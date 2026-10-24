'అంజలి పెళ్లికి మరో వేదిక చూసుకోగలవు' - షర్మిలకు వైఎస్ జగన్ లేఖ
వైఎస్ షర్మిల కుమార్తె అంజలి పెళ్లి విషయంలో జగన్ పై జరుగుతున్న ప్రచారంపై వైఎస్సార్సీపీ స్పందించింది. షర్మిలకు ఈనెల 9న జగన్ రాసిన లేఖను ఆ పార్టీ విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:19 PM IST
YS Jagan Letter to Sharmila : మేనకోడలు అంజలి పెళ్లి విషయంలో జరుగుతున్న వివాదంలో, తన సోదరి, ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలకు సోదరుడు, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ ప్రత్యేక లేఖ రాశారు. ఈ మేరకు ఈనెల 9న రాసిన లేఖను వైఎస్సార్సీపీ తాజాగా విడుదల చేసింది. షర్మిల కుమార్తె అంజలి వివాహ వేడుకను పురస్కరించుకుని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే, బెంగళూరులో నివాసంలో వేడుక నిర్వహణపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వివాహానికి తన ఇల్లు ఎందుకు వద్దంటున్నానానే దానిపై కారణాలను లేఖలో వివరించారు.
తనకున్న భద్రత, వ్యక్తిగత గోప్యత అంశాలను లేఖలో వైఎస్ జగన్ సుదీర్ఘంగా ప్రస్తావించారు. గత ఏడేళ్ల కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నా అంజలి జీవితాంతం ప్రేమతో, సంతోషంగా వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని లేఖ ప్రారంభించారు. తాను నివసిస్తున్న బెంగళూరు నివాసంలోనే వివాహ వేడుకను జరిపించాలన్న షర్మిల నిర్ణయాన్ని ఆయన తోసిపుచ్చారు. ఈ నివాసంలో పెండ్లి జరిపించడం వల్ల తన వ్యక్తిగత గోప్యతతో పాటు అత్యంత కీలకమైన భద్రత సమస్యలు తలెత్తుతాయని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే పలువురి ద్వారా ముందే సమాచారం పంపినప్పటికీ, అదే వేదికపై నిర్వహించాలని పట్టుబట్టడం తనకు తీవ్ర బాధ కలిగించిందని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు వచ్చి : పెళ్లి లాంటి పెద్ద వేడుకలకు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, కేటరింగ్, డెకరేషన్ సిబ్బంది, ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియో గ్రాఫర్లతో పాటు వందల మంది తెలియని అతిథులు ఇళ్లలోకి వస్తుంటారని జగన్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో నివాస ప్రాంగణానికి సంబంధించిన అంతర్గత దృశ్యాలు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి రావడం భద్రతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతుందన్నారు.
తన పిల్లల పెళ్లయినా ఇదే నిర్ణయం తీసుకునేవాడినని జగన్ చెప్పారు. బెంగళూరు నివాసానికి బదులుగా వివాహ వేడుకల కోసం వేరే కన్వెన్షన్ సెంటర్ లేదా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వేదికను ఎంచుకోవాలని సూచించారు. గతంలో షర్మిల కుమారుడు రాజా వివాహానికి చేసినట్లే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని లేదా హైదరాబాద్లోని లోటస్ పాండ్ నివాసాన్ని పెళ్లి వేడుకకు నిరభ్యంతరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని జగన్ లేఖలో స్పష్టం చేశారు.
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