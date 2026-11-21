యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం - షర్మిలను అడ్డుకునేందుకు కోర్టుకెళ్లిన జగన్
YS Jagan Petition On Sharmila : జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల మధ్య యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం మరింత ముదిరింది. బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్లోకి షర్మిల రాకుండా స్టే ఇవ్వాలని జగన్ కోర్టుకెక్కారు.
Published : November 21, 2026 at 6:14 PM IST
వైఎస్ కుటుంబంలో ఆస్తుల వివాదం మరో మలుపు తిరిగింది. బెంగళూరులోని అత్యంత విలాసవంతమైన యలహంక ప్యాలెస్ విషయంలో అన్న, చెల్లెలు అయిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అతని సోదరి ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల మధ్య విభేదాలు తారస్థాయికి చేరాయి. తన కుమార్తె అంజిలి వివాహ వేడుకల నిమిత్తం ఆ నివాసాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని షర్మిల నిర్ణయించుకోగా, ఆమెను ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనివ్వకుండా నిరోధించేందుకు దేవనహళ్లి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి అండ్ జేఎంఎఫ్సి కోర్టును జగన్ ఆశ్రయించడంతో ఈ వివాదం మరింత ముదిరింది.
కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన జగన్
ఈనెల 25న జరగనున్న తన కుమార్తె అంజిలి వివాహ వేడుకల్లో భాగంగా, కుటుంబ సంప్రదాయం ప్రకారం బెంగళూరులోని యలహంక నివాసంలోనే పెళ్లి కుమార్తెను చేసే కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని వైఎస్ షర్మిల నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు ఆమె ఆదివారం సాయంత్రం బెంగళూరుకు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. షర్మిల బెంగళూరు పర్యటన, యలహంక నివాసంలో వేడుకల నిర్వహణ కోసం వస్తున్న విషయం జగన్ తెలుసుకున్నారు.
యలహంక ఇంట్లోకి షర్మిలను కానీ, ఆమె తరఫు వ్యక్తులను కానీ అనుమతించకుండా తక్షణమే స్టే జారీ చేయాలని కోరుతూ జగన్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దేవనహళ్లి కోర్టులో సిలికాన్ బిల్డర్స్ పేరుతో భీమిశెట్టి రమేశ్బాబు పిటిషన్ వేశారు. జగన్ అభ్యంతరంతో ఇప్పటికే కుమార్తె అంజిలి వివాహ వేదికను షర్మిల హైదరాబాద్కు మార్చుకున్నారు. 20వ తేదీన పిటిషన్ దాఖలు చేసినప్పటికీ 21వ తేదీన పిటిషన్కు దేవనహళ్లి కోర్టులో నెంబరు ఇచ్చారు. విచారణకు ఏ బెంచ్కు ఇంకా ఈ పిటిషన్ను కేటాయించలేదు.
షర్మిలకు జగన్ లేఖ
షర్మిల తన కుమార్తె అంజిలి వివాహాన్ని యలహంక ప్యాలెస్లో చేయాలని నిర్ణయించుకుని ఆ వేదిక వివరాలతో ఆహ్వాన పత్రికలు ముద్రించి బంధుమిత్రులకు పంచగా అక్కడ పెళ్లి చేయడానికి వీల్లేదంటూ జగన్ అడ్డుపడిన సంగతి తెలిసిందే. ‘నేను నివసిస్తున్న ప్రాంగణంలో పెళ్లి చేస్తే తీవ్ర భద్రతాపరమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అందరిదృష్టి నా నివాసంపై పడుతుంది. ఇది నా ఇల్లు, ఇక్కడ నా కుటుంబం సురక్షితంగా ఉండేలా నేను చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను’ అంటూ షర్మిలకు జగన్ లేఖ రాశారు.
గతంలో 'క్లారిఫికేషన్’ పేరిట బహిరంగ ప్రకటన
ఇదిలా ఉండగా బెంగళూరులోని యలహంక భూమి తన కుమార్తె షర్మిలదేనని మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి సతీమణి విజయమ్మ గతంలోనే వెల్లడించారు. తన కుమారుడు జగన్మోహన్రెడ్డి షర్మిలకు రాసిచ్చిన ఎంవోయూలోని ప్రతి ఆస్తితో పాటు సరస్వతి సిమెంట్ సహా ఎంవోయూలో లేని యలహంక భూమి కూడా షర్మిలదేనని ఆమె ఇదివరకే తేల్చిచెప్పేశారు. ఈ మేరకు ఈ ఏడాది మార్చి 20న ‘క్లారిఫికేషన్’ పేరిట ఆమె బహిరంగ ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు. అప్పట్లో న్యాయవాదితో నోటరీ చేయించి మరీ ఆమె ఈ ప్రకటన విడుదల చేశారు. కుమార్తె పెళ్లి పనుల కోసం యలహంక ప్యాలెస్లోకి వెళ్లేందుకు షర్మిల ఆదివారం బెంగళూరు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో దేవనహళ్లి కోర్టు తీర్పుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
'అంజలి పెళ్లికి మరో వేదిక చూసుకోగలవు' - షర్మిలకు వైఎస్ జగన్ లేఖ