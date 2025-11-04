జగన్ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహం - నిబంధనలు ఉల్లంఘన
పోలీసులతో మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ వాగ్వాదం - జగన్ కాన్వాయ్ వాహనాలు ఢీకొని పలువురికి స్వల్ప గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 4:35 PM IST
YS Jagan Krishna District Tour: కృష్ణా జిల్లాలో జగన్ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అడుగడుగునా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు. రైతుల్ని పరామర్శించేందుకు రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తున్న సమయంలో పెనమలూరు నియోజకవర్గం గోశాలలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిబంధనలు లెక్కచేయకుండా డీజే ఏర్పాటు చేశారు. డీజేకి అనుమతి లేదని పోలీసులు అడ్డుకుని, వాటిని తొలగించారు. డీజే పెడితే సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు.
కృష్ణా జిల్లా గోపువానిపాలెంలో మాజీ MLA కైలే అనిల్, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. హైవేపై ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగించొద్దని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు పోలీసుల సూచించారు. నిబంధనల ప్రకారం వ్యవహరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అనిల్కు మద్దతుగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు నినాదాలు చేశారు. ఏం చేస్తారో చేసుకోండి హైవే మీద ఉంటాం అంటూ పోలీసులతో మాజీ MLA అనిల్ దురుసుగా మాట్లాడారు. పమిడిముక్కల సీఐ చిట్టిబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుతో హైవేపై వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
వాహనాలు ఒకదానికి ఒకటి ఢీ: కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం గండిగుంట వద్ద జగన్ కాన్వాయ్లోని వాహనాలు ఒకదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి. దీంతో పలువురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. పోలీసులు ఎంత మొర పెట్టుకుంటున్నా వినకుండా జగన్ కాన్వాయ్ ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్తోంది.
పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో భాగంగా నియోజకవర్గంలో పెనమలూరు, గోశాల, గండిగుంట ప్రాంతాల్లో జగన్ ఆగి రైతులతో మాట్లాడుతారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే జగన్ మాట్లాడేందుకు అనుమతులు లేకపోవడంతో పెనమలూరులో కేవలం అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు. గోశాల వద్ద రైతులు తెచ్చిన ఎండిపోయిన వరి కంకులు అరటి మొక్కలను చూశారు. రైతులతో మాట్లాడుతూ దెబ్బతిన్న పంటను అధికారులు గుర్తించారా లేదా అని ప్రశ్నించారు. అనంతరం ఐదు నిమిషాలు పాటు ప్రజలకు అభివాదాలు చేస్తూ ముందుకు కదిలారు.
పామర్రు నియోజకవర్గం పమిడిముక్కల పోలీసుల ముందస్తు జాగ్రత్త పడ్డారు. నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ జగన్ భారీ కాన్వాయ్ ర్యాలీగా పామర్రు నియోజకవర్గంలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ అస్తవ్యస్తమైంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మండలంలోని గోపువానిపాలెంలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ నిలిపేశారు. ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త కోసమే ట్రాఫిక్ నిలిపినట్లు పమిడిముక్కల సీఐ చిట్టిబాబు వెల్లడించారు.
కాగా కృష్ణా జిల్లాలో జగన్ పర్యటనకు పోలీసులు షరతులతో కూడిన అనుమతి మాత్రమే ఇచ్చారు. తుపాను ప్రబావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను జగన్ పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. అయితే అడుగడుగునా నిబంధనలను ఉల్లంఘించారు. పెనమలూరు, పామర్రు, పెడన, మచిలీపట్నం నియోజకవర్గాల్లో జగన్ పర్యటన సాగింది.
జగన్ పర్యాటనల్లో గతంలో జరిగిన పలు ఘటనల నేపధ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిబంధనలు పాటించాలని పోలీసులు సూచించినా వినిపించుకోలేదు. రామరాజుపాలెం, ఆకుమర్రు, సీతారామపురం, ఎస్.ఎన్ గొల్లపాలెంలో మాత్రమే పర్యటనకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆయా గ్రామాలలో 500 మందికి, 10 కాన్వాయ్ వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంది. జగన్ పర్యటనలో ద్విచక్ర వాహనాల వినియోగానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు.
'జగన్ ప్రజాసేవకు పనికిరారు - తుపాను మానవ సృష్టి అనటం హాస్యాస్పదం'
అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు కుట్ర - ప్రజలను రెచ్చగొట్టేందుకే జగన్ పర్యటన: మంత్రి సత్యకుమార్