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వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్‌ Vs అమరావతి : వైఎస్ జగన్

వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్‌ - అమరావతి మధ్య ఉంటాయన్న జగన్‌ - మా రాజధాని 'మావిగన్‌' అని మేనిఫెస్టోలో పెడతామని జగన్‌ వెల్లడి

YS Jagan on Mavigan
YS Jagan on Mavigan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:20 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 3:43 PM IST

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YS Jagan on Mavigan : వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్‌, అమరావతి మధ్య జరుగుతాయని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తమ రాజధాని మావిగన్‌ అని మేనిఫెస్టోలో కూడా పెడతామని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో మరీ గతంలో విశాఖ రాజధాని అన్నారు కదా? ఇప్పుడు అది పోయినట్టేనా? అని ఓ జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించగా జగన్‌ సమాధానం చెప్పకుండా అక్కడ నుంచి జారుకున్నారు.

Last Updated : July 1, 2026 at 3:43 PM IST

TAGGED:

MAVIGAN VS AMARAVATI
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YS JAGAN ON MAVIGUN
YS JAGAN ON MAVIGAN

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