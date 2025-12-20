ETV Bharat / state

జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణ - మళ్లీ మొదటికే!

సీబీఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి బదిలీతో మొదటికొచ్చిన విచారణ - డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై వాదనలు మొదటి నుంచి వినాల్సిన పరిస్థితి - ఇప్పటి వరకు 8 మంది న్యాయమూర్తులు బదిలీ

YS Jagan Illegal Assets Cases Repeating
YS Jagan Illegal Assets Cases Repeating (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:30 PM IST

YS Jagan Illegal Assets Cases Repeating : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణ మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. సీబీఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి బదిలీతో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై ఇప్పటిదాకా జరిగిన వాదనలు మళ్లీ మొదటి నుంచి వినాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పటివరకు 8 మంది న్యాయమూర్తులు మారడంతో కేసులు ఒక అడుగు ముందుకు, రెండడుగులు వెనక్కి అనేలా సాగుతున్నాయి. అక్రమాస్తుల కేసుల్లో ఇప్పటికే ఇద్దరు నిందితులు మృతి చెందగా ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న జగన్ పన్నెండేళ్లుగా బెయిల్‌పైనే ఉన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు అడ్డగోలుగా నీళ్లు, నిధులు, నిక్షేపాలు అప్పగించి ప్రతిఫలంగా కోట్ల రూపాయల ముడుపులను పెట్టుబడులుగా మలిచారని ఈ కేసుల్లో నిందితులపై తీవ్రమైన అభియోగాలున్నాయి.

తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాభియోగాలు ఉన్న జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణ సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. సీబీఐ కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి బదిలీతో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై విచారణ తాజాగా మళ్లీ మొదటి కొచ్చింది. కొంతకాలంగా రోజువారీ విచారణ చేపట్టి 4 ఛార్జిషీట్లలో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి టి. రఘురాం బదిలీ అయ్యారు. ఆయన స్థానంలో సీబీఐ కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా టి. పట్టాభిరామారావును నియమిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో సీబీఐ 11, ఈడీ 9 ఛార్జిషీట్లు వేశాయి. మొదటి అభియోగపత్రం 2012 మార్చి 31న, చివరి ఛార్జిషీట్‌ 2014లో దాఖలయ్యాయి.

కోట్ల రూపాయల ముడుపులు తీసుకొని : పారిశ్రామికవేత్తలకు అడ్డగోలుగా నీళ్లు, నిధులు, నిక్షేపాలు అప్పగించి ప్రతిఫలంగా కోట్ల రూపాయల ముడుపులు తీసుకొని వాటిని పెట్టుబడులుగా మలిచారని ఈ కేసుల్లో నిందితులపై తీవ్రమైన అభియోగాలున్నాయి. అయితే కేసుల నుంచి తొలగించాలని కోరుతూ జగన్‌తో పాటు నిందితులు విజయసాయిరెడ్డి, అయోధ్యరామిరెడ్డి, మోపిదేవి వెంకటరమణ, ధర్మాన ప్రసాదరావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి సీబీఐ కోర్టులో డిశ్చార్జి పిటిషన్లు వేశారు. జె. గీతారెడ్డి, నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్, నిమ్మగడ్డ ప్రకాష్, పి. శరత్ చంద్రారెడ్డి, పి. ప్రతాప్ రెడ్డి, పునీత్ దాల్మియా, జితేంద్ర వీర్వాణి, నిత్యానందరెడ్డి, పీవీ రాంప్రసాద్ రెడ్డి, శ్రీలక్ష్మి, ఎం. శామ్యూల్, బీపీ ఆచార్య, జి. వెంకట్రామిరెడ్డి, మన్మోహన్ సింగ్, వి.డి. రాజగోపాల్, ఎస్.ఎన్. మొహంతి కూడా పిటిషన్లు వేసిన జాబితాలో ఉన్నారు.

ముందుకు సాగని విచారణ : సీబీఐ కోర్టులో 2013 నుంచి దాఖలైన సుమారు 130 డిశ్చార్జి పిటిషన్లు ఇప్పటికీ తేలడం లేదు. డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై తీర్పు వెల్లడైతేనే నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేసి ట్రయల్ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉండటంతో కేసుల్లో నిందితులందరూ వాదనలు వినిపించిన తరువాతే వాదనలు వినిపిస్తామని సీబీఐ, అన్ని కేసుల్లోనూ నిందితులుగా ఉన్నందున తామూ ఒకేసారి వాదనలు వినిపిస్తామని జగన్, విజయసాయిరెడ్డి కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో కొంతకాలంగా విచారణ ముందుకు సాగడంలేదు.

పన్నెండేళ్లలో 8 మంది జడ్జిలు బదిలీ : తర్వాత రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నప్పటికీ అన్ని డిశ్చార్జ్‌ పిటిషన్లపై ఒకేసారి తీర్పు వెల్లడించాల్సి ఉన్నందున సుదీర్ఘ వాదనలు కొంత వినగానే జడ్జీలు బదిలీ కావడంతో మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇలా పన్నెండేళ్లలో 8 మంది జడ్జిలు బదిలీ అయ్యారు. నిందితులుగా ఉన్న సజ్జల దివాకర్‌రెడ్డి, అరబిందోకు చెందిన పీఎస్‌ చంద్రమౌళి ఇప్పటికే మృతి చెందారు. ఈ కేసుల్లో జగన్‌, విజయసాయిరెడ్డి, అరెస్టైన ఇతర నిందితులు షరతులతో కూడిన బెయిలుపై ఉన్నారు. ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న జగన్‌ బెయిలు పొంది పన్నెండేళ్లయింది. సీబీఐతో పాటు ఈడీ అభియోగ పత్రాల్లోనూ జాప్యం జరుగుతోంది. భారతీ సిమెంట్స్, దాల్మియా సిమెంట్స్‌ వ్యవహారంలో ఈడీ ఇంకా అభియోగపత్రాలే దాఖలు చేయలేదు.

