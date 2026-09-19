ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - మద్యం ముడుపుల అంతిమ లబ్ధి జగన్కే!
మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పీఎస్బీసీఎల్ అప్పటి ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్ ఏసీబీ కోర్టులో ఇచ్చిన వాంగ్మూలం స్కామ్ అసలు సూత్రధారుల డొంక లాగేందుకు దారులు పరిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 8:04 AM IST
AP Liquor Scam: మద్యం కుంభకోణం అంతు తేలేలా కేసులో కీలక పురోగతి చోటుచేసుకుంది. అంతిమ లబ్ధిదారు మాజీ సీఎం జగనే అనేందుకు బలమైన ఆధారాలు దొరికాయి. ఏపీఎస్బీసీఎల్ అప్పటి ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్ ఏసీబీ కోర్టులో ఇచ్చిన వాంగ్మూలం స్కామ్ అసలు సూత్రధారుల డొంక లాగేందుకు దారులు పరిచింది. నెలకు రూ.50 నుంచి రూ.60 కోట్లు వసూలు చేయొచ్చని లెక్కగట్టింది జగన్ ఇంట్లోనేనని సత్యప్రసాద్ వాంగ్మూలంలో తెలిపారు. వసూళ్ల నెట్వర్క్ నడిపించింది రాజ్ కెసిరెడ్డి అని, ఆ సొత్తు వైఎస్ అనిల్రెడ్డి, గోవిందప్ప బాలాజీ, ధనుంజయరెడ్డికి అందజేసేవారని పేర్కొన్నారు. మిధున్రెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డిలకు ఇచ్చేవారని వీరందరి నుంచి లంచాల సొమ్ము చివరగా జగన్కు చేరేదని వాంగ్మూలంలో వెల్లడైంది. కేసులో అప్రూవర్గా మారేందుకు అనుమతివ్వాలని సత్యప్రసాద్ కోర్టుకు విన్నవించుకున్నారు.
రూ.3,200 కోట్లకు పైగా లంచాలు: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో అంతిమ లబ్ధిదారు నాటి సీఎం జగనేనని, ఈ కేసులో అప్రూవర్గా మారేందుకు పిటిషన్ దాఖలు చేసుకున్న ఏపీఎస్బీసీఎల్ అప్పటి ప్రత్యేకాధికారి డి.సత్యప్రసాద్ న్యాయాధికారి ఎదుట వాంగ్మూలమిచ్చారు. మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి వసూలు చేసిన రూ.3,200 కోట్లకు పైగా లంచాల సొమ్మును రాజ్ కెసిరెడ్డి తొలుత జగన్ పెదనాన్న జార్జిరెడ్డి కుమారుడైన అనిల్రెడ్డికి, భారతి సిమెంట్స్లో పూర్తికాలపు డైరెక్టర్, జగన్ సతీమణి భారతి తరఫున ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసే గోవిందప్ప బాలాజీకి, నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి కె.ధనుంజయరెడ్డికి, జగన్ ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డికి, ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డికి, అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిలకు ఎప్పటికప్పుడు అందజేసేవారని చెప్పారు. వారంతా ఆ లంచాల సొమ్ములో కొంత తమ వాటాగా మినహాయించుకుని, మిగతాది వివిధ మార్గాల్లో జగన్కే చేర్చేవారని వెల్లడించారు.
జగన్ నివాసంలోనే పక్కా స్కెచ్: తాడేపల్లిలోని జగన్ నివాసంలో జరిగిన సమావేశంలోనే మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి నెలకు రూ.50 నుంచి రూ.60 కోట్లు లంచాలు వసూలు చేయొచ్చని లెక్కగట్టారని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షించే బాధ్యతలు మిథున్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డికి, అమలు చేసే బాధ్యతలు తనకు, ఏపీఎస్బీసీఎల్ నాటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డికి అప్పగించారని వివరించారు. ఈ మేరకు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి ఎదుట శుక్రవారం అప్రూవర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మద్యం కుంభకోణం పూర్వాపరాలు అన్నింటినీ తేల్చేందుకు ఈ వాంగ్మూలం అత్యంత కీలకం కానుంది.
ఆ భేటీలో జగన్తో పాటు వారు కూడా: ఎక్సైజ్ నుంచి మరో శాఖకు డిప్యూటేషన్పై వెళ్లాలనే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డిని ఆయన బావమరిది మదన్మోహన్రెడ్డి ద్వారా కలిసినట్లు సత్యప్రసాద్ అప్రూవర్ స్టేట్మెంట్లో పేర్కొన్నట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. నాన్ క్యాడర్ ఐఏఎస్లు నిర్వహించే పోస్టు లేదా తుడా కార్యదర్శి పోస్టు ఇప్పించాలని కోరినట్లు పేర్కొన్నారు. మద్యం విక్రయాలు, కమీషన్ల వ్యవహారాలు చూస్తే కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్గా పదోన్నతి లభించేలా చేస్తానని మిథున్రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని సత్యప్రసాద్ వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత వాసుదేవరెడ్డి, తాను హైదరాబాద్ వెళ్లి మిథున్రెడ్డిని మరోసారి కలిశామని చెప్పినట్లు సమాచారం.
ప్రతినెలా మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి లంచాలు వసూలు చేయాలని ఆయన ఆదేశించినట్లు సత్యప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. తర్వాత నూతన మద్యం విధానం ఖరారు కోసం తాడేపల్లిలో నాటి సీఎం జగన్ నివాసంలో సమావేశం జరిగిందని తెలిపారు. అందులో రాజ్ కెసిరెడ్డి, మిథున్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డిలు పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు. మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి నెలకు రూ.50 నుంచి రూ.60 కోట్లు లంచాలు వసూలు చేయొచ్చని... ఆ సమావేశంలోనే లెక్కగట్టారని కోర్టుకు వాంగ్మూలమిచ్చినట్లు సమాచారం. మిథున్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డిలు ఈ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షిస్తారని చెప్పారని సత్యప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.
ఒక్కో కేసుపై రూ.150-600 వరకు లంచం: సత్యప్రసాద్ ఏసీబీ కోర్టులో ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ప్రకారం ఏయే బ్రాండ్లకు సరఫరా ఆర్డర్లు ఇవ్వాలనేది రాజ్ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్రెడ్డి నిర్ణయించేవారు. జారీ చేసిన మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల ఆధారంగా ఏయే డిస్టిలరీల నుంచి ఎంతెంత లంచాలు వసూలు చేయాలో సైఫ్ అహ్మద్, పొరుగు సేవల ఉద్యోగి అనూష డేటా తయారు చేసి రాజ్ కెసిరెడ్డికి పంపించేవారు. ఆయన బూనేటి చాణక్య, ఇతరుల నెట్వర్క్ ద్వారా డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల ప్రతినిధుల నుంచి లంచాలు వసూలు చేసేవారు. మద్యం కేసు మూల ధర ఆధారంగా ఒక్కో కేసుపై రూ.150 నుంచి రూ.600 వరకూ లంచాలు వసూలు చేసేవారు. లంచాలిచ్చిన సంస్థలకే అత్యధికంగా సరఫరా ఆర్డర్లు జారీ చేసేవాళ్లు. లంచాలు ఇవ్వటానికి అంగీకరించని సంస్థలకు ససేమిరా అనేవారు. లంచాల ఆధారాలు మాయం చేసేందుకు నోట్ఫైళ్లు ధ్వంసం చేశారు.
నోట్ఫైల్స్ ధ్వంసం: ఎంపీ మిథున్రెడ్డి, నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి కె.ధనుంజయరెడ్డి, జగన్ ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డి ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు. నోట్ఫైల్స్లో వివరాలు మార్చటం కోసం 2023 నవంబరు 2, 2024 జనవరి 22, 23, 25, 29, 30 తేదీల్లో హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఓ భవనంలో, విజయవాడ కరెన్సీనగర్లోని యలమంచిలి హైట్స్ భవనంలోని ఫ్లాట్ నంబర్ 501లో పలుమార్లు సమావేశాలు జరిగాయి. అప్పటి నిఘా విభాగాధిపతి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు, నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, ఏపీఎస్బీసీఎల్ నాటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి, జగన్ ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డి, నాటి ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ భార్గవ తదితరులు వీటికి హాజరయ్యారు.
సత్యప్రసాద్ వాంగ్మూలం ప్రకారం మద్యం కుంభకోణమే కాదు. దానికి అనుబంధంగా అనేక ఉపకుంభకోణాలకు పాల్పడి దోచుకున్నారు. మద్యం విధానం జీవోలో ఫీల్డ్ మానిటర్స్ ప్రస్తావన లేకపోయినా రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి కలిసి 200 మందిని ఫీల్డ్ మానిటర్లుగా నియమించుకున్నారు. నాటి ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ భార్గవ వీరికి నియామకపత్రాలు జారీ చేశారు.
రూ.500 కోట్లకు పైగా దోపిడీ: ప్రభుత్వం ఒక్కో ఫీల్డ్ మానిటర్కు నెలకు రూ.25,000 నుంచి రూ.30,000 వేలు వేతనమిచ్చింది. రాజ్ కెసిరెడ్డి, ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి వారికి రూ.10,000 నుంచి రూ.15,000 వేలే ఇచ్చి మిగతా సొమ్ము దోచుకున్నారు. మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్టు సంస్థలకు కట్టబెట్టి భారీగా దండుకున్నారు. మద్యం దుకాణాల్లో పనిచేసేందుకు సిబ్బందిని నియమించుకునే కాంట్రాక్టును రెడ్డీస్ అండ్ రెడ్డీస్కు కట్టబెట్టి రూ.500 కోట్లకు పైగా జేబులో వేసుకున్నారు.
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