుకున్నా - ఇప్పుడు షర్మిల చర్యలతో ఒప్పందాల అమలు వద్దనుకున్నా'

ఆమెకు చట్టబద్ధ హక్కులు లేవు - అప్పీలు వేసే అర్హత సరస్వతి పవర్‌ కంపెనీకి లేదు - ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీలో జగన్‌ కౌంటరు

YS Jagan Petition In NCLT Against YS Sharmila
YS Jagan Petition In NCLT Against YS Sharmila (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 9:25 AM IST

2 Min Read
YS Jagan Petition In NCLT Against YS Sharmila : సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌తోపాటు కొన్ని ఆస్తులను ప్రేమతో చెల్లి షర్మిలకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించి 2019 ఆగస్టు 31న అవగాహన ఒప్పందం, వాటాల బదిలీల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని, అయితే షర్మిల రాజకీయంగా, వ్యక్తిగతంగానూ తన ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడంతో ఈ ఒప్పందాలను అమలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్‌.జగన్‌ చెన్నైలోని జాతీయ కంపెనీ అప్పీలెట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ (ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ)కి నివేదించారు. సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌ ఆస్తుల జప్తునకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ తెలంగాణ హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేసిందని, ఈ కేసులన్నీ పూర్తయ్యాక ఆస్తులు, వాటాల బదలాయింపు అమలు చేయాలని గతంలో నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

'ఆస్తులన్నీ స్వార్జితం' : చెల్లిపై ప్రేమతో భవిష్యత్తులో ఆస్తులను బదలాయించడానికే గతంలో ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. ఈ ఆస్తులన్నీ తన స్వార్జితమని, షర్మిలకు ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన హక్కులూ లేవన్నారు. ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన పత్రాలు లేకుండా విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డిల లేఖల ఆధారంగా తమ పేర్లతో ఉన్న వాటాలను బదలాయిస్తూ సరస్వతి కంపెనీ బోర్డు ఏకపక్షంగా తీర్మానం చేసిందని, ఈ తీర్మానాన్ని సవాలు చేస్తూ తాను హైదరాబాద్‌ జాతీయ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్‌లో పిటిషన్‌ వేసినట్లు తెలిపారు.

దీనిపై విచారించిన ఎన్‌సీఎల్‌టీ సరస్వతి కంపెనీ బోర్డు తీర్మానాన్ని రద్దు చేసి వాటాలను పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించిందన్నారు. ఈ ఆదేశాల అనంతరం తన వాటా 29.88, భారతిరెడ్డి 16.30, క్లాసిక్‌ రియాలిటీ వాటా 4.83, విజయమ్మ వాటా 48.99 శాతం చొప్పున పునరుద్ధరించాల్సి ఉందన్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా ఎన్‌సీఎల్‌టీ ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌ ఇక్కడ అప్పీలు దాఖలు చేసిందన్నారు.

ఇలా అప్పీలు దాఖలు చేసే అర్హత సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌కు లేదని తెలిపారు. ఎన్‌సీఎల్‌టీ ఉత్తర్వుల వల్ల కంపెనీకి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదన్నారు. తటస్థంగా ఉండాల్సిన సరస్వతి పవర్‌ కంపెనీ వై.ఎస్‌.విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డిల తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకునేందుకు వీల్లేదన్నారు. బోర్డు ఆఫ్‌ డైరెక్టర్స్‌ చట్టవిరుద్ధంగా వ్యవహరించినప్పుడు వారిని సమర్థిస్తూ కంపెనీ అప్పీలు చేయడానికి వీల్లేదన్నారు.

మూడేళ్లు మౌనం తరువాత : తల్లి విజయమ్మ ట్రస్టీగా చెల్లికి వాటాలతో సహా కొన్ని ఆస్తులు ఇవ్వడానికి అవగాహన ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. కోర్టు కేసులు తేలిన తరవాత బదలాయింపు నిమిత్తం వాటాల సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. వాటాల బదలాయింపును సమర్థించుకునేందుకు సరస్వతి కంపెనీ ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. తనతోపాటు భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాలిటీలు విజయమ్మకు గిఫ్ట్‌డీడ్‌లు ఇచ్చామని, ఇందులో సరస్వతి కంపెనీ ప్రమేయం లేకపోయినా వారి తరఫున వాదనలు వినిపించిందన్నారు. వాటాల బదలాయింపు ఒప్పందం జరిగిన మూడేళ్లు మౌనంగా ఉండి తరవాత బదలాయించడాన్ని సమర్థించుకోవడానికి సరైన కారణం లేదన్నారు. ఎన్‌సీఎల్‌టీ తీర్పుపై ఇచ్చిన స్టే ఉత్తర్వులను తొలగించాలని అభ్యర్థించారు.

