వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్ Vs అమరావతి : వైఎస్ జగన్
వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్ - అమరావతి మధ్య ఉంటాయన్న జగన్ - మా రాజధాని 'మావిగన్' అని మేనిఫెస్టోలో పెడతామని జగన్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 3:43 PM IST
YS Jagan on Mavigan : వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్, అమరావతి మధ్య జరుగుతాయని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తమ రాజధాని మావిగన్ అని మేనిఫెస్టోలో కూడా పెడతామని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో మరీ గతంలో విశాఖ రాజధాని అన్నారు కదా? ఇప్పుడు అది పోయినట్టేనా? అని ఓ జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించగా జగన్ సమాధానం చెప్పకుండా అక్కడ నుంచి జారుకున్నారు.
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